هذه الفاشينيستا.. وتلك



ليس بين الصورتين سوى حجاب، ارتدته الفاشينيستا السعودية سارة الودعاني وخلفته مرة.. لمجرد التغيير.

ليس مهماً بالقطع ان ترتدي الحجاب او تخلعه، فتلك حرية شخصية، ولكن فحوى روايتها عن محاولة إحدى السيدات فضحها خلال تواجدها في حفلة أقامتها إحدى صديقاتها.

وظهرت سارة في مقطع عبر ”سناب شات“ تداوله ناشطون عبر مواقع التواصل، وروت فيه تفاصيل تلك المحاولة التي أقدمت عليها إحدى السيدات.

وقالت: ”واحدة طلبت من صديقتي قالتلها صوري سارة بدون حجاب ولك مني 50 ألف ريال سعودي حتى أفضحها على مواقع التواصل الاجتماعي“.

تخيلوا أن هذا الموضوع " الهام" من مواضيع نجمات السوشيال مديا في السعودية والخليج عموماً.. وأنهن يخشين الفضيحة، لمجرد خلعهن للحجاب.

الحق ليس عليهن.. ولكن على الجراد الذين يتابعوهن ويتابعون هكذا أمور " هامة"؟.