أفضل منطقة للسكن في اسطنبول للعمل والدراسة والسياحة

أضحت تركيا من الدول التي زاد رونقها في الفترة الأخيرة، فقد كثُر السفر إليها وزيارة معالمها السياحية من قبل ملايين من السائحين بشكل يومي، لا سيما مدينة اسطنبول التي أصبحت محط اهتمام عدد كبير من المستثمرين؛ نظرًا لموقعها الاستراتيجي ومعالمها السياحية التي جذبت انتباه الزوار فأصبحوا يتوافدون إليها، بل ويتطلعون إلى الإقامة بها لمستوى معيشتها الراقي.

فإن كنت اتخذت قرارًا بشأن العيش في تلك المدينة الساحرة، لا بد وأن تجد أفضل منطقة للسكن في اسطنبول بالنسبة إليك، والتي ستختلف حسب عدة عوامل، فإن كنت ستقيم مع عائلتك ستحتاج إلى منطقة سكنية غنية بالخدمات المتنوعة، وإن كنت ستقدم بغرض الدراسة لا بد وأن تجد المنطقة السكنية المليئة بالجامعات والمدارس، وإن كنت ستقيم بهدف الاستثمار لا بد أن تنتقي المناطق السكنية السياحية، فمهما كان غرضك سنطلعك على أفضل مناطق السكن في اسطنبول بهذا المقال.

أفضل منطقة للسكن في اسطنبول

قبل أن تبحث عن أفضل منطقة للسكن في اسطنبول يجب أن تكون قد حددت الغرض من السكن؛ إذ سيؤثر كثيرًا في عملية الاختيار، فمثلاً إذا كان غرضك هو الاستثمار ينبغي اختيار أفضل المناطق السياحية وأقلها تكلفة في المستوى المعيشي، وإذا كنت باحثًا عن عمل أو طالبًا سيجدر بك البحث عن المناطق التي تتوفر بها الخدمات المختلفة وفرص العمل، إلخ، والآن يمكنك الاطلاع على أفضل عشرة مناطق سكنية في اسطنبول:

1. منطقة الفاتح

هي قلب مدينة اسطنبول المليئة بعبق التاريخ المنتشر بين شوارعها وأزقتها وحتى داخل محلاتها التجارية ومعالمها ومقاهيها، فهي أحد أشهر المناطق التاريخية القديمة التي تعج بالمزارات السياحية الكثيرة، ومن أبرزها قصر توبكابي والجامع الأزرق ومسجد آيا صوفيا والسوق المسقوف.

تحتل منطقة الفاتح الصدارة في قائمة أفضل المناطق للسكن في اسطنبول لمميزاتها العديدة، حيث يتوفر بها مجموعة كبيرة من الفنادق المناسبة للميزانيات كافة، بجانب سهولة التنقل لتوفر وسائل المواصلات المتنوعة، وكذلك سهولة التنقل بين معالمها السياحية المتنوعة لقربها من بعضها البعض، بالإضافة إلى وجود عدد كبير من المطاعم الرائعة، وتقل عيوبها أمام هذه المزايا العديدة، وهي تتمثل في ارتفاع أسعار الهدايا في المحلات المختلفة وارتفاع الأسعار في بعض المطاعم، إلى جانب افتقارها إلى الحياة بعد وقت الغروب.

2. منطقة بهجة شهير

من أفضل أماكن السكن في اسطنبول التي تتمتع بالهدوء التام والبعد عن الازدحام والصخب المتواجد في المدن الأخرى، وتتمتع بالبيئة الصحية الخالية من التلوث، وتتميز بكونها من المناطق الراقية التي يسكن بها صفوة الناس، حيث تُعرف باسم مدينة الحدائق لكثرة المسطحات الخضراء بها وسحر طبيعتها؛ إذ يكثر بها التلال والهضاب المزينة بالمساحات الخضراء من الحدائق والأشجار المثمرة، فهي ملائمة بشدة لكل من يبحث عن السكون والبيئة النقية والمناخ الرائع، وهي من أفضل مناطق اسطنبول للسكن العائلي بشكل خاص؛ لتوفر الأسواق والخدمات والمطاعم والمقاهي بكثرة، ولأنها من أكثر المناطق الآمنة في تركيا، ولذلك يسكنها عدد هائل من العرب.

