أفضل 10 أماكن بيع مستحضرات تجميل بالجملة في اسطنبول

تعد اسطنبول جنة التسوق فهي تعكس جمال هذه المدينة المذهلة، ومن يبحث عن أفضل أماكن بيع مواد تجميلية في اسطنبول بتركيا وبأسعار جميلة جدا سوف يجد العديد منها، حيث تتميز بأسعارها الرخيصة وجودة منتجاتها مع العلم أنه تمت صناعة مواد التجميل من المواد الطبيعية مثل زيت الزيتون وزيت الورد، بالإضافة إلى أن هذه المواد لا تؤذي البشرة ولا تؤدي إلى انسداد مسامات الوجه ولا تعرض الوجه لأي نوع من الالتهاب فهي صحية وطبيعية مئة بالمئة.

الشي الوحيد الذي لا تستطيع النساء الاستغناء عنه هو مستحضرات التجميل مما تجعلهن أكثر حيوية وشبابا وتعطي للمرأة جمال خاص، يجب على النساء استخدام مواد التجميل بشكل صحيح فلا يجوز استخدامها بطريقة خاطئة وبكثرة على الوجه، في هذا المقال سوف نعرض لكم أفضل أماكن بيع مستحضرات تجميل بالجملة في اسطنبول.

أفضل أماكن بيع مستحضرات تجميل بالجملة في اسطنبول

أثناء تجولك في اسطنبول لا بد من الذهاب إلى أسواق اسطنبول والتمتع بمشاهدة المنتجات التي توفرها لكم من مختلف الأنواع، يمكنك شراء ما تحتاج من ألبسة وأحذية ومواد تجميلية وغيرها، وتعد مواد التجميل في اسطنبول أكثر شهرة من حيث الجودة والأسعار، سنتحدث عن أهم أماكن بيع مستحضرات تجميل بالجملة باسطنبول.

1. T-shop Çemberlitas

للعناية بك سيدتي يتوفر كل مستحضرات التجميل الملائمة لك، العروض في هذا المتجر متوفرة بشكل دائم والأسعار مناسبة جدا وترضي جميع الزبائن، أدوات التجميل بأنواعها من العناية بالشعر إلى العناية بالوجه والجسم كلها متوفرة في هذا المتجر، إضافة إلى الأكسسوارات المتميزة بأشكالها وأنواعها المختلفة كل هذه المنتجات تتصف بجودة الإنتاج وجمال الصنع وزيادة على ذلك تنوع المنتجات وتوفرها بشكل كبير.

معلومات عن T-shop Çemberlitas

الموقع: BİNBİRDİREK MAH, T-shop Çemberlitas, Yeniçeriler Cd. ÇEMBERLİTAŞ D:NO:1/6, 34122 Fatih/İstanbul, تركيا.

BİNBİRDİREK MAH, T-shop Çemberlitas, Yeniçeriler Cd. ÇEMBERLİTAŞ D:NO:1/6, 34122 Fatih/İstanbul, تركيا. مواعيد العمل: يفتح كل يوم ما عدا الاثنين من الساعة 10:00 صباحا إلى الساعة 9:00 مساء.

2. Sephora

من أكبر أماكن بيع مستحضرات تجميل بالجملة في اسطنبول فيه تشكيلة متنوعة من المكياجات ومستحضرات التجميل، عروض مميزة وأسعار منافسة كلها تجدونها في هذا المتجر من العطور إلى مستلزمات المرأة العصرية إلى مستحضرات العناية بالبشرة والشعر، تتميز بتنوع المستلزمات بحيث تناسب كل أذواق السيدات، يقدم المتجر عينات تستخدم لمعرفة نوعية المنتج إذا كان يناسب الزبائن، ولأصحاب الكراسي المتحركة تم تأمين المصعد ليسهل التسوق وتسهل عملية الشراء بكل يسر وسهولة.

معلومات عن Sephora

الموقع : Sultan Ahmet, Sephora, Demirören Avm Ground Floor, İstiklal Cd. No:50 D:54, 34435 Beyoğlu/İstanbul, تركيا.

: Sultan Ahmet, Sephora, Demirören Avm Ground Floor, İstiklal Cd. No:50 D:54, 34435 Beyoğlu/İstanbul, تركيا. مواعيد العمل: يفتح يوميا من الساعة 10:00 صباحا إلى الساعة 10:00 مساء.

3. Flormar

من أفضل أماكن بيع مستحضرات تجميل بالجملة في اسطنبول وأهم المنتجات المختارة بعناية ودقة لتنال استحسان السيدات، حيث تتوفر مستحضرات التجميل والعناية بكل ما تحتاجه المرأة الأنيقة كالعناية بالبشرة والشعر والمنتجات المتخصصة بتزيين السيدات، وهي ماركة مشهورة في هذا المتجر والأسعار جدا رائعة ومناسبة للجميع، تحظى السيدات بمنتجات مميزة وبمعاملة راقية جدا حيث يتم الاهتمام بطلبات الزبائن بكل احترام ولطف مما يزيد الإقبال على هذا المتجر.

