من المعروف أن الأسواق تجمع ما بين التاريخ القديم والحضارة المعاصرة وذلك ما نجده في أسواق طرابزون، بالإضافة إلى أن الأسواق توفر لزوارها كل ما يحتاجون إليه من مستلزمات وسلع، فسوف تستمتع بالتجول في سوق بداستان وسوق ميدان أتاتورك والسوق الطويل وغيرهم من أسواق تقليد الماركات في طرابزون التي توجد في مناطق متفرقة من المدينة، وإننا من خلال هذا المقال سوف نأخذ جولة معكم نتعرف فيها على مجموعة من أهم الأسواق التي تقع في مدينة طرابزون، فتابعونا.

أفضل أسواق تقليد الماركات في طرابزون

إذا كنت تقيم في مدينة طرابزون بتركيا أو إذا كنت أحد زوار المدينة فلابد أنك بحاجة إلى التسوق، ولن تجد صعوبة في الوصول إلى أسواق تقليد الماركات بطرابزون، وذلك لأن أسواق المدينة مشهورة ومعروفة وتقع في مناطق حيوية وسوف نتحدث الآن عن كل سوق من هذه الأسواق وأهم ما يميزه عن غيره من الأسواق الأخرى حيث تتمركز جميع أسواق تقليد الماركات في مدينة طرابزون وخاصة في ميدان طرابزون وتستطيع شراء كل ما تحتاج إليه بسهولة، فما هي أفضل أسواق المدينة؟ تابعونا في الفقرات التالية لتعرفوا الإجابة:

1- سوق بداستان طرابزون

يعتبر هذا السوق هو أفضل سوق تقليد الماركات في طرابزون؛ لأنه يجمع ما بين التاريخ القديم والحضارة وكذلك التراث الشعبي، وسوف تستمتع بتجربة التسوق داخل هذا السوق لأنه من أشهر وأكبر أسواق طرابزون وقد تم تأسيسه في القرن السادس عشر على يد الخلفاء العثمانيين، هذا إلى جانب أنه فرصة مميزة من أجل تسوق التذكارات والمشغولات اليدوية بالإضافة إلى توافر الكثير من السلع التي يحتاج إليها الزوار مثل الأدوات المنزلية والملابس ومحلات السمك واللحوم والبهارات والخضروات وغيرها؛ بالإضافة إلى أن السوق يتميز بوجود قبة ضخمة في الأعلى تغطي السوق بالكامل، وتستطيع الوصول إلى السوق من الميدان من خلال ركوب أحد الباصات أو السير على الأقدام وهذا أفضل حتى تتجول داخل السوق لأن الحارات الضيقة لن تكون أفضل أثناء الركوب.

2- السوق الطويل في طرابزون

ما زلنا نتجول حول الأسواق في طرابزون وخاصة أسواق تقليد الماركات في طرابزون لكي نستكشف معكم الآن السوق الطويل أحد أهم معالم المدينة وأشهر الأسواق بها، والذي يطلق عليه سوق الماركات ويشبه كثيرًا سوق الاستقلال في مدينة اسطنبول وهو يقع بجانب ساحة أتاتورك، بالإضافة إلى أنه يزوره السياح من كل مكان ويتمتع بوجود العديد من المتاجر والمطاعم وكذلك الفنادق، سوف تجد هناك محلات الملابس الحريمي والرجالي والأطفال وكذلك سوف تستمتع بتجربة شراء المجوهرات والأقمشة الفاخرة.

كما ستجد بالسوق الكثير من الماركات العالمية وإذا كنت تبحث عن سوق لشراء هدايا أو أشياء تحمل قيمة لا تتردد بالتسوق في السوق الطويل بطرابزون، كذلك سوف تستمتع بتجربة تناول أطباق الحلوى اللذيذة لدى أشهر المطاعم هناك مثل طبق المهلبية اللذيذ، كما أن السوق عبارة عن شارع طويل وعلى يمينه ويساره محلات ويوجد أيضًا عدة مساجد داخل السوق.

3- سوق البازار الروسي في طرابزون

يعتبر أحد الأسواق الشهيرة وأحد الأماكن السياحية في طرابزون لأنه يشتهر باحتوائه على مجموعة من المنتجات التي يتم تقليدها من الماركات العالمية الشهيرة، وبالتالي يطلق عليه سوق تقليد الماركات في طرابزون حيث يتم به تقليد الماركات بجودة عالية وخامات رائعة حتى لا تختلف كثيرًا عن المنتجات الأصلية، ويمتد السوق عبر شارع إبراهيم كارا أوغلو وذلك ناحية الشرق، ويوجد به مجموعة من المحلات لبيع المشغولات اليدوية والتحف التي تحمل الطابع التراثي التركي والأسعار هناك تبدو مخفضة لأن المنتجات مقلدة.

