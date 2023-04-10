أفضل كافيهات منطقة تقسيم في اسطنبول الموصى بها

تختلف كافيهات تركيا وبالأخص كافيهات منطقة تقسيم في اسطنبول عن تلك الموجودة في بلادنا العربية، فما يجعلها متفردة هي توفر قائمة متنوعة وخدمات قد تصل إلى إقامة حفلات موسيقية لقضاء سهرات ليلية سعيدة، فإن كنت تنوي زيارة أيًا من تلك الكافيهات اطلع على أفضلها وأكثرها تقييمًا من قبل قاصديها كما سنعرض في هذا المقال إلى جانب عناوينها وأرقام الهواتف ومواعيد العمل.

كافيهات منطقة تقسيم في اسطنبول

تزخر منطقة تقسيم في اسطنبول بعدد كبير من أفضل المقاهي التي تقدم المشروبات التركية الشهية وبعض الوجبات السريعة الشرقية والغربية، كما أن بعضها يوفر الحلويات التركية اللذيذة التي يتهافت عليها السكان المحليون والسائحون كذلك، ولهذا جمعنا أفضل كافيهات منطقة تقسيم في اسطنبول ضمن القائمة التالية:

1. مقهى آزور البوسفور

من أرقى المقاهي في تقسيم على الإطلاق؛ نظرًا لإطلالته الساحرة على مضيق البوسفور ومياهه، فضلاً عن ديكوراته الفاخرة، يتميز كذلك بقائمته التي تعج بالأطباق العالمية والمحلية الشهيرة والمشروبات الساخنة والباردة والشيشة بنكهاتها المختلفة، يتفرد بطاقم عمله المخلص، وكل هذه المميزات تجعل المقهى مختلفًا عن باقي كافيهات منطقة تقسيم في اسطنبول من حيث السعر المرتفع، فهو يُصنف ضمن المقاهى والمطاعم الخمس نجوم؛ لذا يجذب أنظار الزائرين أثناء الجولات السياحية.

معلومات مقهى آزور البوسفور

عنوان المقهى: pürtelas Hasan Efendi, Findikli, Istanbul

pürtelas Hasan Efendi, Findikli, Istanbul رقم هاتف المقهى: 905321389408+

905321389408+ مواعيد عمل المقهى: يعمل طوال أيام الأسبوع من الساعة السابعة والنصف صباحًا حتى الثانية والنصف صباحًا.

2. مقهى Arada Café

يجمع ديكور مقهى أرادا بين الكلاسيكية والعصرية، حيث يتوفر بعض المرافق التي تضفي عليه الأناقة كالجلسات الخشبية المزخرفة الخارجية والداخلية، وما يجعله أحد أفضل كافيهات منطقة تقسيم في اسطنبول قائمته الطويلة التي تضم بعض الأصناف العالمية والمحلية والحلويات والمشروبات الساخنة والباردة، وهو في الأصل متخصص في تقديم الأصناف اللبنانية والتركية اللذيذة.

معلومات مقهى Arada Café

عنوان المقهى: Hacimimi, Lüleci Hendek Cd, Istanbul

Hacimimi, Lüleci Hendek Cd, Istanbul رقم هاتف المقهى: 905441700050+

905441700050+ مواعيد عمل المقهى: يعمل طوال أيام الأسبوع من الساعة الثامنة والنصف صباحًا حتى الحادية عشر والنصف مساءً.

3. مقهى مادو

ثالث أفضل كافيهات منطقة تقسيم هو مقهى مادو الشهير بتقديمه للمشروبات الساخنة والباردة وبعض الحلويات الشهية كالبقلاوة بنكهات متنوعة وطيات الجوز وبوريك العسل والحلقوم التركي والكنافة والأيس كريم بالمستكة وغيرها من الحلويات الساخنة المعدة على الطريقة الشرقية والتركية، كما يتم تقديم وجبات الإفطار والعشاء التركية التقليدية بأسعار رخيصة، يتميز المقهى بمساحته الشاسعة وأجوائه المريحة والمناسبة لكي تزوره برفقة العائلة والأصدقاء.

