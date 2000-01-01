سعر الريال السعودي اليوم في مصر الجمعة 21 أكتوبر 2022

تباين سعر الريال السعودي اليوم في مصر، الجمعة 21 أكتوبر مقابل الجنيه المصري مع بداية التعاملات الصباحية لدى البنك المركزي بينما استقر في البنوك التجارية الحكومية والخاص، وذلك وسط استمرار الضغوط التضخمية وحالة عدم الاستقرار في السوق المصرفية المحلية.

سعر الريال السعودي اليوم في مصر بالبنك المركزي المصري

تباين سعر الريال السعودي اليوم الجمعة في البنك المركزي المصري وذلك عند مستوى 5.21 جنيهاً مصرياً للشراء، مقابل 5.25 جنيهاً مصرياً للبيع، وذلك حسب ما تم نشره من قبل "البنك المركزي المصري"

سعر الريال السعودي اليوم الجمعة في البنك الأهلي المصري

استقر متوسط سعر الريال السعودي اليوم في مصر بالبنك الأهلي المصري (أكبر البنوك الحكومية)، عند مستوى 5.21 جنيهاً مصرياً للشراء، مقابل 5.23 جنيهاً مصرياً وتكررت الأسعار ذاتها في بنك مصر.

سعر الريال السعودي في مصر اليوم الجمعة بالبنك التجاري الدولي (CIB)

كما استقر سعر الريال السعودي اليوم الجمعة في البنك التجاري الدولي (CIB) عند مستوى صرف 5.21 جنيهاً مصرياً للشراء، و 5.24 جنيها مصرياً للبيع.