أفضل 8 من أسواق قونيا تستحق الزيارة

مدينة قونيا التركية من أشهر المدن السياحية التي يأتي إليها السياح والزوار من مختلف أنحاء العالم، وتشتهر المدينة بوجود عدد من الأسواق الشهيرة والمتميزة والتي تقدم أفضل المنتجات والسلع والمستلزمات للجميع سواء لقاطني المدينة أو لزوارها، كما ترتبط السياحة في المدينة بذاكرة تاريخية وثقافية منذ آلاف السنين، وهي قريبة من العاصمة أنقرة وقد عُرفت بأنها من أهم وأفضل مدن تركيا لأنها تمتلك مجموعة متنوعة من المزارات ذات الطابع التاريخي والترفيهي بالإضافة إلى إمكانية ممارسة الكثير من الأنشطة بالمدينة، ومن خلال هذا التقرير سوف نتعرف معكم على معلومات هامة عن أفضل أسواق قونيا التركية.

أفضل أسواق قونيا تركيا

تتمتع مدينة قونيا التركية بمكانة خاصة لدى المقيمين بها وكذلك لدى الزوار القادمين إليها من كل مكان، ولذلك سوف نتعرف الآن على قائمة بأفضل الأسواق في قونيا:

1- سوق بداستان في قونيا

يعتبر سوق بداستان واحد من أشهر أسواق قونيا التي تتمتع بشعبية كبيرة، بالإضافة إلى أنه من أهم مراكز التجارة بالمدينة، وقد تأسس السوق أثناء الحقبة الرومانية وهو يعد حتى الآن مركز حيوي نابض، ويتكون هذا السوق من 40 زقاق ويضم نحو 2600 محل تجاري.

كما أن السوق يضم داخله جامع العزيزية وجامع كابوه، بالإضافة إلى أنه يقدم للزبائن مجموعة كبيرة ومتنوعة من البضائع والمنتجات والسلع التي لاقت جذب كبير من قِبل السياح القادمين من شتى أنحاء العالم، أما موقع السوق فهو في مدينة قونيا بالقرب من ضريح العالم الصوفي الشهير جلال الدين الرومي، وهذا الموقع الاستراتيجي الرائع والسوق مليء بأصحاب الحرف والصناعات القديمة، وكذلك عشاق الفن اليدوي جعله من أفضل أسواق قونيا ومن أهم مميزات السوق ما يلي:

يعتبر هذا السوق هو القلب النابض والمركز التجاري الحيوي والأهم في ولاية قونيا وذلك منذ عهد السلاجقة والعثمانيين.

كما يتميز بأنه مصنف حسب مهنة كل مجموعة وذلك فإن اللحامين في قسم والنحاسين في قسم، كما أن باعة الكتب والمخطوطات في قسم آخر، وبالتالي فإن من السهل على السائح والمشتري أن يختار ما يرغب في شرائه بسهولة وسوف يعثر على ما يبحث عنه ببساطة.

أغلب الغرف والمحلات التي توجد في السوق هي منذ العهد العثماني وقد نشطت المنطقة في عهدهم.

يتمتع السوق بأنه يضم مجموعة من الباعة المتسامحين والودودين الذين يقدمون أفضل خدمة وأفضل أسلوب للتعامل مع الزبائن وهناك علاقة أخوية بين التجار والحرفيين من ديانات مختلفة.

يوجد منطقة في السوق مخصصة للباعة والتجار الأرمن الذين يعملون في السوق ويقيمون علاقات جيدة للغاية مع المسلمين وغير المسلمين وهناك تعاون بينهم في مختلف المجالات.

2- سوق قونيا كينت بلازا

هو عبارة عن واحد من أهم وأشهر مراكز التسوق في مدينة قونيا حيث أنه يحتوي على العديد من المتاجر والمحلات التجارية التي تبيع جميع المستلزمات من ملابس ومأكولات وأشغال يدوية، بالإضافة إلى أنه يضم عدد من محلات المجوهرات والصيدليات وكذلك محلات العطور والأدوات المنزلية ومحلات البقالة والحلوى، ومن أهم مميزاته ما يلي:

يمكنك اصطحاب أفراد أسرتك للتسوق هناك.

تستطيع قضاء أوقات ممتعة برفقة عائلتك لأنك بالطبع سوف تزور هذا الصرح التجاري الكبير.

السوق مناسب لذوي الاحتياجات الخاصة ومناسب للمجموعات أيضًا.

يمكنك استخدام خدمات الدفع الإلكتروني.

3- سوق اسطنبول سوسيتي كارسيسي قونيا

هذا السوق أيضًا يعتبر من أشهر أسواق قونيا لأنه يحتوي على العديد من المتاجر والمحلات ويتوفر به محلات تبيع أشهر الماركات العالمية من ملابس وحقائب وأحذية وساعات وغيرها، كذلك فهو يضم عدد من محلات الهدايا والمجوهرات والإكسسوارات ومحلات الأدوية، إلى جانب بعض محلات المأكولات مثل اللحوم والأسماك ومحلات البقالة والسوبر ماركت، ومن أهم مزاياه ما يلي:

سوف تستمتع داخل السوق بتجربة تسوق متميزة وممتعة مع أصدقائك أو أفراد عائلتك خاصةً إذا كنت من هواة السياحة في قونيا.

