منشور 11 حزيران / يونيو 2020 - 05:42 افلاطون كان على خاتم الفيلسوف أفلاطون نقش: " تحريك الساكن أسهل من تسكين المتحرك " . مواضيع ممكن أن تعجبك View the discussion thread. مواضيع ممكن أن تعجبك الاشتراك اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن إشترك الآن الأحدثترند ترامب يفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية كينيا: شرطيون يجلدون امرأة ويسحلونها بدراجة نارية-فيديو ما هذا..؟ هل تعرف ماذا نقش أفلاطون على خاتمه؟ الجيش سيتدخل إذا خسر ترامب الانتخابات ورفض مغادرة البيت الأبيض Loading content ...