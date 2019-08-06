هذه الراقصة مرشحة لرئاسة دولة عربية "فيديو"

منشور 06 آب / أغسطس 2019 - 04:52 نرمين صفر نعم انه زمن التغيير.. الراقصة نرمين صفر تعلن ترشحها لرئاسة جمهورية تونس.. هل ستنتخبها؟ كلمات دالة:راقصةرئاسة الجمهورية مواضيع ممكن أن تعجبك View the discussion thread. مواضيع ممكن أن تعجبك الاشتراك اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن إشترك الآن الأحدثترند قنابل الغاز أصبحت سلاحا إسرائيليا لقتل متظاهري غزة الهند تعتبر الغاء الحكم الذاتي لكشمير خطوة تاريخية وباكستان تتوعد بالرد اسرائيل تقر خططا لبناء 2300 وحدة استيطانية بالضفة مقتل 7 مدنيين في شمال غرب سوريا غداة انهيار الهدنة مقتل ضابط واصابة 5 جنود بتفجير جنوب بغداد هل تتذكرون الفتاة التي يغطي الشعر وجهها.. لن تصدقوا كيف بات شكلها طلب غريب وكرم غير محدود.. أب سعودي يفاجئ عريس ابنته لحظة عقد القران حلا الترك تضرب شخصا حاول تصويرها دون مكياج! مع بدء “المحكمة الملكية”.. محمد بن راشد ينشر قصيدة جديدة الفنانة اللبنانية قمر تنشر صورتها عارية الصدر في أمريكا