3. منطقة كاديكوي

تحتل تلك المنطقة مركزًا مهمًا في الجانب الأسيوي من اسطنبول، حيث تعد أفضل منطقة للسكن السياحي في اسطنبول لتوفيرها عدد لا حصر له من الأسواق والبازارات والمطاعم والمقاهي التي تتمتع بإطلاله ساحرة على مضيق البوسفور وبحر مرمرة، بالإضافة إلى أن قربها من المعالم السياحية الشهيرة كبرج الفتاة وجسر البوسفور جعلها من أفضل الأماكن السياحية في اسطنبول بلا منازع.

فضلاً عن تعدد المتنزهات والحدائق المنغمسة في الطبيعة والمساحات الخضراء، فقد ازداد إقبال الزوار عليها كما الحال مع أعداد السكان المستمر في التزايد، حيث بلغ عددهم نحو نصف مليون نسمة أو يزيد، فبجانب أنها منطقة سياحية بجدارة فهي أيضًا منطقة تجارية وسكنية، حيث يسهل النقل عبر ميناء كادي كوي الذي يربط بين القسم الأوروبي والأسيوي، كما يسهل التنقل بداخلها لتوفر الحافلات المتنوعة وخطوط السكة الحديد.

ودعك من كل هذه المناقب فمن أهم ما يمكن أن يحفزك على السكن بها هو نمطها الأوروبي الذي يغلب على أسلوب معيشتها وطبيعتها والمناخ السائد فيها، ولذلك فهي أفضل منطقة للسكن في اسطنبول ولكنها لن تناسب محبي التردد على المعالم السياحية؛ لأنها تبعد عنها، كما سيكون استقلال العبّارة لبلوغ القسم الأوروبي أمرًا إجباريًّا.

4. ميدان تقسيم

من أجمل ما يمكن أن يقال على هذا الميدان أنه قلب المدينة النابض، حيث يجسد صورة اسطنبول الحديثة الحيوية بما تحتضنه من المقاهي والمطاعم والخانات والمحلات التجارية والمعارض، فهو من أفضل المناطق السكنية في اسطنبول المناسبة لعاشقي الأجواء الليلية والتسوق وصخب المدينة، وهذا يناسب الشباب كثيرًا والمتزوجين حديثًا.

يأتي إلى ميدان تقسيم السائحون من جميع أرجاء العالم للاستمتاع بمذاق المأكولات المحلية الشهي في المطاعم، إضافة إلى التسوق؛ إذ تكثر المولات والأسواق المليئة بالسلع المناسبة لجميع الميزانيات والأذواق، ولكن ما يؤخذ عليها ارتفاع سعر خدماتها مقارنة بالأحياء السكنية الأخرى، وعدم توفر معالم تاريخية عديدة، إلى جانب الازدحام والاضطرار إلى استقلال مترو الأنفاق أو التاكسي للوصول إلى المعالم السياحية.

5. منطقة شيشلي

ثاني أفضل منطقة للسكن في اسطنبول للسياحة هي منطقة شيشلي بعد منطقة كادي كوي، فهو المكان الوحيد الذي يمزج بين التاريخ والحضارة والرقي والخدمات عالية الجودة والترفيه، كما أنها من المراكز التجارية المهمة في اسطنبول، وقد نالت إعجاب العديد من العائلات عالميًّا، فهي تتفوق على مثيلتها في توفر الخدمات الترفيهية والصحية والمواصلات العامة، قريبة من المعالم السياحية كمعرض الفن الحديث ومتحف أتاتورك.

كما أنها تتفوق عن ميدان تقسيم في بعدها عن التكدس والصخب مع احتوائها على المقومات السياحية نفسها، كما تكثر الفنادق الفخمة التي توفر الخدمات الترفيهية والفندقية على مستوى عالٍ، ومن أشهر تلك الفنادق فندق راديسون بلو، ولذلك ستكون الخيار الأمثل لك في حال أردت الاستفادة من خدمات تقسيم مع تجنب ازدحامها في الوقت نفسه.

6. منطقة بشيكتاش

يكمن سبب إدراج منطقة بشكتاش ضمن قائمة أفضل الأماكن للسكن في اسطنبول مكانتها التاريخية والسياحية بالغة الأهمية، فقد تميزت بإطلالاتها فائقة الجمال على مضيق البوسفور حتى أنها لُقبت بمنتجع السلاطين؛ إذ كانت المنطقة المفضلة بالنسبة إليهم على مر العصور، كما تتميز بمراكزها الترفيهية والثقافية والتجارية المتعددة، وقربها من ميدان تقسيم، حيث تقع في القسم الأوروبي من اسطنبول وتبعد عنه بمسافة أربعة كيلومترات.

