أفضل رحلات بحرية في اسطنبول مع الأسعار والخدمات

تعد دولة تركيا من أشهر دول العالم في مجال السياحة والترفيه، ويأتيها الزوار والسياح من كل مكان للاستمتاع بمعالمها التاريخية والأثرية المميزة من قصور عثمانية وقلاع وحصون وأبراج ومتاحف ومراكز تسوق ضخمة وشواطئ رائعة للاستجمام والسباحة، ومدينة اسطنبول من أكثر المدن زيارة في تركيا وتضم العديد من الأماكن السياحية الهامة، ويحتاج الشخص إلى أيام عديدة لاستكشاف وزيارة المدينة، ويمكن القيام برحلات بحرية في اسطنبول وعيش لحظات جميلة وأجواء مثيرة، والقيام بتجربة فريدة من نوعها لتبقى ذكراها وصورها خالدة في الأذهان، وفي مقالنا هذا سنتعرف على أشهر تلك الرحلات البحرية وموعدها وسعرها.

أشهر رحلات بحرية في اسطنبول

عند زيارة مدينة اسطنبول سينبهر السائحون والزوار بجمالها ومناظرها الطبيعية الخلابة وسحر معالمها التاريخية، ويمكن القيام بالعديد من الرحلات البحرية في اسطنبول بهدف الانتعاش والاستجمام وتنشيط الذاكرة وعيش أوقات سعيدة ومليئة بالفرح بقضاء ساعات على متن السفن والبواخر واليخوت والقوارب في بحر مرمرة العظيم والبحر الأسود، وهناك رحلات بحرية في اسطنبول على مضيق البوسفور للتعرف على هذا المضيق الرائع الذي يصل بين البحر الأسود وبحر مرمرة ويجمع بين طرفي القارتين الآسيوية والأوربية، إضافة إلى القيام بجولات سياحية في جزيرة الأميرات المميزة، وتتراوح الرحلات البحرية بين الفترات المسائية والصباحية، وتشتمل تلك الرحلات على وجبات طعام وعروض فنية مختلفة وبرامج سياحية متكاملة لمشاهدة أبرز المعالم السياحية في المدينة والتعرف على تراثها وتاريخها وثقافتها، ومن أبرز تلك الرحلات:

1- رحلات البوسفور المسائية

تتيح المكاتب السياحية والوكالات السياحية القيام بعدة رحلات بحرية في اسطنبول، والتي تكون في فترات المساء ومشاهدة أماكن حلوة في اسطنبول مثل جسر البوسفور وجسر محمد الفاتح وبرج الفتاة والقصور العثمانية الموجودة داخل المضيق، ومشاهدة معالم المدينة التاريخية التي تحكي قصص عن التاريخ العثماني إضافة إلى مشاهدة المناظر الطبيعية الخلابة، وقضاء سهرات مسائية برفقة العوائل والأصدقاء على متن اليخوت والسفن والقوارب الصغيرة مع أروع العروض الفنية إضافة إلى الاستماع إلى الموسيقى الهادئة واستنشاق هواء البحر المنعش، وتتضمن رحلات البوسفور المسائية قضاء فترات المساء في العديد من السفن السياحية وتعتبر من أجمل رحلات عشاء بحرية في اسطنبول وتركيا عامة، ومن أبرز تلك السفن:

1- سفينة أهل الراية

توجد ضمن سفينة أهل الراية العديد من سهرات البوسفور المسائية بحيث يمكن قضاء أجمل جولات بحرية في اسطنبول، وتتضمن السهرة وجبة عشاء فاخرة ضمن بوفيه مفتوح لألذ الأطباق التركية والعالمية، وتبدأ الرحلة بالانطلاق من الفندق في الساعة 7:30 مساءً ومن ثم التوجه نحو ميناء باكتاش في منطقة أمينونو، ومن ثم الصعود على متن السفينة لتبدأ فقرة العروض الفنية والترفيهية العربية والتركية، حيث توجد فقرة عراضة شامية وهي من التراث الشعبي التقليدي السوري، وفقرة السلام العسكري العثماني الحماسية حيث تقرع الطبول وتصطدم السيوف مع بعضها.

