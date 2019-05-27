هل حقاُ حذاء المراة أهم من رأس حبيبها؟

منشور 27 أيّار / مايو 2019 - 07:54
حذاء
حذا انيق

صاحب هذه الصورة نشرها قائلاً: بالنسبة لها كان أكثر أهمية أن يظهر حذائها في الصورة على أن يظهر رأسي كاملاً..

 

كلمات دالة:حذاء نسائيرأس الحبيب

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