معلومات عن Flormar

الموقع : Katip Mustafa Çelebi, Flormar, İstiklal Cd. 27/A, 34433 Beyoğlu/İstanbul, تركيا.

: Katip Mustafa Çelebi, Flormar, İstiklal Cd. 27/A, 34433 Beyoğlu/İstanbul, تركيا. مواعيد العمل: يفتح يوميا من الساعة 9:30 صباحا إلى الساعة 12:00 صباحا.

4. Watsons

تتنوع المستحضرات هنا ما بين المنتجات التركية والعالمية حيث تتوفر ماركات كثيرة تناسب الرجال والنساء مثل ميبلين، ايسنس، يتوفر أيضا كل ما ينتمي إلى العناية بالبشرة والشعر مثل كريمات الجسم والوجه والشعر والماسكات الخاصة بأنواع البشرة وتتميز بجودتها العالية.

إضافة لأنواع المكياج الكثيرة التي تنتمي إلى ماركات عالمية وبأسعار جيدة مثل مرطبات الشفاه ومزيل المكياج والكحل وأقلام الحمرة والمناكير بكل ألوانه المميزة، فالعروض دوما تجدونها في أماكن بيع مستحضرات تجميل بالجملة في اسطنبول بأوقات كثيرة في السنة ويوجد تشكيلة متنوعة مناسبة ترضي الجميع تجدونها في هذا المتجر وبأسعار تناسب الجميع.

معلومات عن Watsons

الموقع: Göztepe Mah, Tütüncü Mehmet Efendi Cd. No:109/B, 34732 Kadıköy/İstanbul, تركيا.

Göztepe Mah, Tütüncü Mehmet Efendi Cd. No:109/B, 34732 Kadıköy/İstanbul, تركيا. مواعيد العمل: يفتح يوميا من الساعة 9:00 صباحا إلى الساعة 10:00 مساء.

5. Zaza Han

من أجمل أماكن بيع مستحضرات تجميل بالجملة في اسطنبول للراغبين في تجهيز صالونات الحلاقة الرجالية أو النسائية، يوفر لكم زازا هان أفخم السلع الموجودة وبأسعار رمزية تناسب الجميع، حيث تتوفر مستلزمات العناية بالشعر بكل أشكالها من الشامبوهات، البلسم، كريمات تصفيف الشعر، وصبغات ذات ألوان مميزة، إضافة لوصلات الشعر والباروكات بجميع الأحجام والأشكال والألوان.

بالإضافة إلى أدوات تصفيف الشعر الموجودة من حيث السيشوار، آلة تجعيد الشعر، البروشات، المقصات والأمشاط كل ذلك متوفر بأشكال مميزة وأسعار مناسبة، حتى أن مستحضرات التجميل بأنواعها من المكياج، طلاء الأظافر، وآلات تنظيف البشرة وتنقيتها وكل ما تريدونه تجدونه في هذا المكان.

معلومات عن Zaza Han

الموقع : ahtakale, Zaza Han, Tahtakale Cd. No:20, 34116 Fatih/İstanbul, تركيا.

: ahtakale, Zaza Han, Tahtakale Cd. No:20, 34116 Fatih/İstanbul, تركيا. مواعيد العمل: يفتح المحل من يوم الاثنين إلى الجمعة من الساعة 8:00 صباحا إلى الساعة 6:00 مساء، بالإضافة إلى يوم السبت من الساعة 8:00 صباحا إلى الساعة 7:00 مساء.

6. HAN AL HARER / خان الحرير

يتميز ببيع مستحضرات التجميل وأدوات الحلاقة إضافة إلى مواد التجميل يوجد البروتين البرازيلي المشهور والذي يرغب فيه الزبائن بشكل خاص، يتصف بأسعاره المعقولة والتي تناسب دخل جميع الأفراد، المعاملة داخل المتجر تكون بغاية الاحترام والرقي والعاملين يلبون طلبات الزبائن بكل لطف ومحبة، يتم إيصال المشتريات إلى سيارة الزبون لتسهيل وصول السلع بأمان وسهولة، هو متجر مرغوب ومعروف بأمانته وإدارته وجودة مواده.

معلومات عن HAN AL HARER / خان الحرير

الموقع: فاتح، شارع فوزي باشا.

فاتح، شارع فوزي باشا. مواعيد العمل: يفتح يوميا ما عدا الأحد من الساعة 11:00 صباحا إلى الساعة 8:00 مساء.

