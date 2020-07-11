هل يسمعك المحتضر قبل موته؟



الحق أن ما سنقوله هو نتاج دراسة علمية وليس نتاج سحر وشعوذه.

فقد أكدت دراسة حديثة، أجرتها جامعة كولومبيا البريطانية، إن الإنسان يستمر في سماع كلام من حوله عندما يقترب من نهاية حياته، حتى لو كان فاقدا الوعي وعلى شفا الموت.

وركزت الدراسة، وفقا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، على المرضى المحتضرين في لحظاتهم الأخيرة.



وتعتبر هذه الدراسة الأولى التي تجري اختبارات في السمع اللاواعي في نهاية الحياة.

وقام الباحثون بقياس النشاط الكهربائي في دماغ المريض بقبعة تحتوي على 64 قطبا كهربائيا، ومن ثم حددوا الإشارات التي يولدها الدماغ استجابة لسلسلة من الأصوات لدى مرضى حالاتهم متأخرة.

وقارن الباحثون إشارات المرضى عندما يكونون متيقظين متجاوبين وفاقدي الوعي في اللحظات الأخيرة من حياتهم.

ووجدوا أن نشاط الدماغ بين الاثنين كان متشابها جدا، ما يشير إلى أن المريض يسمع الكلمات في اللحظات الأخيرة، على الرغم من أنه لم يكن واضحا ما إذا كانوا يفهمون الكلمات أم لا.

وقالت الكاتبة الرئيسية في الدراسة إليزابيث بلوندون، إن المحتضرين قد يتعرفون على مقطوعة الموسيقى المفضلة لديهم حتى لو كانوا فاقدي الوعي، مما يمكن أن يفسر قصص انتظار المرضى وصول أحبائهم قبل الموت.