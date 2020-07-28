هكذا قتل سعودي مصريين بدم بارد ولسبب تافه

يحيط الغموض بجريمة مقتل عاملين مصريين في السعودية على يد مواطن سعودي.

وفيما قالت وزيرة الهجرة المصرية نبيلة مكرم، في بيان، إن الوزارة تتابع عن كثب واقعة مقتل مصريين اثنين يعملان في مجال الإنشاءات (نجارين مسلح)، على يد مواطن سعودي بطلق ناري.

والمصريين الاثنين من مدينة نجع حمادي بمحافظة قنا، أحدهما يدعى عادل عبد الإمام حسين، مواليد 1983، والآخر يدعى عز الدين محمد عبد الشافي، مواليد 1967.

ووفقاً لصفحة ”الجالية المصرية بالسعودية“ على موقع فيسبوك فإن (القتيلان) كانوا واخدين شغل تشطيبات من القاتل وجاء لهم ودار بينهم نقاش عادي جدًا، وكان الخلاف غطاء ماسورة خزان، كما وصلنا من شهود عيان.

وأضافت: ماسورة خزان مصب مياه كان المفروض يكون عليها غطاء، قالوا له إن إحنا نجارين ومش شغلنا، وإنه عادي بعد الخرسانة تتظبط، لكن ده شغل سباكة.

وتابعت : بعدها هما دخلوا يكملوا شغل وهو مشي وراح بعد ثواني داخل عليهم من الخلف بالبندقية الآلي وإنهال عليهم حتى وافتهم المنية رحمة الله عليهم و نحسبهم من الشهداء.

الله لا يوفقه.. بدل ما يخليهم يشطبوا شغلهم.. شطبهم!