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هذه الراقصة مرشحة لرئاسة دولة عربية "فيديو"

منشور 06 آب / أغسطس 2019 - 04:52
نرمين صفر
نرمين صفر

نعم انه زمن التغيير..

 الراقصة نرمين صفر تعلن ترشحها لرئاسة جمهورية تونس.. هل ستنتخبها؟

 

كلمات دالة:راقصةرئاسة الجمهورية

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