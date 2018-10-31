هذه الدولة تكافئك إذا انجبت 3 أولاد

مكافأة

تعمل الحكومة الإيطالية الشعبوية على تشجيع الأزواج على الإنجاب، من خلال تقديم قطعة أرض زراعية للعائلات التي ترزق بطفل ثالث، بحسب ما كشفت وسائل إعلام إيطالية الأربعاء.

وينصّ هذا التدبير الذي تقدّم به حزب اليمين المتطرف “رابطة الشمال” وأدرج في مشروع ميزانية العام 2019 على التنازل عن قطعة أرض من الملك العام لمدة عشرين عامًا لصالح العائلات التي تتوسّع في الإنجاب بين 2019 و2021.

وقال وزير الزراعة جان ماركو تشنتينايو، المنتمي إلى “رابطة الشمال”: “يقال إن الإيطاليين ليس لديهم الكثير من الأطفال ولا بدّ من قلب المعادلة”، مشيرًا إلى أن “الوزارة ترغب في المساهمة في هذا المجهود”.

ويعدّ معدّل الولادات في إيطاليا من الأدنى في أوروبا، وقد أدرجت “رابطة الشمال” هذه المسألة في قلب أولوياتها، متعهدة بإنعاش الاقتصاد لإعادة الرغبة في إنجاب الأطفال إلى الإيطاليين.

عقبال ما الدول العربية تفعل ذلك؟