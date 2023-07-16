أفضل 12 سوق من أسواق مرسين لتجربة تسوق ممتعة

مرسين من مدن تركيا الشهيرة تتميز بالهدوء والرقي، وإن كنت في رحلة إلى هذه المدينة الساحرة لا تفوت زيارة أفضل أسواق مرسين فهناك الكثير من الأماكن الجديرة بالاهتمام، والتي تقدم سلعًا ومنتجات ممتازة بأسعار تنافسية، وتتيح لعملائها خصومات وعروضًا كثيرة بشكل دوري؛ لذلك سنقدم لك أفضل الأسواق حتى تتمكن من اختيار رحلتك التسوقية المفيدة، كل ما عليك متابعة السطور التالية.

أفضل أسواق مرسين

مدينة مرسين من المدن الجميلة التي تضم الكثير من الأماكن السياحية، وتتميز بطبيعتها الساحرة مما يجذب الكثير من الأشخاص إلى زيارتها على مدار العام، وإن كنت من محبي رحلات التسوق هناك الكثير من الأسواق المميزة التي يمكنك اختيارها لشراء جميع احتياجاتك واحتياجات أسرتك بأسعار جيدة، تتميز أسواق مرسين تركيا بتقديم العروض وعمل الخصومات بشكل دوري؛ مما يجذب الجميع، وأفضل أسواق مرسين التي يمكنك زيارتها كالتالي:

1. فورم مرسين مول

يعتبر هذا السوق أفضل سوق في مرسين وحاصل على تقييم عالي جدًا من الزوار سواء محليًا أو عالميًا، يضم متاجر كثيرة جدًا تصل إلى 200 متجر أو أكثر تهتم بتقديم منتجات متنوعة مثل الملابس التركية الفخمة، بالإضافة لمجموعة من الماركات العالمية المتميزة، متاجر متخصصة في بيع الإكسسوارات والساعات والعطور ومتاجر أخرى للمفروشات ومستلزمات المنزل يمكنك الاختيار من بين مئات الماركات بأسعار جيدة.

ليس هذا فقط فهو من أفضل مكان سياحي من بين عدة مناطق سياحية في مرسين لأنه يضم عددًا من قاعات السينما التي تعرض أحدث الأفلام الترفيهية، بالإضافة لمجموعة من المطاعم تقدم أصنافًا رائعة من الطعام توجد تحديدًا في الطابق العلوي من المول، وتتميز بإطلالة ساحرة، يبعد المول عن المركز الرئيسي لمدينة مرسين حوالي 7.3 كيلو فقط.

2. مول بالم سيتي

بالم سيتي من أفضل اسواق في مرسين، يوجد به الكثير من المتاجر المخصصة لبيع الملابس والأدوات المنزلية، ويضم فرع كارفور لشراء المنتجات الاستهلاكية اليومية ومستلزمات البقالة والأجهزة المنزلية، يضم المول بعض الأنشطة الترفيهية والألعاب للأطفال الصغار وتوجد منطقة مخصصة لممارسة الرسم والتلوين وسينما تعرض أفلامًا مميزة، تقدم المتاجر عروضًا وخصومات رائعة على المنتجات المعروضة بشكل دوري لجذب المزيد من العملاء، فهذا المول من أكثر أماكن التسوق المناسبة للعائلة.

3. سولي سنتر

إن كنت تريد شراء جميع احتياجاتك بأسعار مناسبة يمكنك التوجه إلى سولي سنتر، فهو من أهم أسواق مرسين التي توفر عروضًا حصرية، ويوجد به مجموعة محال تجارية مخصصة لبيع الملابس الرجالي والنسائي وملابس الأطفال من ماركات عالمية، بالإضافة إلى الأحذية والخيوط والإكسسوارات وتهتم المتاجر بعمل خصومات متنوعة، وخصوصًا في أوقات المواسم الرسمية والأعياد، يضم السوق مجموعة من المطاعم المميزة تقدم جميع أصناف الطعام التركي وأنواع مختلفة من الأصناف العالمية، تتوفر خدمات كثيرة مثل الحمامات العامة ومواقف السيارات المغلقة، فلا تقلق بشأن هذا الأمر ستجد الكثير من الأماكن التي يمكنك صف سيارتك بها لدخول السوق وقضاء جولة تسوقية ممتعة.

4. شتنكايا مول

إحدى أسواق مدينة مرسين المهمة، يضم عددًا كبيرًا من المتاجر ويقبل عليه الزوار من كل أنحاء العالم، يمكنك شراء الأدوات المنزلية ومستحضرات التجميل والعناية بالبشرة والجسم، والملابس المناسبة لكل أفراد العائلة، يوجد بالسوق مكان مخصص لألعاب الأطفال ومركز مخصص لتنمية المهارات للصغار، عند التسوق يمكنك شراء جميع احتياجاتك بأسعار مخفضة، يمكنك اختتام جولتك بقضاء وقت ترفيهي في أحد المطاعم أو الكافيهات الموجودة بالمكان وتناول وجباتك ومشروباتك المفضلة.

