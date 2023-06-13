أجمل 6 من أكواخ طرابزون تستحق تجربة الإقامة بها

لو كنت من الذين يفضلون الاسترخاء وسط جو هادئ في الطبيعة الخلابة فلا بد لك من زيارة طرابزون بتركيا، التي تقع بشمال شرق تركيا، وذلك على ساحل بحر رائع وهو البحر الأسود، فتتميز بطبيعة خلابة ساحرة والتي تجمع بين زرقة البحر وبحيرة أوزنجول وبين خضرة السهول والجبال، ولكي تصل لأعلى درجات المتعة والاسترخاء في مكان بعيد عن ضغوط الحياة وضوضاء المدينة يمكنك أن تقيم في فلل وأكواخ طرابزون، وهي أكواخ خشبية موجودة بأنحاء طرابزون، وتتنوع حسب إطلالتها ومدى قربها من المرافق والخدمات، حيث تكون هذه الأكواخ مجهزة بوسائل عزل وتدفئة في الشتاء، إلى جانب الماء والإنترنت والكهرباء، والعديد من المرافق التي تؤمن الرفاهية والاسترخاء، وشرب المشروبات الساخنة في وسط أجواء قمة في الروعة، وفي المقال الذي بين أيديكم سنذكر تفاصيل عن بعض من أشهر تلك الأكواخ والفلل لتختاروا ما يناسبكم منهم، فتابعوا معنا.

أفضل أكواخ طرابزون

ربما تكون قد سمعت عن أكواخ اوزنجول وجمالها، وما بها من إطلالات رائعة، ولكن عند ذهابك لطرابزون ستجد ما يسرك كذلك، فيوجد في منطقة البحر الأسود العديد من المزايا الفريدة؛ حيث أنها امتداد لغابات خضراء بشكل يوازي سواحل البحر الأسود، ويوجد السكان بشكل كثيف على السواحل، وتقل الأعداد باتجاه الجبال، والتي تقف كسلسلة شاهقة الارتفاع وذلك من الشرق حتى الغرب، مما يضفي جمالاً للسياح بالأكواخ على سفوح تلك الجبال الخضراء، فتكون المناظر بديعة والأجواء هادئة، وتشهد تلك المنطقة طقساً بارداً وأمطاراً بأغلب أوقات العام الأمر الذي يجعلها قبلة للسياح بفصل الصيف، وتتساقط الثلوج شتاءً على القمم، ولهذا يقصد العديد من السياح فلل وأكواخ طرابزون الخشبية للتمتع فيها بذلك الجو البديع، وقضاء بعض من الوقت الممتع وسط الطبيعة والجبال والبحر، وفي أماكن يتوافر بها الكثير من الخدمات، للتمتع بتلك الأجواء الفريدة وفيما يلي سنذكر لكم أشهر أكواخ في طرابزون لتختاروا منها ما يتناسب معكم:

1- ACISU CAFE KONAKLAMA

إذا كنت تبحث عن بعض الأكواخ في طرابزون، فيمكن أن تضع ACISU CAFE KONAKLAMA من ضمن اختياراتك الأولى، فيبعد المكان حوالي 28 كيلومترات عن ملعب شينول غونيش، ويتميز هذا المكان بوجود إطلالات رائعة على الجبل، وشرفة وحديقة، كما يبعد مسافة قدرها 30 كيلومترات عن متحف جناح أتاتورك، وبه مطعماً لتتمكن من تناول الطعام ومواقف للسيارات مجانية.

كما يحتوي هذا الكوخ بياضات الأسرّة ومناشف وتلفزيون ذو شاشة مسطحة، كما يتوفر به تراساً، ويبعد الكوخ مسافة تقدر بحوالي 31 كيلومترات عن متحف آيا صوفيا في طرابزون، وحوالي 32 كيلومترات عن مركز فارلي باش لتقوم بالتسوق، كما يبعد عنه مطار طرابزون الدولي حوالي 37 كيلومترات، وقد نال الكوخ إعجاب الكثير؛ فهو مكان نظيف وهادئ ومريح بوسط الضباب في الريف، والعائلة به ودودة للغاية، فالتعامل معهم قمة في الأخلاق، كما أنه قريب لمغارة تشال فيفصله عنها حوالي 6 دقائق.

معلومات عن ACISU CAFE KONAKLAMA

العنوان: Camili Karfan Mezrasi Kume Evler Calkoy MH. Kapi No: 0 Duzkoy/ Trabzon.

