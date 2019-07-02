هل حجزت تذكرتك.. نيكي ميناج تغني في السعودية بملابس “حلال”

ليس واضحاً بعد ما هي نوعية الملابس التي سترتديها السوبر سيكسي المغنية الأمريكية نيكي ميناج في حفلتها بمدينة جدة بالسعودية.

ميناج التي اعتادت على ارتداء الملابس الضيقة والمثيرة التي تظهر مفاتنها إذا شئتم، ولعل ليس لديها مفاتن أصلاً إذا رغبتم، وفق وجهة نظر البعض، ستظهر فيما يبدو بملابس حلال، تستر ما لم يستر قبلاً، لكي تتوافق مع الجو السعودي وحسب طلب المنظمين.

مفهوم طبعاً أن ميناج تحولت إلى حديث مواقع التواصل بسبب حفلها الأول في السعودية، بين مؤيد باعتبار أن المملكة مقبلة على إنفتاح ليس له نظير ومعارض باعتبار أن الاخلاق العامة لا تنسجم مع ميناج.

المؤكد أن ظهور ميناج سيستهوي المتعطشين إلى الانفتاح.. بملابس حلال بإظهار ما تيسر من اللحم الأحمر الاسمر المتوسط.

يبقى إن كنت سعودياً: هل حجزت تذكرتك أم أنك ما زلت مترددا، لأسباب دينية.. عموماً، لا تطل التفكير لأن ولي الأمر أمر باحضار ميناج؟