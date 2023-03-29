أفضل 8 أنشطة في الحديقة اليابانية في اسطنبول يجب تجربتها

تم إنشاء تلك الحديقة لأحياء التراث الياباني في اسطنبول، وتم افتتاحها عام 2003 تطل الحديقة على سبعة آلاف متر تحيطها أشجار الكرز الياباني، ومزيج متناسق من الأشجار والورود، وتعتبر من أهم الأماكن التي يقصدها السائحين في تركيا كما تضم العديد من المناظر الطبيعية الخلابة حيث يوجد بها شلال مياه وجسور خشبية تربط بين جانبي الحديقة.

ويتوافد إلى الحديقة اليابانية في اسطنبول السائحون من كل مكان في العالم لمشاهدة النباتات العجيبة التي تم جلبها خصيصاً من اليابان وتم تشكيل الحديقة على الطراز الكلاسيكي والفلكلوري الياباني والشرق آسيوي، وتنسيق الحديقة مستوحى من أعظم حدائق اليابان وهي حديقة تشوفو. وإذا أردت الاستمتاع بها فعليك بزيارتها في فصل الربيع حيث موسم تفتح الأزهار وحين تزورها في فصل الشتاء ستجدها مغطاة بالثلوج في مشهد جمالي بديع.

الأنشطة الترفيهية في الحديقة اليابانية في اسطنبول

تعتبر الحديقة اليابانية في اسطنبول من أول مائة حديقة مخصصة للتعرف على التراث النباتي الياباني حيث تضم عدد كبير من النباتات اليابانية العجيبة والمميزة وتعتبر الحديقة اليابانية باسطنبول من الأماكن المناسبة لمن يحبون الاسترخاء والاستمتاع بالطبيعة الساحرة، ويرجع تاريخ إنشاء الحديقة عام 2000 بعد توقيع اتفاقية الدولة الشقيقة مع اليابان عام 1972 وفي عام 2015 تم عمل جميع الترميمات اللازمة للحديقة بجهود كلاً من البلدين تركيا واليابان وذلك لإحياء ذكرى غرق الفرقاطة أرطغرل في السواحل اليابانية.

1- ممارسة رياضة المشي

إذا كنت من محبي رياضة المشي فأمامك مساحة واسعة من الخضرة والمناظر الخلابة والممرات المتعددة، لتستمتع بممارسة الرياضة والتأمل والاسترخاء مما يساعدك على إزالة التوتر والإرهاق لأن اللون الأخضر يريح النفس ويشعرك بالسعادة والتفاؤل، كما تساعدك على تحسين عملية التنفس بالهواء النقي المنبعث من النباتات، والبعد عن الهواء المحمل بعوادم السيارات وتحسين صحة القلب والجهاز التنفسي، كما تنشط الدورة الدموية وتحافظ على صحة الأوعية الدموية وأيضاً ستحافظ على الوزن من الزيادة إذا أردت الركض أو المشي فأمامك أكثر من سبعة آلاف متر مربع مقسمة بمساحات منتظمة تساعدك على إتمام التمرين الرياضي الصباحي.

2- ألعاب مسلية للأطفال

إذا أردت أن تصطحب أطفالك لمكان آمن يستمتعون فيه بالعدو واللعب بالكرة على العشب الأخضر الذي يحميهم من خطر السقوط وحدوث الإصابات والعدو وراء الفراشات الجميلة والملونة فعليك بزيارة حديقة يابانية في اسطنبول لأنها توفر جميع وسائل الراحة العائلية والأمان التام للأطفال كل أفراد الأسرة.

3- إقامة الحفلات اليابانية

إذا كنت تبحث عن حدائق عامة في اسطنبول وتهوى الاستماع إلى الحفلات اليابانية الراقصة فعليك بزيارة الحديقة اليابانية في اسطنبول حيث تقام تلك الحفلات من وقت لآخر وذلك لبث الموسيقى اليابانية ومحاكاة ما يحدث من حفلات تعبر عن التاريخ الثقافي والفلكلوري لدولة اليابان في حديقتها الشهيرة تشوفو حتى أن تنظيم الحديقة الداخلي متطابق بشكل كبير معها، فإذا كنت تريد قضاء ليل ساهر ممتع يحرك في النفس الشعور بالأصالة والعراقة فلا تترد في الذهاب إليها.

4- التصوير الفوتوغرافي

إذا كنت من هواة التصوير الفوتوغرافي فأنت في المكان الصحيح حيث أن الحديقة من أهم المواقع السياحية في اسطنبول حيث تضم عدد لا حصر له من النباتات اليابانية المدهشة وذات المناظر الخلابة كما يمكنك تصوير شلال المياه المنحدر في منتصف الحديقة ويمكنك التقاط صورة ممتازة لبركة المياه وحولها الشجيرات الصغيرة المتدلية جذوعها كي تلامس مياه البركة والكشك الخشبي المطل عليها في منظر بديع لن تشاهده كثيراً كما يمكنك التصوير ليلاً لأن الإضاءة موزعة فيها بشكل لافت فستحصل على صورة فوتوغرافية عالية الجودة ويمكنك الحصول على صور فوتوغرافية أخرى من خلال المناظر التالية:

بوابة الحديقة مصممة ومستوحاة من البوابة الأصلية لحديقة تشوفو اليابانية.

