أفضل 4 أنشطة مميزة في أكوا فيغا اكواريوم أنقرة

تذخر أنقرة بكثير من مقومات الجذب السياحي التي تتجلى فيما تضمه من معالم ورموز تُعد الأكثر زيارة من السُياح، بين شواطئ ومتاحف وأماكن أثرية وقلاع ومولات للتسوق والكثير، ومن أجمل المعالم السياحية فيها على الإطلاق أكوا فيغا اكواريوم أنقرة والتي يتهافت عليها الأطفال على وجه الخصوص؛ نظرًا لامتلاكها باقة من الأنشطة المشوقة والمثيرة للحماس، ويُذكر أنه تم إنشاؤها في 23 أبريل 2012 فهي ليست بالأماكن القديمة، إلا أنها صُممت في إطار استكمال خطة التطوير السياحي في تركيا لتقع بدورها داخل مول ناتا فيغا ليجمع السائح بين تجربة التسوق والاستمتاع، وتوفر أكوا فيغا اكواريوم تجربة فريدة من نوعها لا يُمكن تفويتها عند زيارة أنقرة، وهو ما نوافيكم به أدناه.

الأنشطة الترفيهية في أكوا فيغا اكواريوم أنقرة

يُمكن لزائر أنقرة التعرف على أسرار الحياة البحرية بزيارته أكوا فيغا اكواريوم بأنقرة في الطابق الثاني من أحد المراكز الأكثر شهرة في أنقرة، فهي التي تتيح له السير في نفق طويل تصل سعته المائية إلى 5 مليون لتر بطول 98 متر مع ضم ما يقرب من 24 حوض مائي مختلف؛ لمشاهدة كل الأنواع المختلفة من الحيوانات البحرية والأسماك وكأنه في أعماق البحار، فيرى من الأصناف ما لا يخطر على باله يصل عددها إلى 12 ألف كائن بحري على غرار أسماك المهرج وأسماك القرش وأسماك كوي؛ مما يجعل الجولة هناك حماسية ممتعة غير مملة لاستكشاف المزيد من المخلوقات الخطرة والمثيرة للاهتمام، ناهيك عن كونها متكاملة في ظل وجود أكوا فيغا اكواريوم أنقرة داخل مول التسوق، والذي يجمع بين الكافيهات والمطاعم التي توفر للسائح وجبات شهية بعد تلك الجولة الرائعة، وفيما يلي أشهر الأنشطة التي يمكن ممارستها هناك:

1- الدخول إلى قسم الحياة البرية

يُذكر أنه تم افتتاح قسم للمخلوقات البرية بالغابات والصحاري فلا تقتصر أكوا فيغا اكواريوم في أنقرة على عالم المحيطات فحسب، وكان في 27 أكتوبر 2017م ليضم ما يزيد عن ألف مخلوق بري، ومنذ افتتاحه بات من أشهر معالم سياحية في أنقرة.

2- استكشاف الأسماك

بعض الزوار مولعين بتصنيف الأسماك التي يرونها في أكوا فيغا اكواريوم أنقرة، حيث يكتشفون أي منها ما ينتمي إلى المحيط الأطلسي وأخرى تنتمي إلى المحيط الهادي وغيرها موطنها يُعد البحر المتوسط وأسماك أخرى من المنطقة المعتدلة وهكذا، ناهيك عن أصناف الأسماك ذاتها والتي أشهرها ينتمي إلى أسماك القرش بالإضافة إلى التنوع البيولوجي البحري الذي توفره ويتجلى في رؤية ثعبان البحر وسرطان البحر والأصداف ونجم البحر؛ لذا تُعتبر تلك الزيارة مناسبة تمامًا مع الأطفال وآمنة، ناهيك عن ملائمتها للعوائل والأصدقاء.

2- رؤية النباتات البحرية

غنى عن البيان أنَّ أحواض أكوا فيغا اكواريوم أنقرة تحتوي على الأحياء البحرية المتنوعة بما فيها النباتات البحرية والشعاب المرجانية بألوانها الجذابة، ناهيك عن النباتات الأكثر ندرة وغرابة.

3- دخول قسم حيوانات البر والبحر

ثمَّة حيوانات برمائية بمقدورها العيش في البر والبحر معًا، فيُمكن زيارة ذلك القسم للتعرف على الحيوانات الأكثر غرابة مثل الضفادع السامة والتماسيح، وعلى جانب آخر يرى الهامور العملاق والسلمندل وسمكة التنين الحمراء التي تجعل الزائر يقف أمامها متأملًا في طبيعتها، وربما لم يكن رآها من قبل.

