سعر الذهب اليوم في سوريا الجمعة 21 أكتوبر 2022

شهد سعر الذهب اليوم في سوريا، الجمعة 21 أكتوبر والمقوم بالليرة السورية، انخفاض نسبي خلال التعاملات الصباحية في الأسواق السورية.

سعر الذهب عيار 24 اليوم في سوريا

جاء سعر الذهب اليوم في سوريا (عيار 24) عند مستوى 130995.32 ليرة للشراء، مقابل 131322.81 ليرة للبيع.

سعر الذهب عيار 22 اليوم في سوريا

وصل سعر جرام الذهب عيار 22 في سوريا اليوم الجمعة عند مستوى 120079.05 ليرة للشراء، مقابل 120379.24 ليرة للبيع.

سعر الذهب عيار 21 اليوم في سوريا

بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في الأسواق السورية عند مستوى 114620.91 ليرة للشراء، مقابل 114907.46 ليرة للبيع.

سعر الذهب اليوم في سوريا عيار 18

جاء سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في سوريا عند مستوى 98246.49 ليرة للشراء، مقابل 98492.11 ليرة للبيع.

سعر أوقية الذهب اليوم الجمعة في محلات الذهب بالليرة السورية

وصل سعر أونصة الذهب في سوريا اليوم عند مستوى صرف 4073954.57 ليرة للشراء، مقابل 4084139.45 ليرة للبيع.

سعر الليرة الذهب في سوريا اليوم الجمعة 21 أكتوبر

جاء سعر الليرة الذهب اليوم الجمعة في سوريا عند 921426 ليرة سورية، بما يُعادل (366.73 دولار).

سعر كيلو الذهب اليوم في سوريا

سجل سعر كيلو الذهب اليوم الجمعة في سوريا عند 131629106 ليرة، ما يُعادل (52389 دولار).