5. بازار النسوان

هذا المكان عبارة عن سوق للفاكهة والخضروات ومنتجات الريف والمخبوزات والمجففات، ويعتبر من أفضل اسواق مرسين الذي يمكنك إيجاد الكثير من المنتجات النادرة التي لا توجد في أغلب أسواق السلع على مستوى مرسين فيه، أسعار السلع والبضائع معقولة ومناسبة للجميع، السوق حاصل على تقييم عالي من الزوار ويوفر أغراضًا كثيرة ومميزة.

6. سوق السبت الكبير

سوق مميز متنوع المنتجات يوجد به سلع كثيرة، مثل: الفواكه، والمنتجات الزراعية، والخضروات، والأجبان، والألبان، والسلع المنزلية المختلفة، إلا أن الأسعار قد تكون مرتفعة مقارنةً بغيره من الأماكن الأخرى للتسوق، يوجد في السوق محلات ومطاعم مميزة للأسماك يمكنك تجربة تناول المأكولات البحرية أو السمك وقضاء جولة مختلفة وممتعة.

7. سوق Akdeniz Kadın Üretici Pazarı

إذا كنت تبحث عن اسواق شعبية في مرسين فإن هذا السوق هو أفضلهم، وهو يفتح يومي السبت والأحد من كل أسبوع، يوجد فيه منتجات محلية وفاكهة وخضروات، يمكنك أيضًا شراء الزبدة والعسل والحليب الطبيعي والبيض الطازج والخبز المسطح والفطائر والمكرونة والمعجنات المضغوطة والمربى ومعجون الطماطم، ومعجنات الشعر، وغيرها، فهذا السوق يعد فرصة رائعة لك لشراء منتجات يومية طازجة.

8. سوق Kadın Üretici Pazarı

سوق متخصص في المنتجات الغذائية، والمأكولات المصنعة في المنازل والخضروات والفاكهة الطازجة والفطائر والخبز والجبنة وخبز الصاج الشهي، بالإضافة إلى السبانخ والخضروات الورقية، وزيت الزيتون وصلصة الرمان والكثير من الصناعات اليدوية، يوجد الكثير من البائعين للحلويات والمعجنات وأجبان البقر والأغنام والأعشاب الريفية الممتازة، يعمل السوق يوم السبت والأحد فقط من كل أسبوع، يمكنك زيارته وشراء جميع احتياجاتك اليومية بأسعار ممتازة وجودة عالية.

9. بازار الديري 111

متجر كبير يقدم الكثير من السلع اللازمة للمنزل، يتوفر لديه كميات هائلة من المواد الغذائية اللازمة لكل منزل، يعتبر من أشهر اسواق الجملة في مرسين يمكنك شراء منتجات كثيرة بأسعار جيدة، يوجد عروض وخصومات ممتازة على الأجبان والألبان والمواد الغذائية ومواد التنظيف، والكثير من السلع الموجودة بالمكان التي يمكنك الاستمتاع بها عند زيارة المكان.

10. مول YKM Forum Mersin AVM

هذا المول أحد أماكن التسوق الجديرة بالاهتمام، وهو من أشهر اسواق مرسين، يشمل الكثير من السلع، حيث يضم ماركات مختلفة من الملابس الرجالي والنسائي وملابس الأطفال لكل الأعمار، وأحذية وحقائب من ماركات ممتازة، يضم أيضًا قسمًا متخصصًا في مستحضرات التجميل والعطور والكثير من المعروضات الأخرى المميزة، وكونه يحتوي على ماركات عالمية ستجده أغلى في الأسعار مقارنةً بغيره من أماكن التسوق الأخرى في مرسين.

11. مول سايابارك

يوفر هذا المول الكثير من الخدمات المميزة والعديد من المتاجر للملابس والأدوات الكهربائية والمطاعم وألعاب الأطفال، فهو من أكثر الأماكن المناسبة للعائلة كرحلة تسوقية وترفيهية ممتعة، يمكنك شراء جميع احتياجاتك ومستلزماتك الشخصية من هذا المكان مع الاستمتاع بخصومات وعروض مميزة تقدمها متاجر المول على مدار الوقت؛ لجذب المزيد من العملاء، مكان مرتب وجميل يضم موقف سيارات وحمامات عامة ومقاعد للاستراحة وكافيهات جميلة.

12. كيبا مول

كيبا مول يبعد عن مركز مرسين الرئيسي حوالي 11.4 كيلو متر فقط، وهو أحد أفضل أماكن التسوق في مرسين؛ لأنه يضم العديد من المتاجر المخصصة لبيع الملابس الحريمي والرجالي وملابس الأطفال ومستلزمات المنزل والحقائب والأحذية والمجوهرات ومستحضرات التجميل والعطور ومنتجات العناية بالشعر والبشرة، وغيرها الكثير، وكل هذا من ماركات عالمية عالية الجودة، يضم المكان أيضًا مجموعة من الكافيهات والمطاعم التي تقدم أصنافًا عديدة من الطعام والمشروبات الباردة والساخنة، يمكنك قضاء يوم ممتع بهذا المكان وشراء منتجات رائعة بأسعار تنافسية.

إلى هنا انتهى مقالنا حول أفضل أسواق مرسين وأهم المعلومات عن كل سوق، والسلع والخدمات التي يقدمها للعملاء؛ حتى تتمكن من اختيار المكان المناسب لشراء احتياجاتك بأقل الأسعار وبأعلى جودة ممكنة.