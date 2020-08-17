يا أمة ضحكت من "لعاب كلابها" الأمم ..- خالد أبو الخير





هل الوقت مناسب..؟ وهل حلت مصر مشاكلها التي تهددها بالعطش مع أثيوبيا ، ومع تركيا التي نزلت الى جوارها في ليبيا، ومع إسرائيل التي تتلذذ بقضم صورتها ونفوذها.

هل حلت في مصر وغيرها من بلدان هذه الأمة المنكوبة بالفتاوى والخطابات والتفاهة مشاكل البطالة والفقر وكورونا.. حتى نكون فاضيين لفتاوى مفتي الديار المصرية شوقي علام التي تشبه الدوران في الفراغ.



آخر فتاوى علام التي أثارت جدلاً جدلا واسعا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تتعلق بشأن تأثير لعاب الكلب على صحة الصلاة وما إذ كان يبطلها أم لا؟.

وقال شوقي علام في تصريحات تلفزيونية إن الكلب غير نجس ولعابه لا يفسد الصلاة على الإطلاق، موضحا أن مذهب المالكية الذى نتبعه يقول إن الكلب طاهر.

وأضاف: ”لا حرج في التعايش مع الكلاب، وكذلك لا حرج في الصلاة إذا مس لعابه الملابس“.

وتسببت هذه الفتوى في إثارة حالة من الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي ”بتويتر“، ما بين مؤيد ومعارض للفتوى، كونها تتناقض مع مأثورات آخرى.

يبقى.. أن نستذكر قول الشاعر: يا أمة ضحكت من "لعاب كلابها" الأمم؟