2- بلاك سي دريم هاوس

يقع ذلك الكوخ في حي ينيكوي في طرابزون، ويضم تراس مع حديقة، ويتميز المكان بإطلالات خلابة على البحر، ويبعد حوالي 9 كيلومترات عن المدينة، كما يوجد بالقرب منه نهر صغير، والذي يوفر في المكان جو مريح وهادئ، كما يتوفر به مطبخ ومنطقة للجلوس، وحمام خاص، ويتوفر أيضاً بياضات الأسرّة ومناشف، ويمكن ترتيب الخدمة الخاصة بالتنظيف عند الطلب وذلك مقابل تكلفة إضافية، ويفصل بين المكان ومطار طرابزون حوالي 16 كيلومترات، ويوجد أيضاً خدمة واي فاي مجانية ومواقف للسيارات.

وصاحب هذا المكان خدوم ومتعاون، والمكان رائع والأثاث جميل جداً وأدوات المطبخ وكل شيء ذو جودة عالية، ويوجد كذلك تدفئة مركزية بجانب تواجد موقد حديث لليالي البارد، يوجد غرفة معيشة بها سرير أريكة، وغرفتين للنوم بإحداهما سرير واحد مزدوج وكبير، وبالأخرى سريرين فرديين، ويتسع المكان لخمسة من الأشخاص، ويوجد بالقرب منه الكثير من المقاهي والمطاعم، والأماكن السياحية والحدائق، فهو من أجمل أكواخ طرابزون.

معلومات عن بلاك سي دريم هاوس

العنوان: Merkez Yeniköy Mahallesi Cami Mevki, طرابزون.

3- Trabzon green valley villa

تتميز هذه الفيلا بموقع مناسب فهي في مدينة طرابزون، وتبعد عن متحف جناح أتاتورك حوالي 22 كيلومترات، وعن ملعب شينول غونيش حوالي 18 كيلومترات، وعن متحف آيا صوفيا حوالي 21 كيلومترات، كما يوجد ملعباً للأطفال، وكذلك ومكتباً للاستقبال، والذي يقوم بالعمل على مدار الساعة، وتوجد غرفتي نوم منفصلتين بهذه الفيلا المكيفة، وغرفة للمعيشة، وحمّامين في وجود مجفف للشعر، وكذلك تلفزيون ذو شاشة مسطحة، كما تضم مرافقاً للشواء، كما سيتمكن الضيوف من الحصول على الاسترخاء بالحديقة، أو في الصالة المشتركة، وذلك بعد قضائهم اليوم في رياضات كالمشي مسافات طويلة، أو في التجديف في قارب الكانوه أو الغوص.

وتبعد الفيلا عن قلعة طرابزون ومركز فارلي باش حوالي 22 كيلومترات، كما يفصله عن المطار حوالي 27 كم، ويوجد في المكان خدمة النقل للمطار، وذلك بمقابل تكلفة أخرى، بجانب خدمة الإنترنت المجانية ومواقف السيارات، ومالك العقار شخص مريح ورائع، وتتسع الفيلا لأربعة أشخاص، وتحتوي غرفة النوم على سرير واحد مزدوج، وفي غرفة المعيشة ستجد سريرين أريكة، فإن كنت تريد الذهاب إلى أفضل أكواخ في طرابزون فتستطيع تجربة تلك الفيلا.

معلومات عن Trabzon green valley villa

العنوان: akcaabat mersin üzümlü mah 12 numara, طرابزون.

4- Heaven Garden Villa

بالطبع أنت تبحث عن أجمل كوخ في طرابزون، وفي خلال بحثك ستقابل بالطبع هذا المكان، فهي فيلا رائعة في طرابزون، تتميز بوجود إطلالات جميلة على المدينة، ويتوفر في المكان ترأس وحديقة وموقف للسيارات مجاناً، ويبعد عن دير سوميلا حوالي 48 كيلومترات، كما يبعد عن جناح أتاتورك حوالي 13 كيلومتراً، وتتكون تلك الفيلا من 5 غرف للنوم وغرفة معيشة ومطبخ مجهز تماماً مع ماكينة لصنع القهوة وفرن ويوجد أيضاً ثلاثة حمامات ودش، ويتوفر فيها بياضات الأسرّة ومناشف، وتوجد كذلك خدمة لتأجير السيارات هناك.

ويبعد متحف آيا صوفيا عنها بحوالي 12 كيلومترات، وكذلك يبعد ملعب Senol Gunes حوالي 15 كيلومتراً عنها، وستجد مطار طرابزون على بعد 7 كيلومترات من مكان الإقامة، وهو مكان مناسب جداً للعوائل الكبيرة، فهي تتسع لاستقبال 15 فرد وبها العديد من الأسرّة، وستجد بها الراحة والهدوء مع تلك الإطلالات على البحر والجبل.

