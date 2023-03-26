أفضل مطاعم في اسطنبول على البسفور لتذوق أشهى المأكولات

سنصحبك في جولة لمكان من أكثر الأماكن السياحية جذبًا لأنه واحد من أطول الجسور المعلقة حول العالم وهو جسر البوسفور، فيمكنك أن تستمتع بهذا المشهد الرائع وتستنشق الهواء الطلق عبر القيام برحلة بحرية رائعة، عند الاستمتاع بوجبة رائعة في واحد من أفضل مطاعم في اسطنبول على البسفور بإطلالة رائعة وجذابة والجلوس بها والاستمتاع برؤية الأماكن السياحية والتاريخية التي تزخر بها هذه المنطقة، ولكي نسهل عليك رحلتك فقد وفرنا لك دليل شامل ووافي لهذه المطاعم تعرف عليه من خلال السطور القادمة واحصل على رحلة متألقة تجمع ما بين التأمل والاسترخاء.

أفضل مطاعم في اسطنبول على البسفور

يمكنك خوض تجربة استثنائية ومميزة خلال رحلتك إلى اسطنبول واكتشاف معالمها الرائعة كما يمكنك تجربة مطاعم اسطنبول الفخمة كونها تشتهر بأطيب المأكولات والحلويات التركية اللذيذة، وكذلك فإنهم يحرصون على تنوع المطاعم الموجودة بمضيق البسفور باعتباره من الأماكن السياحية الهامة التي يزورها الأشخاص من مختلف أنحاء العالم، ولكي نسهل عليك الاختيار فإليك قائمة أفضل المطاعم في اسطنبول على البسفور.

1- مطعم Villa Bosphorus

استمتع بتلك الإطلالة الساحرة على مضيق البسفور أثناء تناولك ألذ المأكولات البحرية وطبق الأخطبوط الرائع، كما يقدم المطعم المشروبات الكحولية والمشروبات الباردة والساخنة، وربما تكون أسعار قائمة الطعام لديهم باهظة نوعًا ما ويرجع السبب في ذلك إلى موقعه المتميز والمطل على مضيق البسفور، ولضمان تجربة أفضل لا تنسى حجز طاولتك قبل زيارة المطعم.

معلومات عن مطعم Villa Bosphorus

العنوان: Uskudar, Beylerbeyi, ıskele caddesi, Istanbul, Türkiye.

Uskudar, Beylerbeyi, ıskele caddesi, Istanbul, Türkiye. رقم الهاتف: 902163186810+.

2- مطعم Feriye Sarayı

من منا لا يتمنى قضاء وقت ممتع مع إطلالة رائعة وساحرة في واحد من أفضل مطاعم اسطنبول على البسفور ويحده من الناحية الأخرى مسجد أورتاكوي ويستمتع بمشهد خلاب لسرب الطيور والسماء الساطعة والإطلالة الرائعة على المضيق، كما يوفر المطعم لزائريه أفضل الخدمات وأعلى مستويات الراحة؛ وقد حصل على تقييمات رائعة من قبل الزوار، ولكي تحصل على طاولة مميزة بإطلالة رائعة على المضيق مباشرةً خلال تناول الطعام قم بحجز طاولتك قبل زيارة المطعم، ويبلغ متوسط حساب الشخص تقريبًا 100 ليرة تركية.

معلومات عن مطعم Feriye Sarayı

العنوان: حيYıldız، شارع Çırağan رقم 44 Beşiktaş.

حيYıldız، شارع Çırağan رقم 44 Beşiktaş. رقم الهاتف: 902122272217+.

3- Taşlıhan Restaurant

يمكنك قضاء أمتع الأوقات في مطعم Taşlıhan كونه واحد من أفضل المطاعم على البوسفور في اسطنبول يقدم وجبات الإفطار والأطباق المحلية حيث يتوفر لديهم بوفية مفتوح للإفطار، والأجواء به رائعة صيفًا وشتاءً حيث يوفر مدفأة لتدفئة المكان في فصل الشتاء، أما في فصل الصيف فيمكنك الجلوس والاستمتاع بالهواء الطلق والمنظر الرائع على مضيق البسفور، ويتميز المطعم بأنه يوفر ملعب داخلي مجهز للعب الأطفال وجلسات مناسبة للعائلات، هيا لا تفوت الفرصة وبادر بحجز طاولتك واستمتع بتلك الأجواء الرائعة.

