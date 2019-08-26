هل تعرف ما هو الطول المثالي للمرأة.. الراقي والمميز؟

منشور 26 آب / أغسطس 2019 - 05:55 الطول المميز حدد العلماء الطول المثالي للمرأة بـ 165 سم وأكدوا ان هذا الطول هو الأنثوي الراقي والمميز. شو رأيك.. دام فضلك؟ مواضيع ممكن أن تعجبك View the discussion thread. مواضيع ممكن أن تعجبك الاشتراك اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن إشترك الآن الأحدثترند بيان سعودي إماراتي يستنكر "حملات تشويه" ضد أبو ظبي باليمن الغانم: أمير البلاد بصحة جيدة وما تنشره الحسابات المشبوهة لا أخلاقي اسرائيل تقصف غزة ردأ على اطلاق صواريخ من القطاع لجنة سعودية- إماراتية لتثبت وقف النار في شبوة وأبين غارات اسرائيلية تستهدف موقعا للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين-القيادة العامة بلبنان "الحمل في الحلم" ماذا يعني لكل شخص وحالة.. تعرف على التفاصيل بالفيديو: معجب يحرج حلا الترك ويقبّلها على المسرح..شاهدوا كيف كانت ردة فعلها! أحدث صورة لشيرين مع زوجها حسام حبيب في حمام السباحة وظهور علامات الحمل بشكل واضح انتقادات لاذعة لرانيا يوسف بسبب وصلة رقص مثيرة في الساحل "هي رانيا ملهاش اهل خالص؟" دعاء ليلة الدخلة.. وما يجب فعله قبلها