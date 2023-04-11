أفضل مطاعم هندية في اسطنبول تستحق زيارتك

تشتهر مدينة اسطنبول السياحية بوفرة المطاعم، حيث يوجد عدد كبير من المطاعم المتخصصة في تقديم الأكلات الإيطالية والفرنسية والتركية وغيرها والتي يتوافد إليها السياح من جميع أنحاء العالم، ولا سيما المطاعم الهندية في اسطنبول والتي تعد الحل الأمثل لكل محبي وعشاق المطبخ الهندي الذي يشتهر بالنكهات اللذيذة والتوابل الغنية والرائحة المميزة، ومن خلال موضوعنا هذا سنوفر لكم باقة متنوعة من أفخم مطاعم هندية في اسطنبول.

أفضل مطاعم هندية في اسطنبول

يتميز المطبخ الهندي بتقديم أكلات شهية غنية بالألياف ذات الفوائد الصحية المتعددة، لذا تزخر مدينة اسطنبول بالعديد من المطاعم الهندية والتي تتنوع في تقييمها، نظرًا لاختلاف جودتها والخدمات التي تقدمها، وفيما يلي عرض لعدد من المطاعم الهندية في اسطنبول ذات التقييمات العالية بناءً على أراء الزائرين:

1- مطعم Ali Baba Büfe

المطعم متخصص في تقديم المأكولات الهندية والبنجابية والباكستانية، كما يقدم أكلات منزلية بتوابل ونكهات مميزة للغاية، ويتسم العاملين بالمكان بالود وحسن التعامل والكفاءة والتحدث باللغة الإنجليزية، كما يتميز التصميم العام للمكان بالرقي والإضاءة المبهجة، مع الزخارف الملونة المناسبة لالتقاط أفضل الصور التذكارية، وبالنسبة للأسعار فهي معقولة وخدمات المطعم دائمًا سريعة وممتازة.

معلومات مطعم Ali Baba Büfe

عنوان المطعم: شهيت مختار، شارع توران، رقم: 22 د:ب، 34435، تقسيم، اسطنبول، تركيا.

شهيت مختار، شارع توران، رقم: 22 د:ب، 34435، تقسيم، اسطنبول، تركيا. رقم هاتف المطعم: 905523208873+.

2- مطعم عرقي دبل

يقدم المطعم عدد من الخدمات كالوجبات الجاهزة، وخدمة التوصيل لأي مكان، كما يقدم المطعم أشهى الوجبات النباتية والأطعمة الهندية الحارة الغنية بالتوابل، ويتسم المطعم بحسن الضيافة والاستقبال، مع فريق عمل على درجة عالية من الاحترام والكفاءة في العمل وتقديم الخدمات للزوار، مما يجعله أفضل مطعم هندي في اسطنبول مناسب للعائلة، والديكور خيالي وملون مع وجود جلسات خارجية رائعة، والأجواء لطيفة وهادئة مناسبة للاسترخاء والأسعار معقولة، لذا حصل المطعم على نسب عالية من التقييمات.

معلومات مطعم عرقي دبل

عنوان المطعم: Amiral Tafdil Sk، Mimar Mehmet ağa Caddesi، Cankurtaran، رقم 13، 34122 فاتح/اسطنبول، تركيا.

Amiral Tafdil Sk، Mimar Mehmet ağa Caddesi، Cankurtaran، رقم 13، 34122 فاتح/اسطنبول، تركيا. رقم هاتف المطعم: 902125176828+.

3- مطعم المهاتما

يعد مقهى ومطعم المهاتما من أهم المطاعم الهندية في اسطنبول المتخصصة في تقديم الأكلات النباتية الطازجة واللذيذة الغنية بالتوابل، بالنسبة للديكور فالمكان ملون ومُريح للغاية، مع جلسات هادئة ساحرة للقلوب، والخدمة ممتازة وسريعة، مع وجود طاقم عمل ودود، والأسعار في متناول جميع الفئات.

معلومات مطعم المهاتما

عنوان المطعم: Macit Erbudak Sk، Rasimpaşa Mah، Dr، رقم 50/A، 34716 كاديكوي، اسطنبول، تركيا.

Macit Erbudak Sk، Rasimpaşa Mah، Dr، رقم 50/A، 34716 كاديكوي، اسطنبول، تركيا. رقم هاتف المطعم: 905356083280+.