معلومات عن Heaven Garden Villa

العنوان: Bulak Orta Küme Evleri 49, Trabzon Merkez Türkiye.

5- Royal Villa

عندما تريد الذهاب إلى أجمل الأكواخ في طرابزون، فلا بد لك من تجربة هذا المكان، فتقع هذه الفيلا في منطقة البحر الأسود في طرابزون، وتبعد مسافة 24 كيلومتراً عن متحف جناح أتاتورك، ويتوفر فيها مواقف للسيارات وخدمة واي فاي مجاناً، إلى جانب حديقة وملعب للأطفال، وتتميز تلك الوحدات بكونها مكيفة، ويوجد أيضاً تلفزيون ذو شاشة مسطحة وتراس وحمام خاص تم تزويده بدش ولوازم الاستحمام بشكل مجاني.

وكل وحدة بها فناء مع إطلالات رائعة على الجبل، ويتوفر بها وجبة الإفطار يومياً، وتشتمل خيارات ذلك الإفطار من مأكولات نباتية وكذلك إفطار آسيوي، كما يتوفر هناك مرافق للشواء، وكذلك بها صالة مشتركة، ويبعد عن متحف آيا صوفيا بحوالي 23 كيلومترات، وعن ملعب شينول غونيش بحوالي 27 كيلومتراً، وعن مطار طرابزون 12 كيلومترات، كما بها خدمة نقل للمطار، وحصلت على رضا العديد من زوارها لما ستجده فيها من هدوء وراحة ونظافة وحسن استقبال.

معلومات عن Royal Villa

العنوان: Güzelyalı mahallesi ,Kume evleri ,no 53 Arsın Trabzon.

6- Villa De North

يقع هذا المكان بطرابزون، ويبعد عن متحف جناح أتاتورك حوالي 15 كيلومترات، وعن متحف آيا صوفيا حوالي 14 كيلومتراً، وهو مكان مكيف، ويتوافر به خدمة الإنترنت المجانية، وكذلك حديقة مزودة بتراس، ويتوفر فيها فناء وإطلالات رائعة على المدينة، كما يوجد منطقة جلوس ومطبخ مجهز جيداً مع ثلاجة وتلفزيون له شاشة مسطحة، وموقد مسطح، وكذلك حمام خاص مع دش ولوازم الاستحمام مجاناً.

وتضم بعض هذه الوحدات حماماً مشتركاً تم تزويده بحوض للاستحمام، ونعال وأردية الحمام ومجفف للشعر، ويقومون بتقديم وجبة الإفطار يومياً، ويتوفر مكان لاستئجار السيارات، وتبعد عن ملعب شينول غونيش حوالي 18 كيلومتراً، وحوالي 8.8 كيلومترات عن جامعة كارادينيز التقنية، وستجد المطار قريباً من المكان فهو على بعد 6 كيلومترات عنها، وستجد خدمة نقل للمطار بمقابل تكلفة إضافية، وستجد أنه مكان مريح وهادئ وآمن ونظيف والموظفون به رائعون، فهي أماكن تستحق الزيارة في طرابزون.

معلومات عن Villa De North

العنوان: Çimenli Mahallesi, Köybaşı Batı Yolu No:53A Ortahisar, طرابزون.

أسعار أكواخ طرابزون

لكي تعرف أفضل أكواخ للإيجار في طرابزون عليك بالتعرف على أسعارها، وتتنوع أكواخ طرابزون في أسعارها تبعاً لمجموعة عوامل مثل موقعها؛ حيث أن الموقع والإطلالة يؤثران في تكلفة الإقامة بها، وكذلك عدد الأشخاص المقيمين في الكوخ يؤثر على التكلفة، كما أن الحجز في المواسم السياحية يكون ذي تكلفة أكبر عن الحجز بالأيام الأخرى، والأكواخ التي بها جاكوزي وموقدٌ للنار أمام النهر تكون الأسعار فيها مبتدئة من 25 دولاراً بالليلة، وتبدأ التكلفة في حجز الأكواخ الصغيرة بشمال تركيا ما بين 120 و200 دولاراً بالليلة، كما تبدأ التكلفة لحجز الكوخ العائلي المكون من غرفتين أو ثلاثة غرف ما بين 200 و400 دولاراً.

وبهذا بعد أن اطلعت على بعض من أفضل وأشهر أكواخ طرابزون التي تعكس روعة وجمال الطبيعة، فكل ما عليك هو أن تختار المكان والإطلالات التي تتناسب معك، ولا تتردد باتخاذ قرار الهروب من صخب الحياة، وضغط وضوضاء الروتين اليومي؛ لقضاء عدة أيام بجو هادئ بين البحيرات البديعة والجبال الخضراء في طرابزون.