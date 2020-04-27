وما هو دور عبلة؟.. حين زار عنترة بن شداد مدينة اربد الأردنية

لما عنترة طلب ايد عبلة من أبوها......

طلب منو عمه مهر لعبلة تنكة زيت زيتون صافي...

ومتل ما بتعرفوا بالصحرا زيتون مافي......

جاب البلاد ...وشاف العباد...

وسأل الناس الكرام ....

حتى وصل الى الاردن...

وقالوله ما الك إلا اربد أرض الخير والزيتون.....

ولما دخل عروس الشمال قام وقف...

وبسرعة عرف يتصرف....

واحتراماً لاهلها ترجل عن جواده....

وقال بيت شعر مفاده:

أنا الذي قطع الصحارى في الليالي

لا تأخذني لومة لائم ولا أبالي....

جئتك يا اربد والشوق يسبقني

وفي أرضك يا اربد سأحط رحالي..

وبعد ان استقبله أهل اربد

قال يا سادة يا كرام

قالوله اطلب وإتمنى طلبك عنا.....

قلهم بدي تنكة زيت زيتون مهر لعبلة...

ولحتى أسكت عمي ومرتو الهبلة...

قالوله بنضيفك عنا ثلاث ليالي...

وبعدها طلبك مجاب يا غالي...

أول يوم الصبح..

جابوله فطور حمص مع لحمه من عند قاسمية الفوّال ، وعالغدا احلى سدر منسف

والعشا قلاية بندوره بلحمه بلديه .....

وثاني يوم افطر زيت وزعتر وبندورة ولبنه وجبنه

والغدا نوعين، طنجرة مقلوبة و مكموره أصليه

قام أخونا عجبتو العيشة الهنية....

ونسي الصحرا والبرية....

وتعلق أبو الفوارس في اربد وكرم أهلها...

ونثر قصيدة مطلعها:

يا عبلُه على حبك سامحيني

ففي اربد ضالتي وحنيني

قد كنتُ أخطأت في حبك مرة

وقد أحببت عليك اربد فاعذريني

وتجوز رسميه من الشونه الشماليه

وهيك خلصت سيرة أبو الفوارس...

وترك عبلة عم تستنى (التنكة)

وبلا عبلة وبلا بطيخ....

ولما نزل المقدوس وذاقه وشاف البكمات محمله بندوره وبطيخ ..

إرتخت مفاصله وباع فرسه واشترى نص دونم وسكن بشارع الحصن.

* لكاتبها