أفضل محلات شارع تقسيم يجب زيارتها والشراء منها

تمتاز مدينة اسطنبول بكثرة الشوارع الموجودة فيها، والتي تعرف بمساحاتها الواسعة وكثافة السكان الذين يقطنون فيها، ويعتبر شارع تقسيم من أهم شوارع المدينة بسبب الأماكن الأثرية الموجودة فيه ومعالمه التاريخية التي تجذب الكثير من السياح، بالإضافة إلى العناية بمرافقه الخدمية من قبل الحكومة والعمل على تحسينها وتطويرها لخدمة الناس الذين يسكنون في الشارع، ومن هذه المرافق الخدمية المحلات التجارية المتنوعة، فمحلات شارع تقسيم عديدة وكل محل يختص ببيع نوع معين من البضائع ويقصدها الناس من كافة أنحاء المدينة، وفي مقالنا هذا سنتعرف على محلات شارع تقسيم وعلى أهم البضائع التي يعرضها كل محل فكونوا معنا.

أفضل محلات شارع تقسيم

تتنوع محلات شارع تقسيم في مدينة اسطنبول، فهي من أكثر واجهات الجذب السكاني في المنطقة بسبب جودة البضائع التي تقدمها وتنوعها بأسعار مناسبة، ومن هذه المحلات محل لبيع أشهر ماركات الملابس، ومحل لبيع الأحذية والعطور، ومتاجر لعرض المجوهرات الثمينة، ولكل محل طريقة خاصة في عرض بضائعه للزبائن، والهدف هو خلق نوع من التجديد والتنويع والسعي الدائم نحو التغيير، فتابع معنا وتعرف على محلات شارع تفسيم خلال السطور التالية:

Centro -1

متجر يختص في بيع أشهر ماركات الملابس ويعتبر من أفضل محلات شارع تقسيم باسطنبول، من حيث جودة البضائع وتنوعها، فالمحل يضم ملابس خاصة بالرجال وملابس للنساء وقسم خاص لملابس الأطفال والتي تناسب كافة الأعمار، فالمتجر متكامل ويمتاز بوجود موظفين يعملون بكل نشاط وحماس ويتعاملون بشكل لائق ومحترم مع الزبائن لكسب محبتهم، وثقتهم بأن اختيارهم الدخول إلى المحل لرؤية الملابس الموجودة فيه تجربة رائعة وتستحق التكرار في المرات القادمة.

معلومات عن متجر Centro

العنوان: Katip Mustafa Çelebi, İstiklal Cd. No:61, 34433 Beyoğlu/İstanbul

Katip Mustafa Çelebi, İstiklal Cd. No:61, 34433 Beyoğlu/İstanbul رقم الهاتف: 902122933232+

902122933232+ مواعيد العمل: يفتح المتجر أبوابه للزوار كل أيام الأسبوع من الساعة 10 صباحاً - 10 مساءً.

U.S.PoloAssn -2

من أكبر محلات شارع تقسيم في اسطنبول التي تقوم ببيع الملابس الفخمة بتصميمات تركية عصرية تناسب مختلف أذواق الناس، بأسعار مناسبة ومتفاوتة بحسب نوع القطعة وجودة القماش، ويوجد في المتجر أكثر من قسم، وكل قسم يختص ببيع صنف معين من الملابس كما يوجد تخفيضات شهرية على جميع البضائع الموجودة داخل المحل، بالإضافة إلى البائعين المحترمين الذين يتصفون بالأدب والذوق في التعامل مع الزبائن وتلبية كافة طلباتهم دون ملل.

معلومات عن محل U.S.PoloAssn

العنوان: Tomtom, Istiklal Caddesi, Eski Çiçekçi Sk. No: 1, 34433 Beyoğlu/İstanbul

Tomtom, Istiklal Caddesi, Eski Çiçekçi Sk. No: 1, 34433 Beyoğlu/İstanbul رقم الهاتف: 902125143080+

902125143080+ مواعيد العمل: يفتح المحل كل أيام الأسبوع من الساعة 10 صباحاً -5 مساءً.

