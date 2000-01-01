شهد سعر الذهب اليوم في دبي الجمعة 21 أكتوبر 2022 انخفاضاً نسبياً مع بداية التعاملات الصباحية في السوق الإماراتي، بالتناسب مع تراجع المعدن الأصفر في البورصة العالمية عند مستوى 1621.90 دولار للأوقية، وفي هذا المقال سنتعرف على أسعار الذهب اليوم في دولة الإمارات لجميع الأعيرة (24,21,18,14)، بجانب بيان أسعار الأوقية والكيلو.

سعر الذهب اليوم في دبي عيار 24

جاء سعر جرام الذهب عيار 24 في الإمارات اليوم عند 191.55 درهماً إمارتياً، بما يُعادل 52.15 دولار.

سعر الذهب عيار 22 اليوم الجمعة في دبي

جاء سعر الذهب عيار 22 في الإمارات اليوم عند 175.59 درهماً إمارتياً، بما يُعادل 47.81 دولار.

سعر الذهب عيار 21 اليوم الجمعة في دبي

سجل سعر الذهب عيار 21 اليوم في الإمارات الجمعة 21 أكتوبر عند 167.61 درهماً إماراتياً، بما يُعادل 45.63 دولار.

سعر الذهب عيار 18 اليوم في دبي

جاء سعر الذهب اليوم في دبي عيار 18 عند 143.66 درهماً إمارتياً، بما يُعادل 39.11 دولار.

سعر الذهب عيار 14 اليوم في دبي

جاء سعر الذهب عيار 14 اليوم في دبي بحوالي 111.74 درهماً إمارتياً، بما يُعادل 30.42 دولار.

سعر أونصة الذهب اليوم الجمعة في دبي

سجل سعر أونصة الذهب في الإمارات اليوم الجمعة 21 أكتوبر: 5957.26 درهماً إمارتياً، بما يُعادل 1621.90 دولار.

سعر الجنية الذهب اليوم الجمعة في دبي

سجل سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة في دبي عند 1347 درهماً إمارتياً، بما يُعادل 366.73 دولار.

سعر كيلو الذهب في دبي

بلغ سعر كيلو الذهب في أسواق الإمارات اليوم الجمعة 21 أكتوبر: 192423 درهماً إماراتياً، بما يُعادل 52389 دولار.