سوف تنعم بالدخول المجاني للسوق بالإضافة إلى أنه مناسب للعائلات والأفراد ويمكنك الدفع الإلكتروني باستخدام بطاقة الائتمان الخاصة بك دون الحاجة إلى الدفع كاش.

4- سوق نوفادا Novada للتصفيات

هذا السوق من أفضل الأسواق في قونيا التي يأتي إليها الزوار من كل مكان، وذلك لأنه يقدم خصومات وعروض حصرية على الملابس والحقائب والأحذية وغيرها من الاحتياجات، ويوجد به العديد من المحلات التجارية التي تبيع أشهر الماركات العالمية المتنوعة، بالإضافة إلى محلات الأسماك والدجاج ويوجد أيضًا عدة مطاعم وكافيهات داخل السوق مما يميزه عن غيره.

5- سوق كوليسيت أليسفيريس Kulesite Alisveris Merkezi

هذا السوق أيضًا من أهم وأفضل أسواق قونيا تركيا الشهيرة التي حظيت بإقبال كبير من الزوار، وسوف تنعم هناك بتجربة التسوق الرائعة وسط الأجواء المميزة مع عائلتك أو أصدقائك، كما أن السوق يضم مجموعة كبيرة من المتاجر التي تقدم أفضل الاحتياجات والمنتجات بالإضافة إلى فريق العمل الذي يقدم أفضل الخدمات للزبائن.

وهناك الكثير من محلات الملابس المتنوعة ما بين الحريمي والرجالي والأطفالي، كما أن هناك محلات الأحذية والحقائب المتنوعة التي تحمل أشهر العلامات التجارية، بالإضافة إلى محلات المأكولات من لحوم وأسماك وغيرها، إلى جانب المطاعم والكافيهات والمقاهي وبالتالي يمكنك قضاء إجازة ممتعة ووقت ممتع في السوق وسط الأجواء الشعبية الهادئة.

6- سوق كارافان السجاد Karavan Carpets

هنا سوف تجد أن سوق كارافان السجاد هو عبارة عن مركز تجاري كبير وضخم يقع في قلب مدينة قونيا، وإذا كنت ترغب في اقتناء قطعة سجاد أنيقة بالتصميمات القديمة أو الحديثة وبأروع وأرقى الموديلات التركية التي تشتهر بها المتاجر في الآونة الأخيرة فأنت بالضرورة سوف تحتاج إلى زيارة سوق السجاد، حيث تستطيع شراء هدية لأحد الأصدقاء أو فرش منزلك بأروع قطع السجاد.

بالإضافة إلى ذلك فإن مدير المتجر يتحدث الإنجليزية ويعمل منذ أكثر من 30 عام في تجارة السجاد ولذلك سوف تستمتع باختيار أفضل سجاد في الأسواق في قونيا بدلًا من البحث لوقت طويل عن محلات السجاد في المدينة، فسوف يوفر لك سوق كارافان للسجاد الكثير من الوقت والجهد والمال أيضًا، أما موقع السوق فهو جغرافي ومتميز حيث أنه خلف الشارع الرئيسي لمتحف مولانا.

7- مركز تسوق أم وان M 1 Konya Shopping Center

وهو عبارة عن مركز تسوق كبير يضم مجموعة كبيرة من المحلات التي تبيع مختلف المنتجات والمستلزمات، فهناك متاجر الأدوات المنزلية وكذلك محلات المجوهرات والصيدليات ومحلات البقالة والسوبر ماركت والكافيهات والمطاعم التي تقدم أفضل ما لديها، يمكنك أن تعتبر هذا السوق هو أفضل أسواق قونيا التي تحتل مكانة رائدة.

8- سوق هورماسي Hurmaci

بالنظر إلى هذا السوق سوف تجد أنه أفضل الأسواق في قونيا التي تشتهر بصناعة الحلوى وبيعها إلى جانب صناعة التمور بشتى أشكالها وأنواعها، فسوف تجد هناك الحلوى اللذيذة والتمر الشهي ذو المذاق العربي الرائع وحلوى الحلقوم الشهيرة ذات الطعم الرائع، كما أن السوق يشتهر بتقديم وصنع بعض أنواع المكسرات والحلويات الأخرى، وبالتالي فهو أنسب مكان لشراء مثل هذه الحلوى اللذيذة والتمور.

في نهاية حديثنا عن أشهر وأهم أسواق قونيا في تركيا نستطيع أن نذكر لكم الآن أن مدن تركيا العديدة هي بمثابة تجربة سياحية رائعة وممتعة، وإذا كنت ترغب في زيارة المدينة والاستمتاع بكل ما فيها من مزارات والقيام بجميع الأنشطة هناك والاستمتاع أيضًا بتجربة التسوق داخل مراكزها التجارية التي ذكرناها لكم فإننا قد عرضنا لكم هذه الأسواق بكافة تفاصيلها.