7. City Rose Kozmetik

اختيار الكريمات المناسبة للوجه والشعر وانتقاء أدوات المكياج ذات الجودة في الإنتاج هي من أهم ما يسعى إليه التاجر لإرضاء زبائنه، ويقوم هذا المتجر ببيع أجود أنواع كريمات الشعر المناسبة لجميع الأنواع والألوان والتي يتنوع استخدامها بين تسبيل أو تجعيد أو حتى العناية بصحة الشعر، إضافة إلى كريمات الوجه التي تتميز بأنها مناسبة لمختلف أنواع البشرة ولا تسبب الحساسية أو أية أضرار، فان اختيار الكريمات من هذا المتجر يوفر وقتا وجهدا إضافة إلى أسعاره المقبولة.

تتوافر عدة مستحضرات وبنفس الجودة مثل أقلام حمرة الشفاه، أقلام الكحل، واقي الشمش، البرايمر، مزيل الطلاء، مزيل المكياج، البودرة، كريم الأساس والكثير من مستحضرات العناية بك سيدتي، ويتوفر فيه خدمة التوصيل.

معلومات عن City Rose Kozmetik

الموقع: Mahmutbey، City Rose Kozmetik، 41, 28. Yol Sk., 34218 Bağcılar/İstanbul، تركيا.

8. Cosmostation

من أماكن بيع مستحضرات تجميل بالجملة في اسطنبول، تختلف الأذواق من سيدة لأخرى لكن في هذا المتجر تجتمع جميع الأذواق فهو يضم تشكيلة واسعة من مستلزمات العناية بك سيدتي، تجدين الكريمات الخاصة بالشعر واللازمة للتصفيفات والتجعيد أو التسبيل.

إضافة للكريمات الخاصة بالجسم التي تعطي الجسم نعومة واضحة، ولا ننسى أدوات المكياج المتنوعة والتي تناسب الجميع، أيضا يتوفر الأدوات اللازمة لتجميل الشعر وتزيينه وتتميز المنتجات بجودتها وأسعارها الملائمة، معظم الزبائن يرتادون المتجر لانتقاء مستحضرات التجميل الأجمل على الإطلاق.

معلومات عن Cosmostation

الموقع: Asmalı Mescit, Cosmostation, İstiklal Cd. No 120, 34430 Beyoğlu/İstanbul, تركيا.

Asmalı Mescit, Cosmostation, İstiklal Cd. No 120, 34430 Beyoğlu/İstanbul, تركيا. مواعيد العمل: يفتح يوميا من الساعة 10:00 صباحا إلى الساعة 12:30 مساء.

9. Nur Çeyiz نور لتجهيز العرائس

يعتبر أروع أماكن بيع مستحضرات تجميل بالجملة في اسطنبول وهو متجر يختص بتجهيز كامل للعروس مع توفر خدمة توصيل، حيث يوجد فيه مكياج، أكسسوار، هدايا، عبايات، مانطو، قمطات، نقاب وكل ما تحتاجه سوف تجدونه في هذا المكان وبأسعار جميلة جدا.

معلومات عن Nur Çeyiz نور لتجهيز العرائس

الموقع: Fevzi Çakmak، Nur Çeyiz نور لتجهيز العرائس، 34220 Esenler/İstanbul، تركيا.

Fevzi Çakmak، Nur Çeyiz نور لتجهيز العرائس، 34220 Esenler/İstanbul، تركيا. مواعيد العمل: يفتح من الاثنين إلى الجمعة من الساعة 11:00 صباحا إلى الساعة 9:00 مساء.

10. Şehri Sabun

أثناء التجول في بازارات اسطنبول لا بد من الدخول إلى هذا المتجر حيث العمال ودودين والمعاملة لطيفة جدا، بالإضافة إلى منتجاته الرائعة فهو من أفضل أماكن بيع مستحضرات تجميل بالجملة في اسطنبول ويقصدونه الكثير من الزبائن لجودة منتجاته وأسعاره الرخيصة.

معلومات عن Şehri Sabun

الموقع: Beyazıt, Şehri Sabun, Ressam Basmacılar Sk., 34126 Fatih/İstanbul, تركيا.

وهكذا نكون قد قدمنا لكم مجموعة من أماكن بيع مستحضرات تجميل بالجملة في اسطنبول، تستطيع من خلالها شراء ما ترغب وما تحتاج من مواد التجميل وبكميات كبيرة وبأسعار جميلة وبجودة عالية، لك سيدتي مواد تجميل من سحر الطبيعة نقدمها مع أجمل العروض يمكنك التجول في أسواق اسطنبول والاطلاع على الأماكن التي ذكرناها في هذا المقال الذي سوف يساعدك في اختيار موفق لمستحضرات التجميل الرائعة والممتازة لتظهرك بإطلالة مميزة ومشرقة وجذابة.