أناتوليا بازار سبانجا: الموقع وأفضل المنتجات

في مدينة سبانجا ترى الجمال بطابعه الفريد؛ حيث تتميز تلك المدينة بموقعها المتميز؛ ويأتيها السياح من كل البلدان الأخرى للاستمتاع بسحرها الخلاب، وشراء بعض السلع والهدايا من أجمل الأسواق وأشهرها خاصةً سوق أناتوليا بازار سبانجا الذي يمنح زواره السلع التي يريدونها بأفضل جودة وأنسب سعر، وتقع المدينة على بُعد حوالي 114 كم، وهي من المدن المرتفعة عن سطح البحر؛ ما يمنحها طابع مميز وجمال فريد.

السلع في أناتوليا بازار سبانجا

يتميز أناتوليا بازار سبانجا عن غيره من الأسواق في مدينة سبانجا بجودة السلع وتوافرها، فمهما كان ما تحتاجه من ضمن السلع التي يتعامل فيها ستجده هناك وبأعلى جودة، سواء من الملابس أو التحف أو التوابل أو الهدايا التذكارية أو غيرها، ومن أهم ما يمكن شرائه من هناك ما يلي:

1- الهدايا

سواء كنت تفضل شراء هدية جاهزة أو قطعة مصنوعة يدويًا لأحبائك ستجدها هناك، وتحظى الهدايا التي تم العمل عليها باليد باهتمام حتى تصل للمستهلك بجودة ممتازة؛ فالصانعين يحترفون التعامل مع الخامات واختيار أفضلها لصنع هدايا جميلة وجالبة للسعادة لمن يحصل عليها.

2- العطور

تسوق في أناتوليا بازار في سبانجا لشراء أفضل تركيبات العطور من الزهور الطبيعية وعطر الفواكه المستخرج بعناية، واستمتع بأفضل شذى لعطرك طوال اليوم، كما يمكنك إيجاد بعض الماركات الشهيرة هناك مثل Bvlgari وCartier وDolce Gabbana وغيرها.

3- الملابس

من بين أجمل السلع المتوفرة في البازار وهي الأكثر مبيعًا، بفضل كونها مختارة من أفضل الخامات وأكثرها جودة، كما يمكن شراء ملابس لكل أفراد الأسرة بسهولة، فهي موافقة للصيحات الحديثة من الموضة ومنها ما يناسب المحجبات، وكافة المنسوجات والأقمشة في أناتوليا بازار سبانجا من خامات ممتازة.

4- الحلقوم

بالرغم من أنه يمكنك تناول الحلقوم في أماكن مختلفة بتركيا إلا أن الحلقوم في أناتوليا بازار في سبانجا تركيا أفضل وأشهى في الطعم، والحلقوم عبارة عن حلوى لذيذة تعتمد في صنعها على المكسرات، فمنه ما يُصنع من الجوز ومنه ما يُصنع من الفستق، والبندق، ومكونات أخرى كلها لذيذة وشهية.

5- الأواني المنزلية

في زيارتك إلى أناتوليا بازار صبنجا يمكنك شراء قطع جميلة من الأواني المستخدمة منزليًا من أكواب وأباريق وغيرها الكثير، وهي تستخدم في المنزل، وتقدم بشكل جمالي رائع وجذاب، يمكنك شرائها لمنزلك أو إهدائها لشخص تحبه، وعن خاماتها فهي منتقاة بعناية، لذا لن تخذلك حين استخدامها نهائيًا.

6- منتجات طبيعية

وهي منتجات مصنوعة من النباتات والأعشاب التركية المزروعة محليًا، أهمها الشاي التركي الأصلي الذي يعد الأفضل عالميًا والألذ في الطعم، وهناك أنواع أخرى عديدة من الشاي مثل شاي الرمان وغيره، كما يمكنك شراء العسل، وكذلك الصابون الطبيعي المخصص للعناية بالجلد والبشرة ومنتجات الاهتمام بالجمال والتعطير المكونة من مركبات طبيعية لتستخدم للجسم والشعر بالإضافة إلى منتجات علاج الجيوب الأنفية ذات النتائج الأكيدة والتي جربها الكثيرون وقاموا بتقييمها بمستوى ممتاز إضافةً إلى الشوكولاتة بأنواعها.

7- التوابل

أفضل التوابل المنتجة محليا تُباع في أناتوليا بازار سبانجا، وهي متوفرة بأفضل الأسعار ويمكنك شرائها للتجربة، وبالتأكيد ستعيد شرائها مرات كثيرة، كل الأنواع المتاحة هناك منتجة محليًا ويجاورها بعض التوابل المنتجة في مناطق أخرى كالتوابل الهندية والمصرية، فقط اختر النوع المفضل لك، ولا تنسَ إبلاغ غيرك برأيك فيها.

