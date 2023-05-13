أفضل شاطئ للنساء في اسطنبول

كل عطلة خلال السنة تفكر معظم النساء في كيفية قضاء أوقاتهن بطريقة خاصة مفعمة بالمرح وممزوجة بالسعادة! وتعد تركيا من أكثر الدول التي تتميز بمحاولتها المستمرة في ابتكار طرق سياحية لتجذب عدد هائل من السياح، ومن ضمن الأماكن الحديثة التي أنشأتها هي شاطئ للنساء في اسطنبول، فتخيلي أنكِ ستحظين بوقت ممتع مع رفيقاتكِ في شاطئ كامل مخصص لكُن، وحتى من يعمل بهذه الشواطئ نساء أيضًا، وذلك بهدف أن يتسنى لكِ أن تقضي وقتكِ وترتدين ملابس بحر كما تشائين دون قلق إن كنتِ ممن يفضل الخصوصية على نحو كبير، ويمكنكِ التعرف على سلسلة شواطئ اسطنبول للنساء من خلال متابعة القراءة والاطلاع على تفاصيل الفقرات التالية.

أفضل 6 شواطئ للنساء في اسطنبول

نظرًا لوجود بحر مرمرة والبحر الأسود؛ تنتشر العديد من شواطئ النساء باسطنبول على امتداد سواحلهما، والتي تتميز بوجود حماية وأمن صارم وحراسة مشددة على بوابة الدخول، بحيث يمنع أي تصنت أو تدخل من أي شخص غير السيدات، ويمكن التعرف على كل التفاصيل المتعلقة بسلسلة شاطئ للنساء في اسطنبول من خلال متابعة قراءة النقاط التالية.

1- شاطئ الرمال الذهبية للنساء في اسطنبول

إن أكثر الأسباب التي شجعت دولة تركيا على إنشاء شاطئ نسائي في اسطنبول هم العرب الذين يحرصون على الخصوصية ويفضلونها عند ذهابهم إلى شواطئ اسطنبول للسباحة ، ويعتبر شاطئ الرمال الذهبية واحدًا من مجموعة الشواطئ النسائية التي قد تم إنشاؤها على امتداد ساحل البحر الأسود في تركيا، ويأتي إليه السيدات من كل حدب وصوب من جميع دول العالم.

يقدم شاطئ الرمال الذهبية العديد من الخدمات لسياحه النساء، فهو يسمح لهم باستئجار الكراسي القماشية للتمدد، كما يسمح لهم أيضًا بإمكانية استئجار طاولات على الشاطئ، ويوجد به بعض خدمات المطاعم والمقاهي أيضًا، كما تسمح إدارة الشاطئ أن تدخل السيدات بالطعام والشراب إلى الشاطئ، وليس شرطًا أن يكون الطعام المطلوب من المطاعم المنتشرة في أرجائه، وإذا كان لدى السيدة طفل ذكر تحت سن الثماني سنوات؛ فيمكنه الدخول معها، أما إذا كان أعلى من ذلك؛ فأن إدارة الشاطئ لا تسمح بدخولهم مهما كان الأمر، أما بالنسبة للأسعار فهي متفاوتة حسب المرحلة العمرية، فالفتيات من سن ستة إلى عشر سنوات يدفعون عشر ليرات تركية، بينما الفتيات من سن عشرة إلى ما فوت يدفعون عشرين ليرة تركية.

2- شاطئ بويراز كوي النسائي في اسطنبول

تحلم النساء دائمًا بقضاء وقت ممتع في أحد الشواطئ المائية السياحية، فماذا إذا رشحنا لهن شاطئ للنساء في اسطنبول! ترى كيف ستكون مشاعرهن عند الذهاب إلى شاطئ بويراز كوي النسائي في اسطنبول وهن يستمتعن بإطلالة الشاطئ على البحر الأزرق الذي تمتزج نقاوته مع لون الرمال البيضاء في منظر يحث على الاسترخاء! هذا تمامًا ما يمكن لهن أن يستمتعن به، وليس ذلك فحسب، بل تتوفر العديد من المرافق والخدمات التي توفرها وتسمح بها إدارة الشاطئ، حيث توفر حمامات خاصة بالاستحمام بعد النزول إلى البحر كما أنها توفر العديد من المقاهي التي تقدم المشروبات الساخنة أو الباردة، وتوفر خدمة التوصيل إلى الطاولات على الشاطئ أيضًا.

يتوفر بشاطئ بويراز كوي الكثير من المطاعم التي تقدم أكلات تركية شهية، بالإضافة إلى وجود بعض المطاعم التي تفدم أكلات سياحية تتنوع لتناسب أذواق وثقافة السائحات، ويتمتع شاطئ بوياز كوي بالأجواء الهادئة المفعمة بالحيوية، وتتراوح أسعار الدخول ما بين العشرين ليرة تركية، حتى الخمسين ليرة تركية، ويمكن للسائحات استئجار مظلات مع الكراسي القماشية أو الاستمتاع بالسباحة في البحر أيضًا.

