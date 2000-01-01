من خلال هذا المقال نعرض لكم بياناً عن متوسط سعر اليورو مقابل الدولار والجنيه الإسترليني اليوم الجمعة 21 أكتوبر 2022، وذلك في مستهل تعاملات البنوك المبكرة صباح اليوم الجمعة.

سعر اليورو مقابل الدولار اليوم الجمعة 21 أكتوبر 2022

ارتفع سعر اليورو EUR عملة الاتحاد الأوروبي مقابل الدولار الأمريكي USD عملة الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الجمعة حيث سجل الارتفاع قيمة (0.0017) نقطة وبنسبة (0.18%) وذلك في مستهل جلسات التداول وسوق صرف العملات الصباحية، ليسجل اليورو 0.9796 دولار مقارنة بسعر الافتتاحي أمس الخميس : 0.9779 دولار.

سعر اليورو مقابل الجنيه الإسترليني اليوم الجمعة 21 أكتوبر 2022

على نفس الوتيرة ارتفع سعر اليورو EUR عملة الاتحاد الأوروبي أمام الجنيه الاسترليني GBP عملة المملكة المتحدة اليوم الجمعة بشكل طفيف حيث سجل الارتفاع قيمة (0.0019) نقطة وبنسبة (0.21%) وذلك أثناء جلسات التداول وسوق صرف العملات الصباحية، ليسجل اليورو 0.8733 جنيه إسترليني مقارنة بسعر الافتتاحي أمس الخميس : 0.8715 جنيه إسترليني.