3- علي محيي الدين حاجي بكر

من أشهر المحلات في شارع تقسيم باسطنبول بتقديم أصناف شهية ولذيذة من الحلويات، كحلوى الملبن بالجوز والبقلاوة التركية الشهيرة بالفستق الحلبي والكنافة بالجبنة والقشطة والبتفورات المشكلة بالسمسم والتمر والجوز، بالإضافة إلى صنع الحلويات الغربية كالكيك بطعمات مختلفة، كما أنه يعتبر أقدم محل في شارع تقسيم باسطنبول يقوم بصنع الحلقوم الطري المغطس بالسكر المطحون بطعمه المميز والساحر، ويتم بعد ذلك تعليبه داخل أصفاد بطريقة جميلة ومرتبة من قبل العمال في المحل.

معلومات عن محل علي محيي الدين حاجي بكر

العنوان: Katip Mustafa Çelebi, İstiklal Cd. No:83, 34433 Beyoğlu/İstanbul

Katip Mustafa Çelebi, İstiklal Cd. No:83, 34433 Beyoğlu/İstanbul رقم الهاتف: 902122442804+

902122442804+ مواعيد العمل: يفتح المحل كل أيام الأسبوع من الساعة 8 صباحاً -9 مساءً، ماعدا يوم الأحد من الساعة 9 صباحاً - 9 مساءً.

Gold Store -4

محل لبيع المجوهرات الثمينة وهو أفضل محل في شارع تقسيم باسطنبول، لعرضه أفخم أنواع المجوهرات والذهب الأصفر والذهب الأبيض والألماس من أساور وخواتم وسلاسل، بالإضافة إلى اللؤلؤ والزمرد والفضة التي أصبح الطلب عليها كبير في الآونة الأخيرة من قبل الزبائن الذين يفضلونها عن الذهب، ويمتاز المحل بفخامة ديكوره الداخلي وواجهاته الكبيرة التي تلفت الأنظار بأضوائها اللامعة البراقة والتي تعكس جمال المجوهرات وبريقها الأخاذ من داخل المحل.

معلومات عن محل Gold Store

العنوان: Tomtom, İstiklal Cd. No:205 D:No:205, 34433 Beyoğlu/İstanbul

Tomtom, İstiklal Cd. No:205 D:No:205, 34433 Beyoğlu/İstanbul رقم الهاتف: 902122528118+

902122528118+ مواعيد العمل: يفتح المتجر أبوابه للزبائن كل أيام الأسبوع من الساعة 9،30 صباحاً - 8،30 مساءً.

5- أديداس

من أفخم محلات شارع تقسيم لعرض أجود أنواع الملابس والأحذية الرياضية الرجالية والنسائية وللأطفال، وتعتبر ماركة أديداس عالمية وتنتشر في مختلف بلدان العالم وليس فقط في تركيا، وذلك بسبب محافظتها على الجودة العالية في صنع الملابس، بالإضافة إلى السعي دائماً نحو التجديد ومواكبة الموضة، ويمتاز محل أديداس في اسطنبول بكبر مساحته مما يساعد في استيعاب عدد كبير من الزبائن، كما أنه يقدم عروض وتخفيضات في نهاية كل سنة على جميع الملابس والأحذية الموجودة في المحل، مما يجعله من أكثر المحلات التي يرغب الناس في زيارتها لتبضع منها ورؤية كل ما هو جديد، ومن مزاياه أيضاً احتوائه على موظفين يتسمون بالاحترام واللباقة في استقبال الزبائن والتعامل معهم وتلبية طلباتهم.

معلومات عن محل أديداس

الموقع: Katip Mustafa Çelebi, İstiklal Cd. No:59, 34433 Beyoğlu/İstanbul

Katip Mustafa Çelebi, İstiklal Cd. No:59, 34433 Beyoğlu/İstanbul رقم الهاتف: 902122519539+

902122519539+ مواعيد العمل: يفتح المحل كل أيام الأسبوع من الساعة 10 صباحاً - 10 مساءً.

وفي نهاية مقالنا تم تسليط الضوء على محلات شارع تقسيم، وعلى نوعية وجودة البضائع الموجودة في كل محل، كما تم ذكر موقع كل محل ورقم الهاتف ومواعيد العمل فيها وأسعار البضائع في كل محل؛ لذا استعد وخطط جيدًا قبل الذهاب إلى شارع تقسيم لكي تتمكن من شراء جميع المشتريات التي تريدها من خلال المحلات التي ذكرناها لكم.