أفضل أسواق اسطنبول للملابس والماركات تستحق الزيارة

توجد الكثير من الأسواق في اسطنبول، ومعظم تلك الأسواق تجد فيها كل ما تريده من منتجات يومية وخضراوات وفواكه، مع توافر الكثير من المحلات التي تبيع أشياء مختلفة مثل المجوهرات أو الهدايا التذكارية؛ وغيرهم من المحلات التي تبيع منتجات أخرى مختلفة؛ ولكن إن كنت تريد شراء الملابس فيوجد الكثير من الأسواق الصغيرة التي تتواجد داخل تلك الأٍواق والتي تتخصص فقط في بيع الملابس بجميع المقاسات والأذواق مع توفير أجدد الأزياء التي تتواكب مع الموضة الحالية، لذا سنتعرف معًا في هذا المقال على مجموعة من أفضل أسواق اسطنبول للملابس فتابع معنا لتتعرف على تلك الأسواق.

أفضل أسواق اسطنبول للملابس

من أهم البلدان الرائدة في بيع الملابس وتقديمها للجميع بأفضل جودة هي تركيا، بجانب ذلك فهي تقدم أيضًا السعر التنافسي عن أي مكان آخر، ودائمًا ما تحقق المعادلة الصعبة في تقديم عدة أشياء بأسعار وجودة وشكل مميز، كما تتميز الأسواق بأنها تاريخية حيث تتنوع بين التسوق والسياحة يأتي إليها السياح من كل مكان، أن كما هناك بعض الأسواق التي تتواجد في الأماكن السياحية الكبرى وتكون تابعة لها وتعبر عن تاريخ كبير ومنها أسواق الملابس التي سنتحدث عليها معًا؛ وفي السطور القادمة سنعرض لكم أفضل أسواق ملابس اسطنبول:

1. سوق الفاتح

واحد من أفضل أسواق اسطنبول، كل شيء تريده تجده فيه فهو من الأسواق المتكاملة والتي تحتوي على كل شيء، هناك الملابس المتنوعة للأطفال والكبار، ويحتوي أيضًا على الكثير من الأقسام على حسب الملابس التي تريد شرائها، وسوق الفاتح تم بنائه على مساحة كبيرة مقسمة إلى عدة أماكن يمكن التسوق منها، والمكان مزود بالكثير من الخدمات التي توفر على زائريه الكثير من الوقت والجهد، منها المطاعم والكافيهات التي يمكنك الجلوس فيها عند شعورك بالتعب من المشي في السوق، وأماكن مخصصة لركن السيارات كذلك وغيرها الكثير من الخدمات.

وإذا كنت تبحث عن أسواق ملابس رخيصة في اسطنبول لا يوجد أفضل من مكان به ملابس بالجملة، فهو من الأسواق المميزة التي تقدم لك الملابس المتنوعة وذات الطابع التركي الخاص بأسعار رخيصة سواء بالجملة أو لا، فلذلك هو واحد من أفضل بازارات اسطنبول، وبما أن ملابس الأطفال هي الأهم يقدم المكان أفضل تشكيلة مميزة لهم مناسبة مع جميع الفئات، وكذلك يمكنك شراء جهاز كامل للعروسة من الفساتين وغيرها، مواعيد العمل الخاصة به من الساعة 9 صباحًا وحتى الساعة 7 مساءً ويسهل الوصول إليه عبر خريطة جوجل من هنا.

2. سوق محمود باشا

نقدم لك ثاني سوق ملابس في اسطنبول والمعروف بسوق العرائس في اسطنبول لأنك تستطيعي الحصول على كل ما تريدينه من فساتين بجميع أنواعها المختلفة منه بأفضل الخامات وأقل الأسعار؛ لذلك يعرف بهذا الاسم، وكذلك تتنوع فيه الملابس لتتناسب مع جميع أفراد الأسرة، يبدأ السوق في استقبال الزبائن من الساعة 9 صباحًا وحتى الساعة 7:30 مساء، ويعرف أيضًا بأنه أرخص سوق ملابس في اسطنبول للعرائس وغير العرائس، ويمكن الوصول إلى السوق عبر خرائط جوجل من هنا.

