يا لفرحتها.. أم تعثر على ابنتها المفقودة على موقع إباحي

عثر على فتاة أمريكية مراهقة مفقودة لمدة عام تقريبًا، ويرجع الفضل في ذلك جزئيًا إلى والدتها التي نبهت الشرطة إلى عشرات الفيديوهات الإباحية على الإنترنت، حيث عثرت على ابنتها بأحد المقاطع.

ولم يتم تحديد هوية الفتاة البالغة من العمر 15 عامًا، لكن تم الإبلاغ عن اختفائها في أواخر شباط/فبراير الماضي، في ولاية فلوريدا الأمريكي، وبعد فترة وجيزة، تعقب المحققون لقطات أمنية تظهر الفتاة مع رجلين، أحدهما كريستوفر جونسون (30 عامًا)، الذي اعتقلته الشرطة مع الضحية أمس الثلاثاء بعد إجراء عملية مراقبة خارج مبنى شقته.

ووفقًا لسجلات المحكمة، يحتجز جونسون بكفالة قدرها 75000 دولار بتهمة مواقعة وإجبار قاصر.

ووفقًا لمجلة people، اتصلت والدة الفتاة بالشرطة بعد العثور على ما يقرب من 60 مقطع فيديو لابنتها على Periscope و Snapchat ومجموعة متنوعة من المواقع الإباحية، وكانت مقاطع الفيديو ذات طبيعة جنسية، وفقًا للشرطة.

وأثناء استجوابها، قالت الفتاة إن غالبية مقاطع الفيديو تم تصويرها في شقته، وإنه خلال الأشهر السبعة الماضية، قام جونسون بمواقعتها، ونقلها لاحقًا إلى عيادة لإجراء عملية إجهاض.

: يا لفرحة العثور عليها..