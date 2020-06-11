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هل تعرف ماذا نقش أفلاطون على خاتمه؟

منشور 11 حزيران / يونيو 2020 - 05:42
افلاطون
افلاطون

كان على خاتم الفيلسوف أفلاطون نقش:

" تحريك الساكن أسهل من تسكين المتحرك " .

 

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