3- شاطئ هالك توزلا

يعد شاطئ هالك توزلا أقدم الأماكن السياحية في اسطنبول التي تم تخصيصها لتصبح من أهم وأجمل شواطئ النساء في اسطنبول، وهو يقع في مدينة اسطنبول، ويتميز بوقعه وامتداده وإطلالته الرائعة على بحر مرمرة، ويمكن للسيدات أن يقمن بالعديد من الأنشط السياحية على الشاطئ، والتي من أولها الاستمتاع بأوقات هادئة والاسترخاء في الجو الهادئ الذي يتمتع به الشاطئ النسائي باسطنبول شاطئ هالك توزلا، وذلك بسبب موقعه الاستراتيجي في أقصى الجهة الجنوبية التي تقع على ساحل بحر مرمرة.

يمكن للسائحات اللعب بالألعاب المائية في البحر التي توفرها إدارة شاطئ هالك توزلا والتي يمكن استئجارها، وبما أن بحر مرمرة من البحار التي تتميز بأمواجها العالية؛ فيمكن للبنات التي تحب ممارسة رياضة ركوب الأمواج أن يستمتعوا بها في أجمل شواطئ للنساء في اسطنبول، أما إذا كانت الرياضة المفضلة إلى بعضهن هي ممارسة التأمل وسط أجواء الطبيعة؛ فهناك فرصة رائعة لتأمل لوحة فنية من لوحات الطبيعة، حيث تساقط أشعة الشمس في وقت الغروب على سطح البحر خلال تنفس هواء نقي يمنح قدرًا من الشعور بالاسترخاء.

4- شاطئ ريفا إلماس بورنو بيكوز

إن شاطئ ريفا إلماس بورنو بيكوز من جملة شواطئ نسائية في اسطنبول التي تتميز بانتشار الأشجار على امتداد الشاطئ، والذي يمنح الشاطئ اختلافًا مميزًا عن أي شاطئ للنساء في اسطنبول، ويفضله العديد من السائحات الأجانب والعرب أيضًا على حد سواء، وهو يقدم مجموعة من الخدمات التي تسهم في راحة الزائرات، فمثلًا توجد استراحات على امتداد شاطئ ريفا إلماس بورنو بيكوز تحت الأشجار الخضراء، والتي تهِب للجالسات تحتها مشاعر الكمال والرضا عن الجولة الممتعة في شاطئ اسطنبول النسائي، ويمكن لهن الاستمتاع بتناول ألذ وجبة سياحية في أحد المطاعم المتوفرة على امتداده، أو يمكن الاستمتاع بتناول مشروبات باردة أو ساخنة حسب الحاجة، حيث يتوفر عدد من المقاهي التي تكون في أهبة الاستعداد لخدمة السائحات.

5- شاطئ فلوريا مينيكشي اسطنبول

تتميز جهة مدينة اسطنبول الأسيوية والجهة الأوروبية أيضًا منها بوجود الكثير من الشواطئ، والتي تم تخصيص بعضها لتصبح شاطئ النساء في اسطنبول، ويعتبر شاطئ فلوريا مينيكشي من الشواطئ النسائية المميزة التي تزخر بالألعاب الترفيهية المائية وسط مساحات واسعة بعضها مغطى بالرمال البيضاء، والبعض الآخر يزدحم بالأشجار الخضراء، وينتشر على ساحل الشاطئ كراسي من القماش مع طاولات، والتي يمكن دفع مبلغ رمزي من المال مقابل الاستمتاع بالجلوس والاسترخاء فوقها؛ للاستمتاع بالإطلالة على البحر الذي تتميز مياهه باللون الفيروزي، وعندما تتساقط عليه أشعة الشمس؛ تحتضنها المياه لتظهر أبدع لوحة ترسمها الطبيعة لزائرات شاطئ البنات في اسطنبول في وقت الغروب.

يمتلئ الشاطئ بالعديد من المنتجعات السياحية، ويوجد بعض أنشطة الترفيه كالعروض النسائية، ومسرح الرقص للسيدات، وتوجد مسابقات للغناء من باب الترفيه والدعابة، كما يتوفر على الشاطئ المطاعم والكافيهات، ويتوفر أيضًا حمامات خاصة بالاستحمام وغرف لتبديل الملابس.

6- شاطئ سايير التنكوم اسطنبول

إذا كنتِ من السيدات المحجبات وتهتمين بالذهاب إلى أحد الشواطئ السياحية بهدف الترفيه وقضاء العطلة؛ فإننا نرشح لكِ الذهاب إلى شاطئ للنساء في اسطنبول، ويعد شاطئ سايير التنكوم من أجمل الشواطئ النسائية التي يحب الذهاب إليها السيدات ذوو الجنسية التركية، والأجانب، والعرب أيضًا من مختلف البلدان.

من الخدمات المتوفرة بالشاطئ هو توفر دور العبادة لأداء الصلوات، ولا يُسمح لدخول الأطفال الذكور به لمن هم فوق الثماني سنوات، كما يتوفر به معدات للغطس والأدوات التي تستخدم في الاستمتاع بالغوص وأدوات ركوب الأمواج أيضًا، كما أن الشاطئ له خصوصية جيدة جدًا، وهو أنه يمنع التصوير خلال التنزه على امتداده.

في النهاية توجد العديد من الشواطئ النسائية في مدينة اسطنبول، وعليكِ أن تختاري من بينها أنسب شاطئ للنساء في اسطنبول، وذلك حسب نوع الخدمات التي يتم تقديمها، وحسب موقع ومدى اقتراب الشاطئ من المنطقة التي تقيمين بها كسائحة.