4- التعرف على كهف الملح الطبي

تُقدم أكوا فيغا اكواريوم أنقرة تجربة مثيرة وحماسية للزوار، فلم تقتصر أنشطتها على الحيوانات والنباتات البحرية، بل تُقدم العجائب الأخرى مثل كهف الملح الطبي، حيث يُمكن الاطلاع على فائدته وأهميته.

مطاعم أكوا فيغا اكواريوم أنقرة

باعتبار أنَّ أكوا فيغا اكواريوم أنقرة يقع داخل مول ناتا فيغا أوتليت، فثمَّة مطاعم قريبة من المول، والتي يُمكن زيارتها لتناول وجبة طعام شهية بعد الانتهاء من الجولة البحرية المميزة، ومن أشهرها:

مطعم Trilye: على بعد 5.4 كيلو متر من المول، ويُقدم الأطعمة البحرية والتركية.

على بعد 5.4 كيلو متر من المول، ويُقدم الأطعمة البحرية والتركية. مطعم Ozler Kebab: على بعد 1.2 كيلو متر من المول، ويُقدم الأطباق التركية الشهيرة لاسيما المشاوي.

على بعد 1.2 كيلو متر من المول، ويُقدم الأطباق التركية الشهيرة لاسيما المشاوي. مطعم Pizza Time: يبعد عن المول بمسافة 1.4 كيلو متر فقط، ويُقدم أشهى أصناف البيتزا.

يبعد عن المول بمسافة 1.4 كيلو متر فقط، ويُقدم أشهى أصناف البيتزا. مطعم Yelken Balik: على بعد 5.7 كيلو متر من المول ويُقدم الأطعمة البحرية.

كما أنَّ أكوا فيغا اكواريوم أنقرة تقترب من بعض الفنادق التي يُمكن الإقامة في أي منها وتناول وجبة رائعة، مثل:

فندق أنقرة هيلتون أس أي : يبعد عن مول ناتا فيغا بحوالي 6.16 كيلو متر.

: يبعد عن مول ناتا فيغا بحوالي 6.16 كيلو متر. فندق أنقرة شيراتون : يبعد عن المول بحوالي 6.10 كيلو متر.

: يبعد عن المول بحوالي 6.10 كيلو متر. فندق سينا : يبعد عن المركز بحوالي 6.53 كيلو متر.

: يبعد عن المركز بحوالي 6.53 كيلو متر. فندق ديفان أنقرة: يبعد عن المركز بحوالي 6.50 كيلو متر.

مواعيد العمل والأسعار

تفتح أكوا فيغا أكواريوم أبوابها للزوار يوميًا من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الساعة الثامنة مساءً، عدا السبت والأحد تعمل من الساعة الحادية عشر صباحًا وحتى الساعة التاسعة مساءً، أما عن التذاكر فتتراوح أسعارها وفقًا للفئات العمرية:

140 ليرة تركية : للطلاب أقل من 18 عام، بالإضافة إلى أقارب الشهداء ممن تزيد أعمارهم عن 65 عام.

: للطلاب أقل من 18 عام، بالإضافة إلى أقارب الشهداء ممن تزيد أعمارهم عن 65 عام. 165 ليرة تركية : للبالغين فوق 18 عام.

: للبالغين فوق 18 عام. الدخول مجاني: للأطفال من سنة إلى ثلاث سنوات.

تُتيح أكوا فيغا اكواريوم أنقرة بين آن وآخر بعض العروض والخصومات على تذاكر الدخول، وهو ما يُمكن متابعته من خلال موقعها الإلكتروني الرسمي الذي يُمكن الدخول إليه من هنـا.

عنوان أكوا فيغا اكواريوم أنقرة

تتبع أكوا فيغا اكواريوم أنقرة مركز ناتا فيغا أوتليت، والذي يبتعد عن مركز المدينة، ويقع في دوجوكينت بولفاري ماماك سنتر، ويبتعد عن البحيرة الزرقاء بقرابة 4.51 كيلو متر، كما يقترب من عدة متاحف في أنقرة، ويُمكن زيارته باتباع ما يلي:

الموقع على خرائط جوجل : هنـا.

: هنـا. رقم التواصل: 903125542828+

هكذا علمنا أنَّ أكوا فيغا اكواريوم أنقرة من معالم الحياة البحرية والتي تضم الكثير من المقومات الجاذبة للسياح، حيث يُمكن الاستمتاع بأكثر الأنشطة تميزًا وتفضيلًا من الزوَّار، فالمخلوقات المائية الأكثر إثارة تنتظرك هناك، لاكتشاف المزيد عن الحياة البحرية من مختلف أنحاء العالم.