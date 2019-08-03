  1. الرئيسية
  2. ساخرون
  3. وانا بستحمى..

وانا بستحمى..

منشور 03 آب / أغسطس 2019 - 05:45
مصدومة

 وحدة وحشة قوي.. قالت لزوجها: يا راجل ما تصلح شباك الحمام بقى علشان جارنا ما يشوفنيش وأنا بستحمه!
الزوج: شافك.. وقال حيصلحه على حسابه!

 

كلمات دالة:بتستحمىزوججار

مواضيع ممكن أن تعجبك

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن