سعر الذهب اليوم في الاردن الجمعة 21 أكتوبر 2022

هبط سعر الذهب اليوم في الاردن الجمعة 21 أكتوبر، وذلك في مستهل التعاملات الصباحية بالتناسب مع تراجع سعر الذهب في البورصة العالمية عند مستوى 1625.86 دولار للأوقية، ومن خلال هذا المقال سنتعرف على متوسط أسعار الذهب اليوم في المملكة الأردنية لجميع الأعيرة (24,21,8,14)، هذا بجانب بيان أسعار أوقية الذهب والكيلو.

سعر الذهب اليوم في الاردن عيار 24

بلغ سعر الذهب عيار 24 اليوم عند 37.07 دينار أردني، بما يُعادل 52.28 دولار.

سعر الذهب عيار 22 اليوم الجمعة في الأردن

جاء سعر الذهب عيار 22 اليوم عند 33.98 دينار أردني، ما يُعادل 47.92 دولار.

سعر الذهب عيار 21 اليوم الجمعة في الأردن

وصل سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولاً في الأسواق) في الأردن اليوم عند 32.43 دينار، بما يُعادل 45.74 دولار.

سعر الذهب عيار 18 اليوم الجمعة في الأردن

جاء سعر الذهب اليوم في الاردن عيار 18 عند 27.80 دينار أردني، بما يُعادل 39.21 دولار.

سعر الذهب عيار 14 اليوم الجمعة في الأردن

بلغ سعر الذهب عيار 14 اليوم الجمعة عند 21.62 دينار أردني، ما يُعادل 30.50 دولار.

سعر أونصة الذهب اليوم الجمعة في الأردن

سجل سعر أونصة الذهب اليوم الجمعة 21 أكتوبر في الأردن عند 1152.73 دينار أردني، بما يُعادل 1625.86 دولار.

سعر كيلو الذهب اليوم الجمعة في الأردن

سجل سعر كيلو الذهب في الاردن اليوم الجمعة 21 أكتوبر عند 37142 دينار أردني، ما يُعادل 52389 دولار.