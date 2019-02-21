يا حرام

وحدة كاتبة: رجعت امي من العرس وقعدت في الصالون وانا وخواتي صرنا نسألها عن العروس .. بعد شوي غمزتني امي ومشت قدامي عغرفتي ونادت علي قالتلي تعالي عاوزتك شوي . انا التخمت وخدودي احمرو وخجلت قلت اكيد وحدة في العرس حاكية معها بخصوصي الله العليم جارتنا ام فراس ما في غيرها كل عرس بتقيمش عينها عني ومالو ابنها والله محترم صح مش متعلم بس ربنا الله شغيل حتى لو مادياته على قده .. شو يعني واذا باني فوق دار ابوه .. عادي كثار هيك عايشين يا بنت لا تتشرطي كثير المهم تتهني معه وتنستري وحطيت براسي قائمة المعازيم ولون الفستان والذهب والمهر والكسوة ومن هسه شهر العسل في اليونان من زمان جاي عبالي اروح عاليونان واجو ببالي ابوي وامي وخواتي ولااو كيف هيك الدنيا .. يما ما اصعبها الله يعينني عالطلعة من دار ابوي .. فتت عالغرفة وقلبي يدق بسرعة 200 وعيني في الارض .. بقول لامي : يما خير شو في ؟ تبسمت ومدت ايدها عجزدانها وطلعت محرمة فيها شقفة بقلاوة مفتفتة وقالتلي: كليها هون بسرعة وبعدين اطلعي .. اوعي تفرجيها لخواتك