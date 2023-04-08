أفضل مطاعم مول اوف باسطنبول تستحق التجربة

مول اوف باسطنبول تركيا يعد واحد من أكبر المولات التجارية على مستوى العالم، ويعد الأكبر على الإطلاق في اسطنبول، حيث يضم مجموعة كبيرة من محلات الماركات العالمية مثل اتش أند إم وزارا ولاكوست وبينيتون وإل سي ويكيكي، وغيرهم من الماركات العالمية المشهورة.

وفي نفس الوقت لا يقتصر المول على هذا فقط بل يحتوي على مجموعة كبيرة من المطاعم التي تتميز بجودتها العالية في نوعية الطعام وكذلك تنوع الوجبات، وفي هذا المقال سنتحدث بالتحديد عن أفضل مطاعم مول اوف باسطنبول، والتي لا غنى عن زيارتها في حالة ذهبت لتركيا.

مطاعم مول اوف باسطنبول

يعد هذا المول هو أضخم مركز تسوق موجود في اسطنبول، حيث يضم جميع الماركات العالمية والتركية، ويضم العديد من المطاعم المتوزعة في جميع أرجاء المول، فإنه يحتوي على 350 محلاً، ويقع على مساحة 156 ألف متر مربع، وهي مساحة هائلة تسمح بأن ينضم له العديد والعديد من المحلات، ولعل من أشهر المحلات هناك هي المطاعم، وسنعرض أفضلها في السطور القادمة.

1- مطعم الشيف اياد

يعتبر مطعم الشيف اياد هو أفضل مطاعم مول اوف باسطنبول، وتعود ملكيته للشيف الشهير اياد أبو الحسن (ملك اللحوم المدخن)، والذي نال شهرة واسعة في فترة قصيرة، وقد اشتهر باللحوم المدخنة والمشوية التي يتبلها بطريقته الخاصة بمزيج من التوابل الشرقية والتركية والهندية، ومن الجدير بالذكر أنه اكتسب خبرته في ولاية تكساس الأمريكية، ثم عاد لوطنه الأم تركيا، ليقدم ما لديه.

وعن المطعم فهو بإجماع الآراء أفضل مطعم في اسطنبول، ناهيك عن جودة الطعام وطعمه اللذيذ، إلا أن العاملين به على قدر كبير من الاحترام والذوق العالي، كما يقومون بعمل أنواع مختلفة من الترفيه، حيث يقومون بالرقص على الدبكة للترفيه على الضيوف، كما يرشحون الأطعمة المفضلة داخل المطعم، وينصحون الضيف بكمية الصلصة المناسبة لكل قطعة لحم حتى تحصل على الطعم اللذيذ المناسب.

معلومات عن مطعم الشيف اياد

رقم الهاتف : 905071606060+

: 905071606060+ ساعات العمل: يعمل المطعم يوميًا من الساعة الثانية عشر ظهرًا حتى الساعة الثانية عشر منتصف الليل.

2- مطعم بيج شيفز

يتواجد مطعم بيج شيفز داخل مول اوف اسطنبول، عندما تدخل هذا المطعم ستغرق روحك في مزيج فريد من النكهات المميزة والمختلفة والمدمجة من أفخر وأجود أنواع التوابل حول العالم، حيث يقدم المطعم مجموعة كبيرة من الأطعمة التركية المطهية على الطريقة التقليدية، والتي يتم تقديمها بطريقة عصرية وجميلة، ومن أشهر الأطباق في مطعم بيج شيفز طبق المينتي اللذيذ، وكذلك قلاية الطماطم وأيضًا الدجاج المشوي، كما يوجد تشكيلة كبيرة من الأطباق يمكنك اختيار ما تفضله منهم، لذلك يعتبره الكثيرون أفضل مطعم في مول اوف باسطنبول.

معلومات عن مطعم بيج شيفز

رقم الهاتف : 902128010052+

: 902128010052+ ساعات العمل: يعمل المطعم يوميًا من الساعة الثانية عشر ظهرًا حتى الساعة الثانية عشر منتصف الليل.

3- مطعم ميد بوينت

إذا كنت ممن يبحثن عن أفضل مطاعم في اسطنبول، فلا يفوتك مطعم ميد بوينت، حيث يقدم العديد من الأطباق المتنوعة، ويوفر أشهى المأكولات المستوحاة من الأطعمة العالمية، فيقوم بتقديم أطباق الأرز البرياني اللذيذ وكذلك وجبات الدجاج المشوي واللحم المشوي على الفحم.

