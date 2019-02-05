هل لكم رأي؟.. مسلمون يعتنقون المسيحية بسبب داعش

ليس من سخرية في التقرير الذي نشرته وكالة يورو نيوز نقلا عن شبكة ان بي سي، ويتحدث عن مسلمين اعتنقوا المسيحية بسبب تفسير تنظيم داعش للدين.

وابتدر التقرير بالقول: أربع سنوات قد مرّت منذ أُخرج مقاتلو تنظيم "الدولة الإسلامية" من كوباني، المدينة الاستراتيجية على الحدود السورية التركية، لكن عنف مقاتلي التنظيم وتفسيرهم للإسلام، أجبرا كثيرين على التشكيك في إيمانهم.

في الوقت الحالي، ثمة كنيسة في المدينة، وهي دار العبادة المسيحية المحلية الأولى منذ عقود، تجتذب العديد من الأشخاص ممن يريدون التحول إلى المسيحية.

ونقل التقرير عن متحولين انهم اعتنقوا المسيحية بسبب تفسير داعش للاسلام " القاسي" وبعد معاناتهم مع التنظيم الذي اختطفهم وعذبهم واجبرهم على قراءة القرآن واداء العبادات عنوة.

ومن ضمن الذين أدلوا بارئهم شخصي يدعى فرهاد جاسم، 23 عاما، الذي يواظب على الحضور إلى كنيسة "الإخوة"، ويقول: "إذا كان داعش يمثل الإسلام، فلا أريد أن أكون مسلما بعد اليوم"،

السؤال: ما رأيكم؟.