المطاعم في أناتوليا بازار سبانجا

خلال جولتك في البازار قد تحتاج للاستراحة وتناول الطعام وربما المياه الغازية الباردة، وبالرغم من وجود أكثر من مطعم ومقهى في البازار إلا أننا سنذكر الأكثر شهرة هناك.

1- برجر كينج

تتناول في هذا المطعم وجبات عائلية من اللحوم الحلال من شطائر البرغر بالإضافة إلى البطاطا المقلية والمياه الغازية، وتقضي استراحة ممتعة لوقت وجيز لتتمكن من استكمال جولتك للتسوق في أناتوليا بازار سبانجا، وهناك بعض العروض التي يمكنك الاستفادة منها في هذا المطعم على غرار فروعه المنشرة على نطاق عالمي.

2- بوبايز مشاوي

مطاعم شهيرة في أمريكا توسعت للعمل خارجها بعد نجاحها، وهي تقدم الدجاج بكل أنواعه وطرق إعداده، فيمكنك شراء الدجاج المشوي، وشطائر الشاورما والفاهيتا وغيرها مع الأطباق الجانبية، وتتوافر كذلك العصائر أو المياه الغازية حسب تفضيلك، ويتوفر لك أماكن لتناول الطعام والاستراحة لتمضي أفضل أوقاتك داخل أناتوليا بازار صبانجا.

3- بيتزانتا pizzanta

تناول أفضل أنواع البيتزا وأكثرها لذة في مطعم بيتزانا بمول أناتوليا بازار سبانجا، وهي تقدم إليك في المطعم أو لتناولها خارجًا إن كنت تفضل ذلك، فاختر الحصول على بعض الوقت لتستمتع بوجبة متكاملة مع المشروب الذي تطلبه من القائمة، وتذوق أفضل بيتزا في حياتك.

معلومات عن أناتوليا بازار سبانجا

لا يتطلب الحضور إلى السوق الكثير من العناء، بالغالب تنتقل إلى هناك باستقلال حافلات النقل العام، بينما توفر الشركات المختصة بتنظيم مناطق سياحية في صبنجة بندًا لزيارته ضمن البرامج السياحية في سبانجا، ومن أهم المعلومات عنه ما يلي:

العنوان : Kırkpınar Hasanpaşa mahallesi, Şht. Cevdet Koç Cd. no:47/2 D:1, 54600 Sapanca/Sakarya, تركيا.

: Kırkpınar Hasanpaşa mahallesi, Şht. Cevdet Koç Cd. no:47/2 D:1, 54600 Sapanca/Sakarya, تركيا. رقم الهاتف : 905443126110+

: 905443126110+ مواعيد العمل : يوميًا من الساعة 10 صباحًا حتى 8 مساءً.

: يوميًا من الساعة 10 صباحًا حتى 8 مساءً. الموقع على خرائط جوجل: من هنا.

مميزات سوق أناتوليا بازار

يتميز السوق عن غيره من المولات والأسواق الأخرى بتوافر السلع المطلوبة فيه، كما أشاد الزوار بكون العاملين فيه قادرين على التواصل باللغات الإنجليزية والعربية بالإضافة للغة التركية المحلية، وقد أكدوا أن هذه المقومات تجعل السوق جذابًا جدًا للزائرين.

أضف إلى ذلك أن السوق منظم وأسلوب عرض البضائع جميل ويسمح برؤية ما تحتاج إليه دون عناء البحث، كما أن المسير فيه مريح فهو ليس مزدحمًا جدًا ونظيف ومزود ببعض الخدمات.

عيوب أناتوليا بازار سبانجا

في التعليقات والتقييمات المنتشرة عن هذا البازار لم تكن هناك أي تعليقات سلبية بخصوص توافر المنتجات أو جودتها، ولكن تركزت التعليقات السلبية في المغالاة الكبيرة بالأسعار حيث أكد الزوار أن كل منتج يُباع في السوق مضاف إلى سعره ما يصل لأضعاف السعر الحقيقي، وقد أكد البعض أن الجودة تستحق، بينما طالب البعض الآخر بضرورة التحقق من توافر المنتجات وأسعارها بأسواق أخرى خلافا لسوق أناتوليا بازار.

في تركيا الكثير من الفرص السانحة للحصول على أكبر قدر من المتعة والتجديد، ولكن التذكارات والهدايا لن تكون أفضل سوى عند شرائها من أناتوليا بازار سبانجا الذي تجد فيه أبرز السلع وأكثرها دقة واحترافية في الصنع، فلا تحرم ذاتك من امتلاك قطعة أو أكثر تذكرك بزيارة هذا السوق وتحمل عبق الصناعة التركية الأصيلة.