4- مطعم Fusion Indian

ديكور مطعم انديان فيوجن على درجة عالية من الرقي، حيث يتميز بالجلسات الهادئة مع تصاميم ملونة رائعة على الجدران، والمقاعد مريحة والأجواء مُذهلة، مع وجود حوض به أسماك ذهبية رائعة، وبالتالي يُصنف ك أفضل مطاعم في اسطنبول متخصصة في تقديم الأكلات الهندية الطازجة، والأسعار مرتفعة إلى حد ما، وجميع العاملين بالمكان مشهود لهم بالجودة والنظافة والاحترام، كما يتوفر بالمطعم خدمات تناول الطعام من خلال السيارة، بالإضافة إلى خدمة التوصيل.

معلومات مطعم Fusion Indian

عنوان المطعم: Florya Cd ، Şenlikköy، رقم 42، 34153 باكيروكي، اسطنبول، تركيا.

Florya Cd Şenlikköy، رقم 42، 34153 باكيروكي، اسطنبول، تركيا. رقم هاتف المطعم: 905539364261+.

5- نوش إي جان

يقدم المطعم مجموعة من الأكلات الهندية والباكستانية، مع مأكولات الديسي الأصيلة والشهية، والمطعم مريح للأعصاب ونظيف للغاية، كما يعد من أرقى المطاعم الهندية في اسطنبول من ناحية التصميم والديكور البسيط، مما يتيح للزوار إمكانية التقاط صور مُذهلة، ومن ناحية الخدمة فهي ممتازة وسريعة للغاية، والأسعار مناسبة، كما أن جميع العاملين بالمكان ودودين للغاية وعلى درجة عالية من الكفاءة.

معلومات مطعم نوش إي جان

عنوان المطعم: Kamer Hatun Cd، Kamer Hatun، رقم 5-A، 34435، بيوغلو، اسطنبول، تركيا.

Kamer Hatun Cd، Kamer Hatun، رقم 5-A، 34435، بيوغلو، اسطنبول، تركيا. رقم هاتف المطعم: 905426674526+.

6- مطعم إيزاكا تيراس

إذا كنت من محبي تناول الأطعمة الشهية على منظر طبيعي خيالي، فإن مطعم إيزاكا تيراس هو الحل الأمثل بالنسبة لك، حيث يطل المطعم على البحر مع وجود عدد كبير من الورود المُبهجة، فالمطعم يقدم مجموعة من أشهى الأطباق الباردة والساخنة، مع وجبات السوشي اللذيذة، مع المقبلات الشهية وأطباق اللحوم والأسماك، كما يتوفر بالمطعم أصناف متعددة من الحلويات، وبالتالي يتصدر المطعم قائمة أجود مطاعم هندية في اسطنبول من ناحية الخدمة الممتازة والأسعار الرائعة.

معلومات مطعم إيزاكا تيراس

عنوان المطعم: İnönü Cd ، Gümüşsuyu، رقم 8، 34437، بيوغلو، اسطنبول، تركيا.

İnönü Cd Gümüşsuyu، رقم 8، 34437، بيوغلو، اسطنبول، تركيا. رقم هاتف المطعم: 902127083838+.

7- مطعم ماسالا ماجيك الهندي

يوفر المطعم اختيارات متعددة للزوار تتنوع ما بين الأطعمة النباتية اللذيذة واللحوم، مع الأطعمة الهندية الحارة، لذا يعد أحد أنظف وأرقى مطاعم هندية في اسطنبول على الرغم من صغر مساحته، كما يوجد جلسات خارجية ممتعة، مع وجود طاقم عمل ودود ومهذب، وبالنسبة لأسعار المطعم فأسعاره اقتصادية ومناسبة لكافة الفئات.

معلومات مطعم ماسالا ماجيك الهندي

عنوان المطعم: Büyük Kömürcü Sokağı 3A، Muhsine Hatun، 34130 فاتح، اسطنبول، تركيا.

Büyük Kömürcü Sokağı 3A، Muhsine Hatun، 34130 فاتح، اسطنبول، تركيا. رقم هاتف المطعم: 905346554926+.

8- مطعم دلهي دربار الهندي

استحوذ مطعم دلهي الهندي على نسب تقييم عالية، نظرًا لجودة الخدمات التي يقدمها لزواره، ويرجع ذلك إلى الوجبات الهندية الأصيلة اللذيذة المتوفرة به، والمطعم مكون من طابقين، مع وجود أسقف زجاجية قابلة للسحب، ويطل على البوسفور، والخدمة مميزة وسريعة، مع وجود الوجبات الجاهزة وخدمة التوصيل، ولكن الأسعار مرتفعة.