معلومات مقهى مادو

عنوان المقهى: الشهيد مختار محلسي، شارع الاستقلال، تقسيم باسطنبول.

الشهيد مختار محلسي، شارع الاستقلال، تقسيم باسطنبول. رقم هاتف المقهى: 902122454621+

902122454621+ مواعيد عمل المقهى: يعمل طوال أيام الأسبوع من الساعة الثامنة صباحًا حتى الثانية صباحًا.

4. مقهى Nargile Café Asterya

إن كنت ترغب في زيارة أجمل الكافيهات في اسطنبول لتحظى بسهرة لا مثيل لها، فلا تفوت زيارة هذا المقهى المكون من طابقين إحداهما يتمتع بديكور كلاسيكي والآخر يتميز بديكوره العصري، تتوفر جلسات خارجية وداخلية، ويتم تقديم المشروبات التركية الساخنة والباردة والشيشة بأنواعها المختلفة.

كما بوفر بعض وجبات الإفطار والفواكه وأصناف الحلويات الشهية كالبقلاوة وغيرها لتناولها بجانب الاستمتاع بالحفلات الموسيقية المقدمة باستمرار، والتي يتهافت عليها العديد من زوار المقهى؛ إذ تعد من الخدمات التي لا مثيل لها، يتميز المقهى بطاقم العمل التركي الذي يتحدث اللغة العربية بطلاقة، بالإضافة إلى جودة المشروبات والوجبات الممتازة وأسعارها المعقولة.

معلومات مقهى Nargile café Asterya

عنوان المقهى: كولوغلو، إيهان إيشيك سك، تقسيم باسطنبول.

كولوغلو، إيهان إيشيك سك، تقسيم باسطنبول. رقم هاتف المقهى: 902122436898+

902122436898+ مواعيد عمل المقهى: يعمل طوال أيام الأسبوع من الساعة التاسعة والنصف صباحًا حتى الخامسة صباحًا.

5. مقهى ماندا باطماز

يعد أفضل كوفي في منطقة تقسيم على الرغم من بساطة ديكوره وصغر مساحته، حيث يتميز بديكوره الشعبي التراثي الذي يجعلك تحيا في أجواء الماضي البديعة، يقدم المقهى أصنافًا من الحلويات اللذيذة بجانب المشروبات المتنوعة أشهرها القهوة والشاي التركي، بالإضافة إلى أنواع الشيشة الفخمة.

معلومات مقهى ماندا باطماز

عنوان المقهى: Asmali Mescit, Olivya Gç, Istanbul

Asmali Mescit, Olivya Gç, Istanbul رقم هاتف المقهى: 902122437737+

902122437737+ مواعيد عمل المقهى: يعمل طوال أيام الأسبوع من الساعة التاسعة والنصف صباحًا حتى الثانية عشر صباحًا.

6. مقهى بابل اسطنبول

إن كنت تبحث عن أفضل مقاهي في منطقة تقسيم ينبغي أن تكون على علم بأن مقهى بابل قد حاز على إعجاب زواره لتنوع قائمته التي تجمع بين الوجبات الغربية والشرقية والمحلية بجانب العصائر والكوكتيل والمشروبات الساخنة المعدة على الطريقة التركية بأسعار معقولة، بالإضافة إلى الشيشة بنكهاتها المحضرة من أرقى أنواع التبغ، يتميز المقهى بديكوراته الأنيقة ومقاعده المريحة وطاقم عمله المحترف.

معلومات مقهى بابل اسطنبول

عنوان المقهى: kuloglu, Turnacibasi Cd, Istanbul

kuloglu, Turnacibasi Cd, Istanbul رقم هاتف المقهى: 905352972275+

905352972275+ مواعيد عمل المقهى: يعمل طوال أيام الأسبوع من الساعة الحادية عشر صباحًا حتى الحادية عشر والنصف مساءً.

