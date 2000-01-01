باريس سان جيرمان يعرض على مبابي 200 مليون يورو لإبعاده عن ريال مدريد

يبدو باريس سان جيرمان بصدد اتخاذ خطوة محورية في سعيه المستمر لإبقاء النجم الدولي الفرنسي كيليان مبابي في صفوفه لما بعد الموسم الجاري.

ويدرك الباريسيون تماماً أن الهداف البالغ من العمر 23 عاماً يريد الانتقال لريال مدريد بعد انتهاء عقده الحالي الصيف القادم.

وأشارت تقارير إسبانية في الأيام الماضية إلى أن الفرنسي أعاد التفكير بمستقبله وبات يدرس البقاء في ملعب بارك دي برانس لعام آخر أو اثنين عوضاً عن حزم حقائبه صوب العاصمة الإسبانية للانضمام إلى الفريق الملكي.

وأكدت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية أن إدارة باريس سان جيرمان ستبذل كل ما بوسعها لإقناع النجم الشاب بالبقاء.

ويبدو النادي الباريسي مستعداً لتقديم عقدٍ جديد لـ مبابي مدته عامان سيتقاضى على إثره 50 مليون يورو سنوياً، إضافة لـ 100 مليون يورو كمكافأة بحال موافقته.

وتجري المفاوضات حالياً بين ليوناردو المدير الرياضي في باريس سان جيرمان ووالدي اللاعب على أمل التوصل لاتفاق قريباً.