وفقرة الحناء التركية من التراث التركي لحفلات الزواج والأعراس التركية، وفقرة المولوية التركية من الرقص الصوفي القديم وفقرة التنورة المصرية وهي شبيهة بالرقص المولوي ولكن تختلف في شكل الملابس حيث تكون ملونة، وفقرة الدبكة الفلسطينية وفقرة الغناء العربي والقدود الحلبية، وتنتهي السهرة تقريباً حوالي الساعة 11:30 م ليعود بعدها الضيوف إلى الفندق.

2- سفينة ألف ليلة وليلة

سفينة سياحية ضخمة ومميزة يعيش فيها الزوار والسياح سحر الليالي التركية من خلال عيش أفضل رحلة بحرية في اسطنبول، والتي تكون في فترة المساء، وتمتد من الساعة 8 مساء وحتى الساعة 12 منتصف الليل، ويتم التوصيل إلى الفندق وتناول العشاء الفاخر من خلال عرض بوفيه مفتوح غني بالطعام التركي والغربي ومن ثم عيش لحظات جميلة بمشاهدة عروض عربية وتركية مذهلة من عراضات شامية ودبكات فلسطينية وفلكلور تركي وخليجي ورقصات مولوية تركية ومصرية وفقرات غناء شعبية وقدود حلبية أصيلة.

3- سفينة ليالي شامية

يمكنك التمتع برحلة بحرية في اسطنبول ممتعة ومميزة، وعيش ليلة عربية بامتياز من خلال ركوب سفينة ليالي شامية في فترة المساء، والتجول ضمن معالم مضيق البوسفور الساحرة ومشاهدة أضواء مدينة اسطنبول وجسر البوسفور وقصور اسطنبول المطلة على المضيق، ومدة الجولة السياحية حوالي 3 ساعات ويتم خلالها تناول عشاء مميز لأكلات سورية ولبنانية وأردنية، ومشاهدة حفلات رقص عربية وأغاني عربية وعراقية وخليجية، والاستمتاع بالعروض الفلكلورية التركية والعربية من عراضة شامية وفقرة سيف وترس وفقرة حناء تركية وفقرة غوار الطوشة الكوميدية وفقرة المولوية، والدبكات الفلسطينية والأردنية.

4- سفينة سيراميس

تقوم شركة سيراميس السياحية بتوفير سفينة خاصة تابعة لها تضعها في خدمة الزبائن والسياح للقيام برحلات بحرية في اسطنبول، والتجول في منطقة البوسفور الجميلة، واستنشاق الهواء البحري المنعش والاستمتاع ببرنامج سياحي مميز يتضمن وجبة عشاء لذيذة بوجود بوفيه متنوع ومفتوح لأشهر الأكلات التركية والشرق أوسطية والعالمية، وعرض غنائي رائع لأشهر الفرق الغنائية والمطربين العرب والأتراك، إضافة إلى فقرات من التراث التركي والعربي من رقصات مولوية وعراضات شامية ودبكات فلسطينية وعروض خفة وألعاب سحر.

5- السفينة الذهبية

تبدأ رحلة السفينة الذهبية من منطقة أمينونو، وتتكون من رحلة صباحية باتجاه جزيرة الأميرات ورحلة مسائية في البوسفور لتجربة أجمل رحلات بحرية في اسطنبول، ويبدأ برنامج السفينة المسائي من الساعة 7:30 مساء ويتضمن وجبة عشاء فاخرة فيها حوالي سبع أصناف من الطعام اللذيذ العربي والتركي، وعزف على آلة الساكسفون وفقرة عراضة شامية، وفقرة غنائية لمطربين عرب وأتراك وفقرة دي جي وفقرة تدعى بحريم السلطان، وفقرة حناء للعرائس، وفقرات فلكلورية من التراث التركي والعربي لتنتهي الرحلة في حوالي الساعة 12 منتصف الليل.

