أولوس كافيه في اسطنبول: الموقع والأسعار والمنيو

إذا كنت من عُشاق تناول القهوة أو الحلى أو حتى الطعام المطبوخ على البحر؛ فإن أولوس كافيه في اسطنبول يلبي لك هذه الرغبة، حيث يطل الكافيه على البحر، ويُقدم مأكولات لذيذة من الحلويات والحادق، هذا بجانب المشروبات المختلفة التي يُقدمها، وتم اعتباره أفضل كافيه راقي ومميز في اسطنبول نظراً لخدمته الممتازة التي يُقدمها بأفضل شكل، بالإضافة إلى مكانه المتميز الذي كان سبباً كبيراً في إقبال العملاء إليه من كل حي في تركيا، وأولوس كافيه باسطنبول يدعم ميزة البوفيه المفتوح لكي تتناول ما تشاء من القائمة، ويمكنك العثور على خدمات مختلفة أثناء التوجه إلى الكافيه، حيث يقع في مكان حيوي داخل حي بشكتاش إسطنبول، بالتالي قريب من فنادق هامة مثل "رافلز" ومطاعم ومحلات قد لا تستغني عنها.

نبذة عن مكان أولوس كافيه في اسطنبول

يقع أولوس كافيه في اسطنبول على البحر المتوسط في مكان جميل ومتميز مطل على البسفور، بالإضافة إلى إطلالته على الجبل، وسواء في الغداء أو على الفطور؛ فجميع الأطباق المقدمة متنوعة وذات نكهات مختلفة ومميزة، فيقدمون القشطة الطازجة مع الأطباق الأساسية؛ كما يمكنك تناول البط وطاجن الدجاج بالفخار، إضافةً إلى الكفتة المشوية وريش اللحم وغير ذلك من الأطعمة والمشروبات مثل الكوكتيل والقهوة، ويتم تقديمهم في الغداء والعشاء، والإفطار حسب رغبة العميل.

منيو أولوس كافيه باسطنبول

سلطة البحر المتوسط؛ والتي تتكون من العيار والزيتون الأخضر مع الطماطم والمشمش، وقليل من الزبيب والجوز مع صوص الليمون، أو جرب سلطة الجبنة الحلوم المشوية، فهي مكونة من الزيتون الاسود مع الطماطم الكرزية وشرائح الجبنة، هذا بجانب أنواع سلطات أخرى ومنيو مختلف نذكر جزء منه في السطور التالية:

المشروبات الساخنة : قهوة اسبريسو برغوة الحليب، قهوة لاتيه بالحليب، قهوة إسبريسو دبل كبير، فنجان شاي كبير، موكا، كابيتشينو، شوكولاتة حاره.

: قهوة اسبريسو برغوة الحليب، قهوة لاتيه بالحليب، قهوة إسبريسو دبل كبير، فنجان شاي كبير، موكا، كابيتشينو، شوكولاتة حاره. السندويتشات : هامبورجر الدجاج مع البطاطس المقلية، ستيك لحم مع بصل شرائح وفلفل البيبار الحلو الملون، برجر الجبنة، سندويتش شرائح الدجاج.

: هامبورجر الدجاج مع البطاطس المقلية، ستيك لحم مع بصل شرائح وفلفل البيبار الحلو الملون، برجر الجبنة، سندويتش شرائح الدجاج. الباستا: مكرونة اسباجيتي بولونيز، بيني جمبري مع مكرونة وفطر صلصة كريمة، مكرونة سباغيتي نابوليتانو، فيتوشيني مع مكرونة صلصة حمراء مع الريحان، سباغيتي باللحم.

ودائماً ما تجد مشروب أو طعام مشهور به مكان دون غيره، وبالمثل أولوس كافيه في اسطنبول لديه مجموعة يشتهر بتقديمها، وهي سبب رئيسي في إقبال العملاء باستمرار إلى الكافيه، نذكر من بينها ما يلي:

البيتزا : ويوجد منها بيتزا بالدجاج، بيتزا مارغريتا، البيتزا المكسيكية، الإيطالية، وبيتزا التونة.

: ويوجد منها بيتزا بالدجاج، بيتزا مارغريتا، البيتزا المكسيكية، الإيطالية، وبيتزا التونة. بروفيترول: نوع من المعجنات الفرنسية والإيطالية، مع كريمة وكاسترد، مدرج في قائمة الحلويات.

أسعار أولوس كافيه في اسطنبول

الأسعار متفاوتة في الكافيه، فهناك وجبات إفطار يبدأ سعرها من 7.5$ وهذا يكفي لشخص واحد، فيما يكون سعر الغداء في أولوس كافيه باسطنبول رخيص حسب الوجبة، فهناك وجبة غداء وعشاء أيضًا لشخص واحد بسعر 13$، ومن يريد الاستفسار عن الأسعار بالليرة نخبره بأنه نعم أولوس كافيه يُقدم المنيو بأسعار الليرة بلا أدنى مشكلة، فإذا كنت تريد تناول وجبات خفيفة مثل الشوربة فسوف تدفع مقابل ذلك 17 ليرة، بينما ساندويتش ستيك لحم كبير الحجم بسعر 165 ليرة، وهناك برجر الدجاج تجده بسعر 95 ليرة، وفيما يلي بعضًا من أشهر المشروبات والمأكولات الخفيفة الموجودة في منيو أولوس كافيه في اسطنبول بالأسعار:

طبق جبنة الحلوم المشوية : 120 ليرة.

: 120 ليرة. سلطة البحر المتوسط : 110 ليرة.