معلومات عن مطعم Taşlıhan

العنوان: شارع Akçakent رقم 6 ، Anadolu Feneri Köyü، Beykoz.

شارع Akçakent رقم 6 Anadolu Feneri Köyü، Beykoz. رقم الهاتف: 902165360015+.

4- مطعم Kaşıbeyaz Bosphorus

يعد من أفضل مطاعم تركيا على البسفور فيقدم وجبات اللحوم، والكبة المحشية، وكباب أضنة، ومشكل كباب، وأطباق مختلفة من السلطات والمقبلات والشوربة الساخنة إلى جانب مجموعة مميزة من أطباق الحلويات التركية اللذيذة والبقلاوة، ويمتلك هذا المطعم إطلالة رائعة على مضيق البسفور تجعله من أكثر المطاعم شهرة وينجذب إلي زيارته الكثير من السياح، وقد حصل المطعم على تقييم رائع بفضل النظافة وجودة الأطعمة المقدمة وطاقم العمل المتعاون وتميز المكان.

معلومات عن مطعم Kaşıbeyaz Bosphorus

العنوان: شارع köybaşı رقم 10، Yeniköy Sarıyor، اسطنبول.

شارع köybaşı رقم 10، Yeniköy Sarıyor، اسطنبول. رقم الهاتف: 90224681717+.

5- مطعم Sardunya Karaköy Yalı

إذا كنت تبحث عن أفضل مطاعم في اسطنبول مطلة على البسفور فإليك هذا المطعم الذي يتميز بموقعه الساحر المطل على مضيق البسفور والذي يقدم وجبات طعام متنوعة بحيث يمكنك اختيار طعامك المفضل من بين مجموعة متنوعة من قوائم المأكولات البحرية وأطباق اللحوم اللذيذة والاستمتاع بالإطلالة الرائعة وقضاء وقت ممتع مع عائلتك وأصدقاءك.

معلومات عن مطعم Sardunya Karaköy Yalı

العنوان: شارع Meclis_i Mebusan رقم 22 ، Salı Pazarı ، اسطنبول.

شارع Meclis_i Mebusan رقم 22 Salı Pazarı اسطنبول. رقم الهاتف: 902122491092+.

6- Lacivert Restoran

يمكنك أن تحتفظ بذكريات وصور رائعة لك ولأحبابك خلال زيارتك اسطنبول وبالتحديد خلال زيارتك لمطعم Lacivert كونه يتميز بإطلالة رائعة على مضيق البسفور؛ تلك الأجواء الرائعة والجلوس في الهواء الطلق سيجعله يومًا لا ينسى وإن كانت الأسعار في هذا المطعم مرتفعة نوعًا ما، ولكن يرجع السبب في ذلك إلى موقعه المتميز والمأكولات والمشروبات الرائعة التي يوفرها المطعم وأيضًا يتميز بطاقم عمل متعاون وبشوش يلبي طلبات العملاء في أسرع وقت.

معلومات عن مطعم Lacivert

العنوان: حي Anadolu Hisarı، شارع Körfez رقم A/57 Beykoz، اسطنبول.

حي Anadolu Hisarı، شارع Körfez رقم A/57 Beykoz، اسطنبول. الهاتف: 902164133753+.

7- مطعم Lebi Derya

يشتهر مطعم Lebi Derya بأنه واحد من أفضل المطاعم على البسفور في اسطنبول حيث يتميز بتقديم أشهى المأكولات البحرية والأطباق المحلية، ويمكنك الاستمتاع بتناول الطعام وأخذ قسط من الراحة في هذا المشهد الرائع المطل على مضيق البسفور، كما يوفر المطعم المشروبات الكحولية والمشروبات الباردة مثل العصائر وأيضًا المشروبات الساخنة والحلويات والمقبلات اللذيذة التي لا تنسى.

معلومات عن مطعم Lebi Derya

العنوان: شارع الاستقلال رقم 227، Beyoğlu، اسطنبول، تركيا.

شارع الاستقلال رقم 227، Beyoğlu، اسطنبول، تركيا. الهاتف: 902122934989+.

