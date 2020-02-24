2 مليون لشم رائحة اباطها

أثار فيديو لفنانة كويتية تدعى أماني التميمي جدلا واسعا حين قالت فيه”اللي حابب يشم ريحة أباطي يدفعلي مليونين“. واليوم قالت التميمي ان الفيديو كان عبارة عن ”كشمرة“ مع رفيقتها في ”سناب شات“، اي مزح. وأوضحت أماني التميمي في لقاء متلفز لها عبر قناة atv الكويت من خلال برنامج ”ع السيف“، أنها لم تتوقع أن ينتشر الفيديو بهذه السرعة ويثير كل هذه الضجة، مبينة أنه لم يكن في حسابها الخاص، رغم اعترافها بأن هذا الفيديو يعد خرقا للعادات المجتمعية بالكويت. بصراحة شم رائحة الأباط، غير مستحب.. ولا حتى ببلاش؟ على الأقل بالنسبة لنا.