أفضل أسواق طرابزون رخيصة تستحق الزيارة

مدينة طرابزون في تركيا واحدة من المدن الواقعة في الشمال الشرقي من البلدة، تقع على طريق الحرير وتطل على ساحل البحر الأسود، وأول من عمّرها كان تجار ملطية، فالمدينة تجد فيها عبق التاريخ، وليس بشيء عُجاب أن تزخر بأسواق شعبية شهيرة قديمة تمتاز بكبر حجمها وتعدد منتجاتها وأسعارها الزهيدة مقارنة بالمولات التجارية، ناهيك عن أنها الخيار الأمثل لمن يرغب في شراء كل ما لذَّ له وطاب لاقتناء منتجات ذات جودة عالية، وبالإضافة إلى أنَّ أسواق طرابزون رخيصة إلا أنها تحتوي على منتجات عالمية بأسعار مناسبة، وهو ما يجعلها خيارًا أمثل للزائر فتعرفوا معنا على أرخص الأسواق في طرابزون من خلال السطور التالية.

أفضل أسواق طرابزون رخيصة

طرابزون هي تلك المدينة التي أرضت جميع الأذواق بما تحتوي عليه من محال ومولات وأسواق مختلفة، ناهيك عن المزارات السياحية والمتاحف الأثرية والقرى التي تعكس جمال الريف، فتجمع المدينة بين الحضارة والتاريخ، فمن جرّب السياحة في تلك المدينة الرائعة استطاع حصد تجارب رائعة في التسوق واستكشاف الثقافات والاستمتاع بالمناظر الرائعة الخلابة، فالمدينة بحق عامرة وحيوية وتحظى بشهرة واسعة بين مدن تركيا، وثمَّة أسواق رخيصة في طرابزون يُمكن الذهاب إليها لشراء أفضل المنتجات، يُمكننا ذكرها تباعًا.

1- سوق كمرالتي

واحد من أرخص أسواق طرابزون التي تستحق الزيارة، فالأسعار مناسبة لكثير من الشرائح، وهو ما أدلى به الزوّار عند تجربة الشراء، فهو سوق شعبي بسيط يقع في منطقة أورتا شهير وهي من المناطق الحيوية، يحتوي على العديد من المحال، لكن البعض يرى أنه متواضع مقارنةً ب أفضل أسواق طرابزون ، لاسيما وهو يُعاني من التكدس والازدحام لاسيما في منتصف اليوم، ناهيك عن أنَّ أغلب العاملين لا يجيدون التحدث بالتركي، وهو ما يجعل هناك صعوبة في التعامل، لكن على الرغم من الازدحام إلا أنه يُمكنك من شراء ما تحتاجه، فأغلب العملاء أعربوا عن استحسانهم للسوق، باعتباره من أسواق طرابزون رخيصة المنتجات حيث تُقدم بأسعار مناسبة غير سياحية، فيجدون ضالتهم في شراء مختلف المنتجات بأسعار أقل من عرضها بالخارج.

يوفر السوق خيارات متعددة للتسلية، للقيام بجولة استثنائية لاسيما مع الاستماع للموسيقى المحلية من أحد فناني الشوارع، ناهيك عن المحال والمتاجر، حيث يُتيح التسوق لأغراض العطارة والزيتون، كما تتوافر فيه منتجات الملابس كافتها والقطنية على وجه الخصوص، والمنتجات الجلدية من الأحذية والحقائب، بالإضافة إلى الفساتين النسائية والاكسسوارات والمُستلزمات الأخرى، وهو المكان الأنسب لُعشاق النحاسيات والأدوات المزخرفة، كما يُمكن شراء بعض الهدايا التذكارية منه، وما يُميز السوق أنه قريب من ميدان طرابزون، ويُعرف بالأجواء القديمة والأحياء الشعبية، ويفتح السوق أبوابه للزوّار في تمام الساعة التاسعة صباحًا كل يوم، وينتهي من العمل الساعة العاشرة مساءً فيما عدا يوم الجمعة الساعة الثامنة مساءً.