8- Hamdi restaurant

مطعم حمدي هو واحد من أفضل مطاعم فطور في اسطنبول على البسفور ويتميز بموقعه الساحر وجودته التي استمرت لأكثر من 40 عامًا ومازال محتفظًا ينفس الجودة إلى الآن، كما يوفر لزائريه جلسات مبهرة وسط أجواء هادئة، إلى جانب الإبداع في تقديم الكباب والمشويات والحلويات التركية المميزة التي تشتهر بها اسطنبول مثل البقلاوة والكنافة، فإذا كنت تخطط برنامجًا لعطلة نهاية الأسبوع فبادر بحجز مكانك في مطعم حمدي الذي يعد واحد من أفضل مطاعم اسطنبول على البوسفور.

معلومات عن مطعم حمدي

العنوان: حي رستم باشا، شارع Tahmis رقم 11، الفاتح اسطنبول.

حي رستم باشا، شارع Tahmis رقم 11، الفاتح اسطنبول. الهاتف: 902125280390+.

9- مطعم Zuma

يُصنف مطعم زوما بأنه أفضل مطعم في اسطنبول على البسفور حيث يتمثل به مقومات المطاعم الناجحة ولعل أبرزها موقعه المتميز والساحر المطل على مضيق البسفور، كما يقدم أشهى المأكولات البحرية والمحلية بطريقة مميزة وطعم ليس له مثيل، إلى جانب تميز طاقم العمل لديه وسرعته في تحضير طلبات العملاء، فلا تفوت على نفسك فرصة زيارة مطعم زوما إذا كانت رحلتك القادمة إلى تركيا، وقم بالحجز أولاً حتى تحصل على طاولة مطلة على مضيق البسفور مباشرةً.

معلومات عن مطعم زوما

العنوان: استينيا بارك، شارع Bayırı istinye رقم 73 اسطنبول.

استينيا بارك، شارع Bayırı istinye رقم 73 اسطنبول. الهاتف: 902122362296+.

10- Yakamoz Restoran

مطعم Yakamoz هو واحد من أفضل المطاعم في اسطنبول على البسفور وقد حصل على تقييمات عالية من الزائرين وينصح به كثيرًا، إذ يتميز بموقع رائع حيث يطل على مضيق البسفور ويهتمون بجودة الطعام والنظافة ويتم ترتيب المكان يوميًا بشكل أنيق، ويقدم لزائريه خيارات متنوعة لتناول الطعام من خلال إعداد قائمة تضم أشهى المأكولات والمشروبات بداية من وجبات الإفطار الخفيفة إلى أطباق اللحوم والدجاج الساخنة والمشروبات المميزة.

معلومات عن مطعم Yakamoz

العنوان: حي Kuleli، شارع Kuleli رقم 69، اسكدار، اسطنبول.

حي Kuleli، شارع Kuleli رقم 69، اسكدار، اسطنبول. الهاتف: 902163189505+.

11- مطعم ذا ماركت

مطعم ذا ماركت هو أحد أفضل المطاعم في اسطنبول على البسفور حيث يمتلك من الجمال والفخامة ما يجذب السياح والسكان المحليين إلى زيارته أكثر من مرة، حيث يوفر المطعم جلسات مريحة وأطعمة مميزة وإطلالة ساحرة على مضيق البسفور، وكذلك قائمة الطعام لديهم متنوعة ما بين المأكولات الشرقية ووجبات الستيك اللذيذة، ويتيح لك الفرصة للاستمتاع بتناول فطورك في مكان راقي وجميل بإطلالة خلابة.

معلومات عن مطعم ذا ماركت

العنوان: Kuruçeşme, kuruçeşme Arena، رقم 56، حي Beşiktaş، تركيا، اسطنبول.

Kuruçeşme, kuruçeşme Arena، رقم 56، حي Beşiktaş، تركيا، اسطنبول. الهاتف: 902122574111+.

12- مطعم أوبا - اسطنبول

قد حفر مطعم أوبا اسمه منذ أكثر من 40 عامًا كواحد من أفضل المطاعم على البسفور في اسطنبول فهو مكان مناسب لعشاق المناظر الطبيعية الخلابة حيث يتيح لك تناول كل ما تشتهيه سواء أطباق محلية أو أوروبية أو عصائر أو مشروبات ساخنة بإطلالة رائعة على مضيق البسفور، كما يوفر لزائريه المزيد من الخدمات مثل مكان مخصص للعب الأطفال ومكان مخصص للصلاة، وتتنوع قائمة الطعام لديهم لتشمل صفائح اللحم والجبن، والمقبلات، والسلطات، والمطعم مفتوح لزائريه لتناول وجبات الإفطار، والغداء والعشاء والحلوى اللذيذة مثل البقلاوة التركية.

