هذه العلامات تكشف أنه يحبك؟

عادة عندما نشعر بالإنجذاب لشخص ما نخاف أن يكون لا يبادلنا نفس الإنجذاب، ونبدأ بالتساؤل ما إذا كان هذا الشخص يحبنا و يفكر فينا أم لا؟ هل يشعر بإنجذابنا إليه؟

بجثنا لك عن أهم العلامات التي تؤكد ان هذا الشخص يحبك.

أول هذه العلامات هي الإهتمام، فالشخص الذى يحبك سيهتم بك وبكل تفاصيل حياتك، وسيسأل عنك دائماً وسيكون شغله الشاغل ان يجعلك سعيداً في كل الأوقات. حتى و ان كانت الامور بسيطة و لكنها كفيلة بإظهار اهتمام هذا الشخص بأدق تفاصيل حياتنا.

يظهر هذا الاهتمام أيضاً بشكل واضح عندما يضعك أولوية فى حياته، ويبحث دائماً عما يهمك و يبقيك مرتاحاً سعيداً.

إن الشخص الذى يهتم بك ويحبك سيرى مميزاتك قبل عيوبك مهما كان الموقف، بل وفى بعض الحيان لا يرى عيوبك و انما يراها مميزات من وجهة نظره، وهذا لأنه يرى الأشياء الجيدة فقط فى الشخصية ولا ينظر للجوانب غير الجيدة.

فهو يحب مميزات شخصيتك، ويحب رؤيتها ويبحث دائماً عن مميزات أخرى غير التى يعرفها عنك وهذا كله بسبب حبه لك.

ثاني هذه العلامات هي الشوق لمعرفة كل ما يخصك

من يحبك سوف يظهر عليه بشكل واضح اهتمامه و تطلعه لمعرفة كل ما يخص حياتك، وما تهتم به وهواياتك وطموحك وأحلامك و هي أمور لا يهتم بالسؤال عنها الشخص العادي، لذلك إذا شعرنا باهتمام و شوق لمعرفة هذا الجانب فهذا يؤكد إن كان هذا الشخص يحبك حقاً.

فالأشياء التى تخصك سيحب اكتشافها و حبها لأنك تحبها مثل هواية معينة او مكان معين ، وسيحب معرفة ما تفعله فى يومك و يحرص على الاطمئنان عليك، وبهذا يشعر انه قريب منك.-

الإبتسام عند رؤيتك



عندما تجد شخصاً دائما مبتسم لك، ويسعد لرؤيتك، ولا تذهب هذة الإبتسامة عن وجهه طوال رؤيتك فأعلم ان هذا الشخص يحبك.

فهذا الشخص سيكون مبتسم لك دائماً لأنه سيكون سعيد لوجوده بجانبك، وبالقرب منك، وستكون هذة الإبتسامه عفوية ولن يستطيع التحكم بها ولكن سيفضحه هذا الموضوع وستعرف أنة يحبك بالتاكيد.

إذا لاحظتي هذه العلامات فاعرفي أن هذا الشخص يحبك.. ويبقى ان تأخذيه على عموالمأذون حتى تنتهي كل هذه العلامات ويعود بعد الزواج "في حالة المصنع".