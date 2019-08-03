وانا بستحمى..

منشور 03 آب / أغسطس 2019 - 05:45 وحدة وحشة قوي.. قالت لزوجها: يا راجل ما تصلح شباك الحمام بقى علشان جارنا ما يشوفنيش وأنا بستحمه! الزوج: شافك.. وقال حيصلحه على حسابه! كلمات دالة:بتستحمىزوججار مواضيع ممكن أن تعجبك View the discussion thread. مواضيع ممكن أن تعجبك الاشتراك اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن إشترك الآن الأحدثترند تعرف على حجم ثروة السعوديات أوقفوا الخطر القادم من دمشق قبل فوات الأوان الدرك الاردني يساهم في تشييع عراقية لهذا السبب؟ الفلسطينيون يعيدون بناء المباني في وادي الحمص ايران تفتح مكتب لرعاية مصالحها في الرياض وخط تجاري مع مسقط هل تتذكرون الفتاة التي يغطي الشعر وجهها.. لن تصدقوا كيف بات شكلها صورة صادمة لفاروق الفيشاوي قبل وفاته بساعات تجتاح مواقع التواصل الاجتماعي! "الحمل في الحلم" ماذا يعني لكل شخص وحالة.. تعرف على التفاصيل بعد وفاة فاروق الفيشاوي..صدمة جديدة للوسط الفني بوفاة هذا الشاب والنجوم يقدمون التعازي حلا الترك تضرب شخصا حاول تصويرها دون مكياج!