معلومات مطعم دلهي دربار الهندي

عنوان المطعم: Sıraselviler Cd، Cihangir، رقم 25، 34433 بيوغلو، اسطنبول، تركيا.

Sıraselviler Cd، Cihangir، رقم 25، 34433 بيوغلو، اسطنبول، تركيا. رقم هاتف المطعم: 905535429954+.

9- مطعم بوابة الهند الهندي

يتميز المطعم بديكوره البسيط الراقي والإضاءة المُبهجة، مع وجود مقاعد واسعة على الطراز الملكي، يقدم المطعم أطباقًا هندية لذيذة وشهية للغاية، وفريق العمل الخاص بالمطعم ودود ومتواضع، والخدمة سريعة ومميزة حيث يوجد وجبات جاهزة مع توافر خدمة التوصيل والأسعار معقولة، ويعد مطعم بوابة الهند من أفضل مطاعم المشاوي في اسطنبول يقدم أشهى المشاوي والكباب الحار.

معلومات مطعم بوابة الهند الهندي

عنوان المطعم: Sıraselviler Cd ، Cihangir، رقم 27lA، 34433 بيوغلو، اسطنبول، تركيا.

Sıraselviler Cd Cihangir، رقم 27lA، 34433 بيوغلو، اسطنبول، تركيا. رقم هاتف المطعم: 902122526724+.

10- مطعم كراتشي دربار

المطعم متخصص في إعداد الأطباق الباكستانية والهندية اللذيذة، ومنها أطباق البرياني والكاري مع أشهى أصناف اللحوم، بأفضل النكهات والتوابل، وديكور المطعم بسيط ونظيف وراقي للغاية، كما يوجد زهور في السقف تعطي مظهر جمالي رائع، وجميع العاملين بالمكان لطفاء على درجة عالية من الاحترام والرقي في التعامل مع الزوار، الأسعار جيدة ومناسبة.

معلومات مطعم كراتشي دربار

عنوان المطعم: Sıraselviler Cd، Cihangir، 31 رقم D: A1،34433، بيوغلو، اسطنبول، تركيا.

Sıraselviler Cd، Cihangir، 31 رقم D: A1،34433، بيوغلو، اسطنبول، تركيا. رقم هاتف المطعم: 905060665452+.

11- مطعم لاهوري دربار

المطعم مكون من طابقين ووجود مقاعد إضافية للعائلات في الطابق العلوي من المطعم، مما يجعله أحد المطاعم الهندية في اسطنبول التي يتوافد إليها أعداد كبيرة من الزوار، مع وجود جلسات خارجية لتناول الطعام بالخارج في أجواء رائعة، وبالنسبة لديكور المطعم فهو مطعم بسيط ونظيف، ويقدم المطعم مجموعة كبيرة ومتنوعة من أشهى الأطباق والمأكولات الهندية الغنية بالتوابل، مع توافر الأطعمة الحارة، على يد أمهر الطهاة وأكثرهم احترافًا، وأسعار الوجبات معقولة.

معلومات مطعم لاهوري دريار

عنوان المطعم: محسن خاتون، رقم A/12، 34130 فاتح، اسطنبول، تركيا.

محسن خاتون، رقم A/12، 34130 فاتح، اسطنبول، تركيا. رقم هاتف المطعم: 905317712275+.

12- مطعم بومباي ماسالا الهندي

تم تقييم المطعم بأنه من أفضل مطاعم هندية في اسطنبول، نتيجة للأجواء المُبهجة بالمكان وفقرات الرقص الرائعة، كذلك ديكور المطعم راقي وبسيط مع وجود إضاءة جميلة بالمكان، يتكون من أربعة طوابق مع تراس على السطح، والأطباق الهندية والباكستانية التي يقدمها لذيذة جدًا، بأسعار معقولة ومناسبة، ولكن الخدمة بطيئة إلى حد ما.

معلومات مطعم بومباي ماسالا الهندي

عنوان المطعم: peykhane sokağ، Binbirdirek Mah، رقم 9، 34122، فاتح، اسطنبول، تركيا.

peykhane sokağ، Binbirdirek Mah، رقم 9، 34122، فاتح، اسطنبول، تركيا. رقم هاتف المطعم: 902122256666+.

يقدم المطبخ الهندي مجموعة كبيرة من الأطباق الشهية والحارة والنباتية، لذا يتجه الكثير من السياح وسكان المدينة إلى زيارة المطاعم الهندية في اسطنبول، ليحظوا بأروع تجربة على الإطلاق، مع قضاء وقت رائع والاستمتاع بالخدمات المميزة التي تقدمها هذه المطاعم.