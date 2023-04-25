أفضل شركات تأجير سيارات في اسطنبول بدون سائق

السفر إلى اسطنبول زاد مؤخراً، والبعض لا يوجد لديهم خبرة كافية بأسلوب المعيشة هناك، بل وليس لديهم معلومات حول كيفية التصرف في بعض المواقف الضرورية، فمثلاً الحاجة إلى تأجير سيارات في اسطنبول بدون سائق أمر مطلوب في حالات معينة، على سبيل المثال إن كانت لديك مهارة في القيادة قد ترغب في عدم استئجار سائق مع السيارة؛ أو لديك رحلة مع العائلة وتود أن تكون انت سائق السيارة بحيث لا يتواجد هناك شخص غريب معكم، وغير ذلك من الأسباب المختلفة التي تحتاج إلى ايجار سيارة في اسطنبول بدون سائق على وجه السرعة، ولكن قد يقف أمامك عائق وهو عدم توافر معلومات حول ذلك، من حيث عناوين أماكن التأجير المعتمدة، وأفضل الأسعار وغير ذلك، باختصار هذا المقال سيكون بمثابة دليل يُرشدك إلى أفضل شركات أو مكاتب تأجير بدون سائق فتابع.

أفضل مكاتب تأجير سيارات في اسطنبول بدون سائق

لا تقلق بشأن قضاء عطلتك العائلية والسفر إلى أماكن بداخل مدينة اسطنبول، حيث يمكنك استئجار سيارة في اسطنبول بدون سائق عن طريق أفضل المكاتب والشركات المعتمدة، الاماكن التي سوف نعرضها عليك معروفة ولها ارقام هواتف وعناوين واضحة، بالتالي لا قلق من التعامل معهم حسب البنود القانونية في عقد الإيجار للسيارة.

جميع الشركات التي سوف نقوم بذكرها تُعطيك عقد تأجير سيارات بدون سائق في اسطنبول بوقت معين تحدده أنت، وبناءً عليه يتم تحديد القيمة المالية من الشركة، مع ضرورة الالتزام ببنود السلامة حتى تقوم بتسليم السيارة في وقتها دون كسور أو تصادمات "باختصار كما أخذتها سليمة تقوم بإرجاعها كما هي"، حتى لا تتعرض لغرامات.

1- مكتب Alnadeem rent a car

النديم لتأجير السيارات أفضل وكالة تأجير سيارات في اسطنبول بدون سائق بمزايا عديدة، فهو مكتب يُقدم تعاقد بالإيجار على السيارات المختلفة، فإذا كنت ترغب في استئجار سيارة صغيرة للذهاب بها إلى أي مكان، فهذا متوفر داخل المكتب بسعر مناسب يتم تحديده حسب الوقت الذي سوف تستأجر فيه السيارة، أما إن كانت رحلتك مكونة من أفراد كثيرة فلا داعي للقلق حيث لدى النديم خيار تأجير سيارات في اسطنبول بحجم كبير، وأيضًا لها سعرها المختلف عن السيارات الصغيرة، وفيما يلي مميزات التأجير من النديم للسيارات:

تُقدم ميزة تأجير مختلف أنواع السيارات وبأحدث الموديلات.

‏تخفيضات على سعر الاستئجار بدون سائق تصل إلى 15٪.

‏وكالة النديم لديها عروض مميزة للإيجار اليومي، الاسبوعي، الشهري.

‏ميزة شمول ملء البنزين والديزل في الإيجار.

معلومات عن المكتب

عنوان شركة النديم : بالقرب من جامع الفاتح - اسطنبول.

: بالقرب من جامع الفاتح - اسطنبول. أرقام الهواتف: 905050994400+ - 905364608084+

2- وكالة Hgm rent a car

لا تدع موعدك يفوتك إن كانت المشكلة في عدم امتلاك سيارة، حيث مع شركة Hgm لتأجير السيارات بدون سائق سوف تستأجر أي سيارة تناسب مشوارك وتدفع قليل من المال مقارنةً بالمكاتب الأخرى، الميزة في تأجير سيارات في اسطنبول بدون سائق من خلال مكتب Hgm أن الإجراءات سهلة إلى حدٍ ما، يمكنك تخليص كافة إجراءات التأجير والحصول على السيارة في ذات الوقت لمدة يوم أو شهر، كما تستطيع طلب سيارة إيجار بدون سائق من خلال الهاتف وسوف تصلك بدون مدفوعات على التوصيل:

تحصل على السيارة المؤجرة في الحال.

متطلبات إيجار سهلة لا يوجد فيها أدنى تعقيد.

جميع السيارات ممتازة.

المعاملة من موظفي الشركة جيدة تماماً.

معلومات عن المكتب

رقم مكان التأجير : شارع Turgut Reis - منطقة اسنلر - اسطنبول.

: شارع Turgut Reis - منطقة اسنلر - اسطنبول. رقم هاتف الوكالة: 905336803131+

3- مكتب DNR RENT A CAR

يمكننا القول بأن DNR هي أرخص شركة تأجير سيارات في اسطنبول بدون سائق مع خدمة جيدة، المكتب متنوع كثيراً في نوعية السيارات، بالتالي أي موديل سيارة ترغب في استئجاره سوق تجده في شركة دنر بسهولة، هذا بجانب السهولة في ضمانات التأجير التي تحصل بها على السيارة، أيضًا بدلاً من البحث عن شركات تأجير السيارات في اسطنبول لاستلام سيارة عائلية بسعر رخيص، اتصل فوراً على DNR RENT A CAR حيث يوفرون أفضل سيارات عائلية جاهزة للإيجار الفوري، بدون متطلبات صعبة، وفيما يلي بعض المزايا التي يقدمها هذا المكتب:

واحدة من أفضل وارخص شركات تأجير سيارات في اسطنبول بدون سائق خصوصاً.

المكتب يقدم مستوى خدمة في غاية التميز.

لدى الشركة أسطول هائل من السيارات المختلفة من التقليدية وحتى الرياضية.

يوفر تأجير سيارات مستعملة بسعر بسيط.

تقديم خدمة التعقيم والتنظيف المستمر للسيارات قبل وبعد الاستلام.

ميزة تسليم السيارة المؤجرة للعميل الذي يود السفر بها إلى المطار.

إمكانية تأجير السيارة بالساعة أو الأسبوع أو الشهر وحتى الإيجار السنوي متاح.

معلومات عن المكتب

عنوان المكتب : أوروكريس 565 - شارع رقم: 14 - اسنلر - اسطنبول.

: أوروكريس 565 - شارع رقم: 14 - اسنلر - اسطنبول. رقم الهاتف: 905373583131+

كان هذا دليل بسيط عن أفضل مكاتب تأجير سيارات في اسطنبول بدون سائق وبمزايا وتخفيضات ممتازة، لازال هناك المزيد من الشركات ولكن الشركات التي ذكرناها لكم هي من أفضل شركات تأجير سيارات اسطنبول بدون سائق في اسطنبول.