2- سوق مولوز

من يبحث عن سوق مخصص للسلع الرخيصة والمُستعملة في تركيا عليه الذهاب إلى أسواق طرابزون رخيصة الأسعار، لاسيما سوق مولوز، وهو الذي يعمل بدءً من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الساعة الخامسة مساءً طوال الأسبوع، إلا أنه يُغلق يوم الأحد، واعتبره البعض من أجمل أسواق طرابزون على الإطلاق، فيحتوي على مختلف المنتجات التي يرغب الزائر في شرائها، فيوفر بذلك جولة تسوق رائعة من نوعها لأي من السياح الراغبين في زيارة المدينة، وتتنوع فيه المنتجات المعروضة بين ملابس لكل الفئات، والخضراوات والفاكهة، والأجهزة الكهربائية، والمُعدات المنزلية، وتجد أيضًا المطاعم والمقاهي والأفران التي توفر لك خدمات إضافية مع التسوق، وتنتشر مطاعم السمك هناك، في أجواء مختلفة تتعالى فيها أصوات الباعة بعبارات الترويج لمنتجاتهم.

يُعتبر من أسواق الجملة الشعبية ذات التراث التركي الأصيل وهو يمتاز بكبر حجمه، ويتصل بالميدان من ناحية الغرب، وتجد فيه النحاسيات والزخارف التراثية والماركات المحلية والعالمية، فهو من الأماكن التي يُمكنك من خلالها التعرف على تاريخ مدينة طرابزون، والأسعار هناك تمامًا كأسعار الجملة، أي أنها رخيصة مقارنة بالخارج، وما يعيبه ذلك الازدحام والتكدس لاسيما في موسم السياحة، في شهر 6 و7 من كل عام، لكن السياح أعربوا عن حُسن أخلاق أصحاب المحال في سوق مولوز، بالإضافة إلى اللمسات الجمالية في السوق التي تجعله بتصميم مميز رائع.

3- السوق الطويل

من يبحث عن سوق رخيص في طرابزون يجد ضالته في السوق الطويل، وهو مقصدٌ للكثيرين من كافة أنحاء البلاد؛ حيث يوفر الكثير من البضائع ذات الجودة بأسعار مناسبة، كما يمتاز بأنَّ الملابس التي يعرضها أرخص سعرًا من غيرها مقارنةً بأسواق طرابزون، تجده بالقرب من ميدان أتاتورك، وهو أشهر ميادين طرابزون، ويُقدم السوق متاجر تتنوع فيما تُقدمه بين الأقمشة والمجوهرات والأزياء التي تُرضي الأذواق، ناهيك عن المطاعم التي تعمل على تقديم أكلات شعبية تشتهر بها تركيا، ويُشبهه البعض بشارع الاستقلال في اسطنبول، لاسيما في مشكلة الازدحام، وفي نهاية السوق الطويل يُمكنك أن تصل إلى ميدان طرابزون، أو التجول في الشارع الموازي له الذي يمتاز بعرض المنتجات الجلدية.

4- أوزون زقاق

ثمَّة مناطق سياحية في طرابزون تجدها في مختلف شوارعها وأزقّتها العامرة، حيث يتهافت عليها عدد كبير من الزوّار، على غرار أجمل شوارع تركيا "أوزون زقاق"، والذي يوفر جولة تسوق رائعة، ناهيك عن اعتباره من قُبيل أسواق طرابزون رخيصة الأسعار، والذي يُمكن زيارته يوميًا في تمام الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الثامنة مساءً، وهو يحتوي على عدد من المحال المخصصة في بيع المنتجات المختلفة مثل التحف والاكسسوارات والملابس، كما يوفر العديد من المطاعم ومحال الحلويات، ويُشبهه البعض بشارع تقسيم في اسطنبول، إلا أنه أكثر تنوعًا في التسوق، وهو من الخيارات الرائعة لمن يرغب في الشراء من أسواق رخيصة في طرابزون.