7. فيروز كافيه التقسيم

سابع أفضل كافيه في منطقة تقسيم باسطنبول من حيث قائمته الغنية بالمشروبات الباردة والساخنة كالقهوة التركية والشاي التركي، وأصناف التبغ الفاخرة، وأصناف الأطعمة اللذيذة كالمشويات التركية، يتميز بموقعه القريب من الفنادق في تقسيم وديكوراته البسيطة في الطابق الأرضي والأول وطاقم عمله الاحترافي وأسعاره المناسبة للجميع.

معلومات فيروز كافيه التقسيم

عنوان المقهى: كوكاتيبي، رجب باشا سي دي، تقسيم باسطنبول.

كوكاتيبي، رجب باشا سي دي، تقسيم باسطنبول. مواعيد عمل المقهى: يعمل طوال أيام الأسبوع من الساعة الحادية عشر صباحًا حتى الحادية عشر والنصف مساءً.

8. مقهى توليب

هو مقهى في منطقة تقسيم يقع على بعد ستمائة متر من الميدان ويعمل على مدار الساعة ليقدم أنواع متعددة من العصائر والقهوة التركية والشاي، بالإضافة إلى تقديمه لأنواع فاخرة من التبغ بنكهات متنوعة وبأسعار معقولة، ولهذا يعتبر الوجهة الأفضل للسياح، وخاصة لتميزه بالهدوء وجودة الخدمات الممتازة.

معلومات مقهى توليب

عنوان المقهى: katip Mustafa celebi, küçük pamakkapi, Istanbul

katip Mustafa celebi, küçük pamakkapi, Istanbul رقم هاتف المقهى: 902122495105+

902122495105+ مواعيد عمل المقهى: يعمل طوال أيام الأسبوع على مدار الساعة.

9. Nargile Cafe Asterya

أشهر كافيه في منطقة تقسيم باسطنبول هو مقهى نرجيلا الشهير بموقعه المميز في منطقة تقسيم، يمكنك زيارة المقهى في الصباح لتناول وجبات الإفطار أو الإفطار المتأخر، أو في المساء للاستمتاع بأجوائه الخيالية أثناء تناول أشهى الأصناف من المطبخ العالمي أو التركي.

ومن الأصناف المتوفرة فيه الباستا ووجبة البيني سمبري والفيتتوشيني والتورتيليني وأنواع السلطات المتنوعة كالسلطة اليونانية وسلطة الجرجير وسلطة جبن اللحوم المشوية وسلطة الدجاج المشوي المضاف إليه بهارات الكاجو والسلطة الموسمية.

ومن الوجبات الخفيفة التي يقدمها المقهى البطاطس المقلية والسمبوسة والحمص والكريب بنكهاته المتنوعة، وتتوفر بعض أصناف الحلويات للتحلية كالأرز باللبن والتيراميسو والبقلاوة بالفستق وتشيز كيك وكعك الشوكولاتة، كل هذا بجانب المشروبات الباردة والساخنة والشيشة بنكهاتها المتعددة.

معلومات Nargile Cafe Asterya

عنوان المقهى: Kuloğlu, Ayhan Işık Sk. No:8, 34433 Beyoğlu/İstanbul

Kuloğlu, Ayhan Işık Sk. No:8, 34433 Beyoğlu/İstanbul رقم هاتف المقهى: +90 212 243 68 98

+90 212 243 68 98 مواعيد عمل المقهى: يعمل طوال أيام الأسبوع من الساعة التاسعة صباحًا حتى الخامسة صباحًا.

عرضنا لك قائمة بها أفضل تسعة كافيهات منطقة تقسيم في اسطنبول بتركيا، والتي تنفرد عن المقاهي المعروفة في الدول العربية من حيث ديكوراتها وخدماتها وقائمتها كما ذكرنا أعلاه.