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هل تعرف ما هو الطول المثالي للمرأة.. الراقي والمميز؟

منشور 26 آب / أغسطس 2019 - 05:55
الطول المميز
الطول المميز

حدد العلماء الطول المثالي للمرأة بـ 165 سم
 وأكدوا ان هذا الطول هو الأنثوي الراقي والمميز.
 شو رأيك.. دام فضلك؟

 

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