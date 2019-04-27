يا بابَ الحانة أدركني – علي السوداني

لا أعرف حتى اللحظةَ ، السببَ الحصينَ الذي جعلني أُواصلُ مشاهدة هذا الفلم المملّ . كان الأداء بطيئاً رتيباً يتحرك مثل ناعورٍ نائم على جرف المساء . بطل الفلم المطلق سمينٌ ، ظلّ يكرع أقداح الويسكي ويلتهم سندويجات الهمبركر والنقانق المشوية المطلية بصاص القرية ، منذ اللقطة الأولى للشريط حتى ثانيةَ عضَّ لسانه ومات فوق كرسيه النابت ، قبل انطفاء القصة بربع دقيقة . صاحبُ الحانةِ يشبه صديقي معاذ الآلوسي ، وهذا سببٌ عظيمٌ لمواصلة السهرة . ساقية الزبائن الرثّين ، كان وجهها مسحولاً من امرأة عمانوئيل ماكرون ، وجسدها الضخم من جسد سَحَر الطويلة الرائعة ، التي بصمتُ عينيّ فوق مؤخرتها نصف مليون مرة ، وهي تمنح ظهرها لعربتي المزروعة بباب سينما بابل ببغداد البديعة ، قبل أربعين سنةً وسلّة أعياد . ليلةَ مات بطل الفلم ، لم أخسر فوق موتهِ مثقال دمعة ، ليس لأنه سمين يقوم رأسُه على بقايا رقبةٍ ملوية مثل عجلة ماطور خالي هاشم العظيم ، بل لأنه كان يصنع على مدى الشريط ، حركةً منفّرةً بمقدوري الآن إضافتها إلى دفتر المناظر التي قصّرت عمري وشيّبت قلبي ، وجعلتْ كبدي يمارس وظيفته ، كما لو أنه زائدة دودية حزينة . الحقُّ هو أنّ فلم السهارى هذا ، كان مزدحماً بالكثير من مشاهد الإرهاب والقتل البطيء ، منها صوت تكتكة ساعة الحائط ، وناقوط الحنفية اللعينة الذي كان يضرب مجلى الصحون ، فيستقبله رأسي الحار ، كأنه أغنيةٌ حقيرةٌ تأكلُ مفتتح الصباح . تابعتُ الملهاة بمشاعرَ ملتبسة لجنديٍّ باسلٍ ، في شاجور بندقيته طلقةٌ واحدةٌ ، وعلى سور أكياس الرمل المثقّبة ، عشيرةٌ من غزاةٍ أوغاد ، حتى انزرعتُ لصقَ مائدةٍ مرميةٍ قرب مرحاض الحانة التالفة ، تتثاءب على خوائها امرأةٌ ثقيلةٌ ، رسمَتْ الأيامُ المسخّمات فوق لحمها الطريِّ ، خريطةَ بهاقٍ كبرى ، فبدتْ كما فطيسة طامسةٍ ببالوعة خراء . كرهتُ الشرطيَّ الأملطَ الذي دهمَ المكانَ صحبةَ كلبٍ جبانٍ ، لسانُهُ أطول من دبان قندرة باتا الرائعة ، وذيلُهُ بقايا عصعوصٍ يَشي بملحمةٍ خاسرة . غداً سأُتممُ الحكايةَ . لقد أنهكَني عياطُ الديكِ الغبيّ .
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