5- سوق بداستان

هو أرخص سوق في طرابزون في نظر البعض، لأنه من الأسواق الشعبية القديمة، ويقع في مُحيط القلعة الأثرية، وبهذا يوفر تجربة للسير رائعة، بالنظر إلى المقاهي الصغيرة على جانبيه، والمساجد ذات العبق التاريخي في تركيا، أما عن المنتجات التي يعرضها فتتنوع بين الملابس الشعبية الرخيصة أو المشغولات اليدوية، أو الأواني النحاسية الجميلة، ويوفر كذلك كل الأدوات المنزلية التي يحتاجها الزائر، بالإضافة إلى محال متنوعة لبيع الخضراوات واللحوم والأسماك والبهار والعطور، ويُمكنك أثناء التجول للتسوق تناول الشاي التركي في أحد مقاهي السوق، وفي صدارة الأنشطة التي يُمكن أن يقوم بها الزائر في السوق زيارة محال الملابس، لاسيما التقليدية التي تعكس ملامح ثقافة المدينة وأهلها، حيث تمتاز بالألوان الزاهية، ومنها متخصصة لبيع ملابس الأطفال والملابس النسائية والرجالية أيضًا.

أما عن ساعات العمل فتبدأ المحال في فتح أبوابها للسياح بدءًا من الساعة العاشرة صباحًا، على أن يتم الانتهاء من العمل في تمام الساعة العاشرة مساءً، ويُمكنك الذهاب إليه من خلال ركوب باص من ميدان طرابزون، أو سيرًا على الأقدام، وهي الطريقة الأفضل وفقًا لآراء السياح، لأنًّ الحارات في السوق ضيقة بعض الشيء ولا يُناسبها إلا السير، ومن الجدير بالذكر أنَّ أصل السوق يعود إلى العهد العثماني، وقد استطاع أن يحتفظ بشهرته على مر السنوات، حيث كان في السابق مقصدًا لشراء أجود أنواع الأقمشة، ليكون بذلك أول وأقدم أسواق طرابزون رخيصة الأسعار ذات الطابع التاريخي.

6- السوق الروسي

يُمكن إدراجه في قائمة أسواق طرابزون رخيصة السعر، وهو وجهة محببة لعدد من السياح، باعتباره من أشهر الأسواق، وعادة ما يتم إدخاله في مُخطط الرحلات إلى تلك المدينة، حيث يحظى بشعبية ومكانة تاريخية، تتنوع فيه البضائع والسلع بالقدر الذي يوفر تجربة شراء فريدة من نوعها، وبين أروقته المتنوعة ستجد متاجر الملابس ذات المعروضات المميزة، ومحال الأزياء التراثية التي تكشف عن ثقافة أهل المدينة، ومحال متخصصة في بيع الملابس لمختلف الفئات، ومحال أخرى لبيع المنتجات الجلدية من الحقائب والأحذية.

بالإضافة إلى متاجر بيع التحف والهدايا التذكارية، التي توفر اقتناء قطع فنية جميلة يُمكن إهداؤها، ولم يغفل عن توفير محال الاكسسوارات الأنيقة ذات التصاميم المميزة التي ربما لا تجدها في سوق آخر في طرابزون، كما يوفر متاجر لألعاب الأطفال ومحال للحلويات تُقدم أصناف ذات مذاق رائع، وعلى جانب آخر متاجر التوابل والبهارات والأعشاب في أرجاء مختلفة من السوق، وهناك عدد من المقاهي والمطاعم، وبذلك يحظى الزائر بتجربة مميزة للتسوق في ساعات البيع من الثامنة والنصف صباحًا وحتى الثامنة مساءً.

في النهاية وبعد أن تعرفنا على أفضل أسواق طرابزون رخيصة؛ يمكنك اعتبار هذا المقال دليلًا شاملًا لك لتتمكن من الوصول إلى تلك الأسواق بطريقة سهلة، ولتطن على علم بكل سوق وما يحويه، وختامًا نتمنى لك زيارة ممتعة وتسوق مميز في أسواق طرابزون.