: 110 ليرة. سنكل اكسبريسو : 45 ليرة فقط.

: 45 ليرة فقط. فرابيتشو : 85 و95 ليرة حسب النكهة.

: 85 و95 ليرة حسب النكهة. قهوة آيس موكا : 85 ليرة.

: 85 ليرة. ميلك شيك فانيليا : 95 ليرة.

: 95 ليرة. مشروب الطاقة : بسعر 65 ليرة.

: بسعر 65 ليرة. كوب الشاي الشعبي اللذيذ: 15 ليرة.

آراء العملاء في أولوس كافيه

لا شك أن اتخاذ قرار تناول قهوتك المفضلة أو أي مشروب تُحبه في مكان خارج المنزل يحتاج إلى تفكير، حتى لا تُعكر صفوك أثناء تناول ما تريد، ولكن هناك كافيهات راقية في اسطنبول مشهورة بمجرد البحث عنها وحول آراء من توجهوا إليها يتخذ العميل قراره بالتجربة الفعلية، وأولوس كافيه واحد من ارقى الكافيهات واجملها من حيث الموقع، أشهر رأي متكرر من قبل العملاء حول أولوس هو النظافة والطعام المتنوع، وفيما يلي نتعرف على بعض الآراء الإيجابية منها والسلبية.

إيجابيات أولوس كافيه اسطنبول

الإطلالة رائعة : العديد من آراء العملاء تركزت على الإطلالة الخاصة بالكافيه، فهو مطل على البحر على فيو مليء بالخضرة.

: العديد من آراء العملاء تركزت على الإطلالة الخاصة بالكافيه، فهو مطل على البحر على فيو مليء بالخضرة. طاقم العمل سريع : هذا الأمر لفت الأنظار كثيراً، حيث يقدمون الطعام بسرعة وخدمة التقديم بشكل عام ممتازة.

: هذا الأمر لفت الأنظار كثيراً، حيث يقدمون الطعام بسرعة وخدمة التقديم بشكل عام ممتازة. نظافة المكان : أشاد العملاء بالنظافة الموجودة في المراحيض لا سيما نظافة الطعام والارضيات وكل شيء.

: أشاد العملاء بالنظافة الموجودة في المراحيض لا سيما نظافة الطعام والارضيات وكل شيء. التعاون : جميع ستاف الموظفين متعاونين داخل المكان، وهذا الشيء كان واضح جداً للعملاء لذا تم ذكره في رأيهم.

: جميع ستاف الموظفين متعاونين داخل المكان، وهذا الشيء كان واضح جداً للعملاء لذا تم ذكره في رأيهم. موقع المكان : قال العملاء أنه موقع رائع للغاية رغم الازدحام الشديد فيه من قبل الخليجيين خاصة.

: قال العملاء أنه موقع رائع للغاية رغم الازدحام الشديد فيه من قبل الخليجيين خاصة. تنوع الطعام: متميز جداً، حيث بهذا الشكل جاء ملبياً لكافة الأذواق.

سلبيات أولوس كافيه

الأسعار : جاء الرأي بين ارتفاع الأسعار نتيجة موقع الكافيه، والبعض الآخر يرى أنها أسعار متوسطة مقارنةً بالفيو المطل عليه الكافيه.

: جاء الرأي بين ارتفاع الأسعار نتيجة موقع الكافيه، والبعض الآخر يرى أنها أسعار متوسطة مقارنةً بالفيو المطل عليه الكافيه. التدخين : هناك مكان لتدخين الأرجيلة داخل الكافيه غير مفصول على الإطلاق، وهذا بدا غير جيد خاصةً للعائلات مع وجود أطفال صغار.

: هناك مكان لتدخين الأرجيلة داخل الكافيه غير مفصول على الإطلاق، وهذا بدا غير جيد خاصةً للعائلات مع وجود أطفال صغار. وجبة البيض المقلي بالفطر والبطاطس : بعض العملاء قالوا بأنها سيئة مما جعلهم يُعطون تقييم صفر من 10 للطعم.

: بعض العملاء قالوا بأنها سيئة مما جعلهم يُعطون تقييم صفر من 10 للطعم. الطاولات محجوزة : تكرر الأمر المتعلق بحجز الطاولات مع بعض العملاء، حيث قيل لهم بأن الأماكن المطلة على البحر مباشرةً محجوزة ولكن لم يجلس عليها أحد، فاعتبروه تضليل لهم.

: تكرر الأمر المتعلق بحجز الطاولات مع بعض العملاء، حيث قيل لهم بأن الأماكن المطلة على البحر مباشرةً محجوزة ولكن لم يجلس عليها أحد، فاعتبروه تضليل لهم. بعض وجبات الفطور غالية: مثل وجبة الخبز مع بيضة ومربى وزبدة بسعر 110 ليرة، لذا اعتبرها البعض مرتفعة الثمن.

معلومات عن أولوس كافيه في اسطنبول

عنوان اولوس كافيه : أولوس كافيه بالقرب من مركز أحمد عدنان سايجون للفنون، حي بشكتاش 34340 - اسطنبول.

: أولوس كافيه بالقرب من مركز أحمد عدنان سايجون للفنون، حي بشكتاش 34340 - اسطنبول. رقم هاتف الكافيه: 902123582929+

نختتم معكم مقالتنا حول أولوس كافيه باسطنبول والذي قدمنا عنه أهم المعلومات، فيما يتعلق بالمنيو وعنوان الكافيه لا سيما رقم للهاتف ومعلومات أخرى، وننصحكم بزيارته فكما عرفنا فهو واحد من أفضل الكافيهات المتواجدة في اسطنبول.