معلومات عن مطعم أوبا - اسطنبول

العنوان: حي Rumeli Hisarı، شارع Balta Limaı Hisar، رقم 54، Sarıyer، اسطنبول.

حي Rumeli Hisarı، شارع Balta Limaı Hisar، رقم 54، Sarıyer، اسطنبول. ساعات العمل: يعمل يوميًا من الساعة 6:00 ص وحتى الثانية عشر صباحًا

يعمل يوميًا من الساعة 6:00 ص وحتى الثانية عشر صباحًا الهاتف: 902123234050+.

13- مطعم هوكا اسطنبول

مطعم هوكا من أفضل مطاعم في اسطنبول على البسفور حيث ينفرد بتقديم أكلات مميزة من بين قائمة متنوعة من المأكولات المحلية والعالمية وما اشتهر به تحديدًا هي المأكولات الإيطالية مثل المعكرونة اللذيذة وشرائح اللحم والبرجر وشوربة المأكولات البحرية، بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من أطباق الحلويات الباردة والساخنة والمقبلات، والأسعار في هذا المطعم متوسطة نوعًا ما فمتوسط تكلفة الفرد تتراوح بين 17 - 85 ليرة تركية وموقعه رائع وإطلالته على مضيق البسفور تكسبه الكثير من الجمال والرقي والروعة.

معلومات عن مطعم هوكا اسطنبول

العنوان: Kuruçeşme، شارع المعلم ناجي رقم 56، حي Beşiktaş، تركيا، اسطنبول.

Kuruçeşme، شارع المعلم ناجي رقم 56، حي Beşiktaş، تركيا، اسطنبول. الهاتف: 902122650666+.

14- مطعم نزيه

موقع مطعم نزيه يعد نقطة انطلاقة رائعة قد أكسبته مكانة مميزة منذ انطلاقه بتاريخه العائد لمطلع الثمانينات أي منذ أكثر من عشرين عامًا، وقد استطاع بفضل موقعه المتميز أن يجذب الكثير من السياح ويندرج ضمن قائمة أفضل 100 مطعم أوروبي حول العالم، كما يقدم الكثير من الخدمات المميزة مثل طاقم العمل المثالي المتعاون، ويتوفر لديهم جلسات داخلية وخارجية بإطلالة مباشرة على مضيق البسفور، وخدمة واي فاي مجانية، كما يتوفر لديهم مرافق لذوي الاحتياجات الخاصة، بالإضافة إلى موقف للسيارات.

وقد اشتهر مطعم نزيه بأطباق الكباب والمحاشي المستوحاة من المطبخ التركي، بالإضافة إلى السلطات مثل سلطة الباذنجان وسلطة الزعتر والشوربات مثل شوربة العدس والمقبلات والحلويات اللذيذة ووجبات الفطور الخفيفة والمعجنات، كما يوجد لديهم أجود الحلويات التركية مثل الكنافة والقطايف بالفستق، وبقلاوة بالقشطة والفستق، وهو من أكثر المطاعم المفضلة للسياح إذ يتوسط الكثير من المعالم السياحية مثل قلعة رملي حصار وساحل كريبورنو كما يقرب من منطقة بيبيك اسطنبول.

معلومات عن مطعم نزيه

العنوان: Rumeli Hisarı رملي حصار ، شارع يحيى كمال رقم 24 ، Sarıyer، اسطنبول.

Rumeli Hisarı رملي حصار شارع يحيى كمال رقم 24 Sarıyer، اسطنبول. الهاتف: 902122780202+.

في الختام فقد سلطنا الضوء على أفضل مطاعم في اسطنبول على البسفور والتي تعد من أهم العلامات البارزة التي لا غنى عن زيارتها خلال الجولات السياحية في اسطنبول، وكما هو معروف أن السفر متعة واكتشاف ومغامرة فقم بعيش تجربة استثنائية وتعرف على ما يقدمه كل مطعم سواء مأكولات تركية أو عالمية واختر المطعم المفضل بالنسبة لك.