7. منطقة نيشانتاشي

تجمع تلك المنطقة التي تقع في اسطنبول الأوروبية ما بين الحيوية والهدوء في آن واحد، حيث تمتاز بالحياة الليلية الرائعة في شتى أزقتها، وخاصة زقاق عطية الذي يوجد فيه العديد من الأسواق وماركات الأزياء العالمية والبوتيكات الخاصة بأشهر المصممين، كما تمتاز ببعدها عن ميدان تقسيم بعشر دقائق سيرًا على الأقدام، وتكثر بها المواصلات المريحة.

ولا يجب أن تنسى طابعها الأوروبي الغالب على الدكاكين والمقاهي والمطاعم الفاخرة الموجودة بها، واحتضانها لجزء من التاريخ المتمثل في الأبنية التاريخية المذهلة، فإن كنت من محبي الرقي والحيوية ستجد أن منطقة نيشانتاشي من أفضل مناطق اسطنبول السكنية بالنسبة إليك، ولكن يعيبها أمر واحد فقط وهو ارتفاع أسعارها.

8. منطقة ساريير

تعد منطقة ساريير أحسن منطقة للسكن في اسطنبول بالنسبة إلى من يرغبون في الإقامة بمنطقة تقل فيها الكثافة السكانية، وتمتاز بمستوى معيشي راقٍ وهدوئها التام وإطلالتها التي لا يمكن مضاهاتها، فهي وسيلة التقاء الجبال بالبحار، كما أنها غنية بالمساحات الخضراء، بالإضافة إلى أنها تتمتع بوجود معالم سياحية عديدة كقلعة روملي حصار وغابة بلغراد، وغيرها.

والجدير بالذكر أنها أفضل منطقة للسكن في اسطنبول لمن يرغب في الالتحاق بأفضل الجامعات التركية نحو جامعة بيكنت وجامعة اسطنبول التقنية وجامعة البوسفور، إلى جانب الأكاديميات المهنية كأكاديمية القوات المسلحة، كما تعد المقصد الأول للباحثين عن العمل في المجال الطبي، فإن أردت الاستقرار في اسطنبول لن تجد أفضل من منطقة ساريير؛ لتوفر الخدمات الأساسية التعليمية والصحية.

9. منطقة اسنيورت

إن أردت الاستقرار في أحد أفضل أحياء اسطنبول للسكن غير المكلف فإن منطقة اسنيورت هي الخيار الأمثل، فهي تقع في القسم الأوروبي لاسطنبول لتمتد على مساحة كبيرة للغاية تبلغ نحو 2770 كيلومتر مربع؛ إذ تعد من أكبر المناطق وأعلاها كثافة سكانية، فهي من المناطق الشعبية التي تكثر بها فرص العمل وتتسم بنمطين مختلفين، أولهما النمط الحيوي في المناطق العشوائية المكدسة، والتي يكون فيها سعر إيجار وشراء العقارات رخيصًا، وتتوفر بها الخدمات والمرافق العامة.

أما النمط الآخر فهو الخاص بالمجمعات السكنية المنظمة التي يتراوح سعرها بين الرخيص والمتوسط، ويكثر به الخدمات على مستوى أعلى من النمط السابق، تتميز منطقة اسنيورت بنموها المتسارع ومناسبتها للاستثمار، فهي من المناطق الواعدة؛ لذا يكثر بها المستثمرون الأجانب لافتتاح مشاريعهم الخاصة.

10. منطقة بي أوغلو

أفضل منطقة للسكن في اسطنبول التي جمعت بين الخدمات التعليمية والسياحية، حيث تعتبر الخيار الأمثل للطلاب، وذلك لقلة تكاليف المعيشة بها وتوفر وسائل المواصلات والخدمات الصحية والأسواق ولكثرة عدد المدارس التركية والدولية لكثرة توافد الطلاب الأجانب، وعلى الرغم من عدم توفر الجامعات فهي قريبة من الجامعات الشهيرة في اسطنبول، أما عن الخدمات السياحية التي تقدمها منطقة بي أوغلو فهي تضم أشهر المعالم والمزارات السياحية، مثل: ترام اسطنبول الأحمر، بيالي باشا، برج غلاطة، شارع الاستقلال، ميدان تقسيم.

وفي نهاية المقال نتمنى أن تكون عثرت على أفضل منطقة للسكن في اسطنبول بالنسبة إليك من خلال القائمة التي قدمناها، وفي حال كنت مترددا حتى الآن حدد غرضك من الإقامة في اسطنبول، واطلع على القائمة السابقة من جديد لاختيار المنطقة الأكثر ملاءمة والتي تخدم هذا الغرض.