3. كاديكوي اسطنبول

إذا كنتِ تبحثين عن ملابس مميزة ومناسبة للمحجبات لا يوجد أفضل من Merter Toptan Tekstil Caddesi فهو يقدم مجموعة مميزة وراقية بموديلات عصرية، مع الألوان ذات الطابع الخاص والجديدة، يذهب إليه الكثير من الأشخاص للتسوق من خلاله وشراء كل شيء يلزم السيدات منه، كما أنه يسمى بسوق المحجبات في اسطنبول، حيث يحتوي على كل شيء يمكن يساعد المحجبات من مكملات وغيره، وما يلزم معرفته عن المكان أنه يصنف واحد من أسواق الملابس الرخيصة في اسطنبول، والمكان مفتوح من الساعة 7 صباحًا وحتى الساعة 10 مساءً، ويمكن الوصول إلى المكان عبر خريطة جوجل من هنا.

4. سوق مارتر

سوق الملابس الجملة في اسطنبول الذي يتميز ببيع كل شيء للسيدات والرجال وكذلك الأطفال، فهو مخصص لتقديم كل ما هو مميز كل عام، كما يعد من أفضل الأسواق التي تقدم سعر مناسب لجميع الفئات من الأطفال وحتى الكبار، فجميع المستلزمات تجدها بداخله من ملابس داخلية أو ملابس خارجية، ويوجد بالسوق قسم مخصص فقط للملابس الرياضية بجميع أنواعها وكذلك الأحذية بجميع أنواعها، المكان متاح طوال أيام الأسبوع من 8:30 صباحًا وحتى الساعة 6:30 مساءً ما عدا الأحد، ويمكن الوصول إلى المكان عبر خريطة جوجل من هنا.

5. سوق جاردن بازار

سوق جاردن بازار هو واحد من أفضل أسواق اسطنبول للملابس، المكان مخصص للملابس النسائية ذات الطابع الفريد والمميز وغيره من الأنواع الأخرى، وهو معروف أيضًا بالسوق المسقوف ويحتوي على الكثير من المرافق والخدمات، فهو مكون من أكثر من قسم في الداخل، ويتميز السوق بخامات ذات جودات عالية وبأسعار منخفضة، يعمل السوق طوال أيام الأسبوع ما عدا الأحد، وذلك من الساعة 8:30 صباحًا وحتى الساعة 7 مساءً، ويمكن الوصول إلى المكان عبر خريطة جوجل من هنا.

6. سوق لالالي

من أهم أسواق مدينة اسطنبول التي تقدم لك كل ما تريده من الملابس هو سوق لالالي، كافة أنواع الملابس النسائية وكذلك الأحذية الخاصة بهم يمكن أن نجدها بأشكال متنوعة، كما أنه متخصص في ملابس الأطفال لجميع الفئات، تمكن السوق من ترك علامة رائدة في مجال الملابس النسائية والأحذية المختلفة، دون ذلك قدم مستوى رائع في السعر المناسب والخامات العالية، والمكان كبير مكون من أكثر من قسم يمكن التجول بداخلها واختيار ما تريده من داخلها، والسوق يعمل طوال أيام الأسبوع من الساعة 9 صباحًا وحتى الساعة 8 مساءً، ويوم السبت من الساعة 9 صباحًا وحتى الساعة 2 مساءً ويغلق يوم الأحد، ويمكن الوصول إلى المكان عبر خريطة جوجل من هنا.

7. سوق شيشلي

أنواع الملابس المختلفة بأشكال جديدة ومميزة تجدها في سوق شيشلي الكبير، حيث تجد أهم ملابس النساء بجودة عالية فهو معروف بأنه أرقى أسواق ملابس في اسطنبول، وفي حالة رغبت بمقاسات متنوعة فبداخل المكان ستجد كل ما تريده من مقاسات مختلفة ومتنوعة، من أصغر مقاس إلى أكبر مقاس، وأهم ما يميزه عن غيره أنك تستطيع الذهاب إلى السوق على مدار 24 ساعة، دون ذلك وهو يُعد من أهم وأفضل الأسواق المتنوعة؛ وبشكل عام ننصحك بزيارته، ويمكن الوصول إلى المكان عبر خريطة جوجل من هنا.

في النهاية نكون قد تعرفنا على مجموعة من أفضل أسواق اسطنبول للملابس والتي ستجد فيهم كل ما تريده من ملابس مختلفة ومتنوعة لكافة الأعمار والتي تراعي كافة الأذواق بالإضافة إلى التجديد المستمر للمنتجات لتواكب الموضة في الوقت الذي تشتري فيه، فاختر السوق الذي يناسبك وابدأ في التسوق واشتر كل ما تريده، نتمنى لكم رحلة تسوق رائعة.