زهور أشجار الكرز الخلابة ومنظر تفتحها في فصل الربيع.

وجود لوحة فوتوغرافية لمضيق مدينة شيمونيسكي والذي يشبه لحد كبير مضيق البوسفور الواقع في دولة تركيا.

شرفة المراقبة وهو استراحة مصممة على غرار الطراز الياباني.

منظر الأشجار ومن خلفها بركة المياه وعليها بعض الصخور المرتبة بشكل منظم.

الشلال ويقع في شمال الحديقة ويخلق جواً منعشاً يثير في النفس البهجة والاستمتاع بالحياة.

5- الاستمتاع بتناول الأطعمة والمشروبات

تحتضن الحديقة اليابانية في اسطنبول عدد كبير من الأكشاك الخشبية الصغيرة والتي صممت على الطراز الياباني بالإضافة إلى مطعم عائم على جانب البحيرة يمكنك تناول وجبة مميزة وسط تلك الأجواء الرائعة فالمطعم يقدم أشهر الأكلات اليابانية مثل السوشي والعديد من الأكلات الشعبية والراقية التابعة لدولة اليابان كما يقدم أشهى الأكلات التركية الشعبية والراقية أيضاً مثل المشاوي والكباب والشاورما التركي واسكندر كباب وغيرها.

ومن الجدير بالذكر أن الحديقة مزودة بممرات خاصة بالكراسي المتحركة لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن كي يستمتعون بتناول الطعام في المطعم العائم، ويقدم العديد من المأكولات اليابانية والتركية في مزيج متناسق بين الثقافتين كما يمكنك الاستمتاع برؤية تلك المناظر الخلابة كما يوجد أيضاً حديقة مخصصة لاحتساء المشروبات.

وتسمى حديقة الشاي بجانب أشجار الكرز ذات الرائحة المنعشة، كما تحتوي الحديقة على منزل من الطراز الياباني، ويوجد بداخلة موقد لصنع الشاي على الطريقة اليابانية، والحديقة تفتح أبوابها للزائرين على مدار الساعة وبشكل يومي، يأتي إليها الزوار الأتراك واليابانيون للاستمتاع بيوم مشمس في أيام العطلات الأسبوعية.

6- الاطلاع على الثقافة اليابانية والتراث البستاني في اليابان

إذا كنت من محبي الاطلاع على الثقافات المختلفة فعليك بزيارة الحديقة اليابانية في اسطنبول الواقعة في منطقة بالطة ليماني في اسطنبول حيث يمكنك رؤية بعض من النباتات المدهشة ومعرفة استخدامات تلك النباتات والزهور الرائعة وأكثر ما يتواجد داخل تلك الحديقة هي أشجار الكرز الساكورا، وهي شجرة معمرة ذات أزهار حمراء وثمار حلوة المذاق حيث أن أزهارها وأوراقها صالحة للأكل أيضاً وتضاف على أشهى الأطعمة اليابانية، كما يتم تحضير مشروب من أوراق شجرة الكرز الساكورا يشبه الشاي ويقدم في حفلات الزفاف والمناسبات السعيدة الأخرى، ويتواجد أيضاً عدد لا بأس به من النباتات العطرية والزينة بأشكالها المختلفة.

7- الاستمتاع بمناظر الأسماك الملونة داخل البحيرة

في منتصف الحديقة توجد بحيرة راكدة يتراقص فيها مجموعة متنوعة من أسماك الزينة، ويمكن أن يكون هذا المنظر ملائم للأطفال الذين يحبون رؤية المياه والاستمتاع بألوان الأسماك المبهجة.

8- الجلوس والتأمل

توجد في الحديقة اليابانية في اسطنبول عدد كبير من المقاعد الخشبية والمظللة من أشجار الكرز حتى تحمي الجالسين من أشعة الشمس كما أنها موزعة بشكل منتظم حتى تتمكن من الجلوس في أي مكان داخل الحديقة، وأيضاً إذا كنت تمارس الرياضة وشعرت بالتعب والإجهاد فيمكنك الجلوس في أقرب مقعد ولا تتكلف عناء البحث عنه، كما أن تلك المقاعد موزعة بشكل مناسب تساعد العائلات في متابعة أطفالهم وهم يلعبون بل ويكونوا بالقرب منهم في جميع الأماكن.

عنوان الحديقة اليابانية في اسطنبول

تركيا - اسطنبول - ساريير أمام مستشفى العظام بالتليماني.

للتواصل عبر الهاتف إدارة الحدائق التابعة للبلدية اسطنبول الجانب الأوروبي 902123126436+

مما سبق تعرفنا على أهم الأنشطة الترفيهية والتي تمارس داخل الحديقة اليابانية في اسطنبول وأهم المناظر الطبيعية الموجودة بداخلها مع نظرة سريعة على تبادل الثقافات بين البلدين تركيا واليابان وأخيراً كيفية التواصل مع الحديقة من العنوان ورقم الهاتف ونرجو أن نكون وفقنا في عرض ذلك.