2- رحلات البوسفور الصباحية

يمكن الاستمتاع بالعديد من الجولات السياحية والرحلات البحرية الصباحية في اسطنبول، وذلك بالصعود بالزوارق واليخوت والسفن بهدف مشاهدة منطقة البوسفور بما فيها من سحر ومناظر خلابة كجسر البوسفور وبرج الفتاة، والقصور العثمانية المطلة على المضيق، والبيوت القديمة المبنية بطراز عثماني أنيق وراقي، إضافة إلى إمكانية الاستمتاع بمشاهدة حفلات الأعراس التركية التي تقام على أحد اليخوت لتخليد ذكراها، وتبدأ الرحلة الصباحية من الساعة 7:30 صباحاً وتستمر حتى الساعة 11:30 مساءً.

3- رحلات بحرية لجزيرة الأميرات

تعتبر جزيرة الأميرات في اسطنبول من أشهر الأماكن السياحية في المدينة والتي وصل صيتها إلى مختلف دول العالم بحيث تستقطب سنوياً ملايين الزوار والسياح الراغبين بالتعرف على مناظرها الطبيعية الخلابة ومعالمها الأثرية الجميلة وأشهر بحيرات تركيا في اسطنبول، ولذلك العديد من شركات السياحة والمكاتب السياحية تقوم بتنظيم جولات لتلك المنطقة، وتصنف رحلة جزر الاميرات ضمن أجمل رحلات بحرية في اسطنبول.

وتبدأ الرحلة بالانطلاق من ميناء كاباتاش عبر البواخر والسفن والعبارات في بحر مرمرة، والتمتع بمشاهدة قصور عثمانية مشهورة مثل برج البنات ومعالم مضيق البوسفور الجذابة، وبعدها النزول في أولى جزر الأميرات وهي جزيرة بيوك ادا لتبدأ الجولات السياحية بركوب عربات الخيول وزيارة الأسواق والشوارع القديمة ومشاهدة سحر الجزيرة من شواطئ رملية وغابات صنوبر وزيتون وقصور ومتاحف تاريخية، وبعدها يتم الانتقال لاستكشاف باقي الجزر والتي يبلغ عددها ستة، والتنزه ضمن المعالم الطبيعية والأثرية وتناول وجبة غداء مميزة ولذيذة في أحد المطاعم الموجودة هناك، والتي تكون من ضمن برنامج الرحلة، والرحلة تمتد من الساعة 8 صباحاً وحتى الساعة 4:30 مساء.

أسعار الرحلات البحرية في اسطنبول

تختلف أسعار ومواعيد أفضل وأجمل رحلات بحرية في اسطنبول بحسب موعد الرحلة صباحي أو مسائي وبحسب البرنامج السياحي المتوفر داخل الرحلة، وبحسب عمر الشخص إن كان بالغ أو طفل، وبشكل عام تبلغ أسعار رحلات البوسفور الصباحية 34,99 دولار بالنسبة للبالغين و24,99 دولار بالنسبة للأطفال من عمر 3 -7 سنوات، بينما تبلغ رحلات البوسفور المسائية ورحلة جزر الأميرات بالنسبة للبالغين 29,99 دولار وبالنسبة للأطفال من سن 3-7 سنوات حوالي 14,99 دولار.

في ختام هذا المقال تم التعرف على أجمل وأروع رحلات بحرية في اسطنبول سواء عبر مضيق البوسفور أو لزيارة جزر الاميرات، إضافة إلى ذكر مواعيد الرحلات البحرية والبرامج السياحية التي يتم تحديدها من قبل وكالات السياحة ليعيش الزوار رحلة بحرية مميزة تبقى خالدة في الذهن طوال العمر.