ويتميز كذلك بأسعار المناسبة لجميع الفئات، على الرغم من أن معظم المطاعم في مول اوف باسطنبول تقدم وجبات أسعارها عالية إلى حد ما، وذلك بسبب نوعية الأطعمة التي يقدمونها، إلا أن مطعم ميد بوينت يحاول قدر الإمكان تحقيق التوازن بين السعر والجودة.

معلومات عن مطعم ميد بوينت

رقم الهاتف : 905303240557+

: 905303240557+ ساعات العمل: يعمل المطعم يوميا من الساعة العاشرة صباحًا حتى الساعة الثانية عشر مساءً.

4- مطعم بوبيس للوجبات السريعة

للباحثين عن مطعم في مول اوف باسطنبول، إليكم مطعم بوبيس للوجبات السريعة، هذا المطعم مميز للغاية حيث يتخصص في تقديم الوجبات السريعة التي تجمع بين النكهات التقليدية والنكهات الحديثة، كما يقدم الدجاج المشوي والمتبل لمدة اثنا عشرة ساعة، ويقدم مقرمشًا ودافئًا، كما يمتاز المطعم عن غيره بوجود طاقم عمل كامل لمساعدة الضيوف وتلبية رغباتهم، ومن الجدير بالذكر أن مطعم بوبيس قد حصل على جائزة امتياز العام لعام 2016، وذلك بسبب استخدامه لمنهجية جودة الطعام أولاً.

معلومات عن مطعم بوبيس للوجبات السريعة

رقم الهاتف : 904447677+

: 904447677+ ساعات العمل: يعمل المطعم يومياً من الساعة العاشرة صباحًا حتى الساعة العاشرة مساءً.

5- مطعم جومور تركيش

يعتبر مطعم جومور تركيش من أفضل المطاعم في مول اوف باسطنبول، حيث يمتاز بوجود قائمة كبيرة من الأطعمة المتنوعة مثل الارز البرياني وسلطة الباذنجان المميزة جدا، وكذلك أطباق من الوجبات المتكاملة كالأرز مع اللحم والكفتا والفراخ المشوية، وأيضا المقبلات الشهية، ومن الجدير بالذكر أن هذا المطعم يندرج ضمن قائمة أفضل مطاعم فطور في اسطنبول، نظرا لما يقدمه من وجبات خفيفة كالفطير والزبدة والتوست المميز.

معلومات عن مطعم جومور تركيش

رقم الهاتف: 905531913466+

6- مطعم دجاج كنتاكي تركيا

لكل الباحثين عن أفضل مطاعم في اسطنبول،دجاج كنتاكي من أشهر المطاعم في مول اوف باسطنبول، وليس في تركيا فقط بل على مستوى العالم، حيث يشتهر بتقديم وحبات الدجاج المقرمش والمتبل بالخلطة السرية التي لم يكتشفها أي شخص حتى الآن، فهو يستخدم مزيج من التوابل الشرقية والغربية، وتنتشر فروعه حول العالم كله، يقدم المطعم العديد من المقبلات المعروفة مثل التومية والكول سلو وهو عبارة عن سلطة من الكرنب الحلو.

معلومات عن مطعم كنتاكي

رقم الهاتف: 904443555+

7- مطاعم ماكدونالدز

من أشهر مطاعم مول اوف باسطنبول مطعم ماكدونالدز، الغني عن التعريف، والذي يتميز بتقديم البطاطس المقلية المقرمشة مع ساندوتشات من الهامبرجر الطازج المصنوع من أجود أنواع اللحوم في العالم، كما يقدم الأيس كريم بنكهات مختلفة كالفراولة والمانجو والشيكولاتة والكراميل اللذيذة، ومن ضمن مميزات مطعم ماكدونالدز أن طاقم العمل مدرب على أعلى مستوى بكيفية التعامل مع الضيوف وحسن استقبالهم، لذلك ننصح بزيارتهم في حال سنحت لك الفرصة الذهاب لتركيا.

معلومات عن مطعم ما كدونالدز

رقم الهاتف: 904446262+

بعد أن عرضنا لكم مطاعم مول اوف باسطنبول، وبعد أن تعرفنا على مواعيد العمل الخاصة بهم وكذلك أرقام الهواتف، لم يتبق الآن سوى أن تذهب بنفسك لأحداهم، وتخوض التجربة لتخبرنا عنها بكل شفافية ووضوح.