4- سوق كمر التي طرابزون

يقع هذا السوق الشهير بالقرب من ميدان طرابزون وتستطيع الوصول إليه عندما تسير من أسفل شارع كوندوراسيلار وتتجه نحو الشمال الغربي، ويعتبر أهم أسواق تقليد الماركات بطرابزون، ويتميز بأنه سوق شعبي ويبيع المنتجات بأسعار مقبولة وليست أسعار سياحية، هذا إلى جانب أن أهم ما يميز السوق عن غيره هو انتشار محلات الملابس والأقمشة بالإضافة إلى محلات التحف والهدايا التذكارية وغيرها، ويعتبر أيضًا من أقدم أسواق طرابزون ويعود تاريخه إلى عشرات السنوات وقد كان يبيع الأواني النحاسية والمشغولات اليدوية فقط، لكنه الآن يضم مجموعة متنوعة من المحلات، بالإضافة إلى المطاعم التي تقدم أفضل وأشهر الأطباق على الطريقة العثمانية القديمة بالإضافة إلى الأطباق التركية اللذيذة.

5- سوق بازار طرابزون

إذا كنت تحتاج إلى شراء أروع المشغولات الذهبية وأجود أنواع الحُلِي سواء من الذهب أو الفضة أو حتى النحاس فلابد أن تتوجه إلى بازار طرابزون الشهير والذي يقع بالقرب من الميدان، وأثناء مرورك في السوق سوف تسمع أصوات صنع النحاس والذهب والفضة، وذلك من خلال ورش الحرفيين التي تنتشر داخل السوق والذين يقومون بصناعة وتشكيل المشغولات الذهبية والأساور والأواني وذلك بتصميمات غاية في الجمال والروعة.

6- مركز تسوق فورم طرابزون

هذا المركز هو واحد من أهم أسواق تقليد الماركات في مدينة طرابزون وقد تم تأسيسه في عام 2008، وهو عبارة عن مبنى كبير يضم أربعة طوابق ويقع في شمال المدينة، وهو قريب من جامعة كارا دينيز ويعد من أهم مقاصد السياح في مدينة طرابزون، والجدير بالذكر أن هذا المول معروف بأسعاره المرتفعة وذلك نتيجة فخامة المول وموقعه الجغرافي الممتاز في وسط المدينة، كما أنه يمتاز بتقديم مجموعة من المعروضات الرائعة والسلع المتميزة لأنه يشبه المولات الكبيرة، وسوف تجد داخل المول صالات سينما ومناطق مخصصة للأطفال.

بالإضافة إلى مجموعة من المحلات التي تبيع الملابس الحريمي والرجالي وملابس الأطفال أيضًا، مع وجود محلات الديكورات وبيع الأثاث والأجهزة الكهربائية والإلكترونية أيضًا، وخلف المول سوف تجد حدائق رائعة، وبآخر طابق في المول يوجد تراس رائع على البحر يضم عدد من المطاعم المتميزة.

7- سوق كاديسي طرابزون

هذا السوق هو من أهم وجهات السياح في مدينة طرابزون في تركيا، كما أنه أحد الوجهات للسياح الذين يطلقون عليه اسم سوق الماركات في طرابزون والذي سوف تستمتع خلال تسوقك فيه لأن هناك مجموعة من الباعة الجائلين الذين يسمحون بالتفاوض في الأسعار والحصول على السلع بأقل سعر، وهناك سوف تجد السلع والمشغولات الجلدية وكذلك السلع اليدوية، بالإضافة إلى السيراميك، هذا بالإضافة إلى وجود عدد من المطاعم والكافيهات لكي تجد فرصة للاسترخاء وتناول وجبتك ومشروبك المفضل إلى جانب أن السوق قريب من أهم المعالم السياحية في المدينة مثل قصر أتاتورك.

8- أسواق اوزنجول طرابزون

سوق أوزنجول هو أجد أشهر أسواق تقليد الماركات في طرابزون، سوف تجد هناك مجموعة من المحلات التجارية التي تبيع أروع المنتجات مثل التحف والملابس والهدايا، بالإضافة إلى الاستمتاع بتناول أفضل الوجبات في أشهر المطاعم والمقاهي وسوف تستمتع بالتسوق لأن المنطقة رائعة بالفعل.

9- سوق ميدان أتاتورك

يعتبر سوق ميدان أتاتورك واحد من أفضل أسواق تقليد الماركات في طرابزون لأنه يقع في وسط المدينة ويتوفر به مجموعة من المحلات والمتاجر بالإضافة إلى العديد من الفنادق والمطاعم والمقاهي التي يتردد عليها الكثير من الزوار والسياح.

في الختام يمكنك الاعتماد على المنتجات والسلع التي تأتي بها من أسواق تقليد الماركات في طرابزون التي ذكرناها لك دون قلق، فجميع المنتجات هناك تشبه المنتجات الأصلية بشكل كبير جدًا ولن تتمكن من التفرقة بينها وبين المنتج الأصلي، بالإضافة إلى أن جميع تلك الأسواق تحاط بعدد كبير من المعالم السياحية فلا تفوت الفرصة واحظى بتجربة متكاملة بين التسوق والسياحة.