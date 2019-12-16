منشور 16 كانون الأوّل / ديسمبر 2019 - 11:39 كروش © 2000 - 2019 البوابة (www.albawaba.com) مواضيع ممكن أن تعجبك View the discussion thread. مواضيع ممكن أن تعجبك الاشتراك اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن إشترك الآن الأحدثترند الثقب الأسود.. هههه- فيديو ساخر ومؤثر هل بدأ كرشك يفتح عينه على الدنيا.. ههههه السودان: حركة مسلحة تنفي تنازلها عن تقرير المصير الأمم المتحدة تدعو للتحقيق في "القوة المفرطة" ضدّ متظاهري لبنان قضاء الجزائر يستأنف محاكمة رموز نظام بوتفليقة Loading content ...