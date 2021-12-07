اسواق اسطنبول: ارخص الأسواق-واسعار المنتجات

تعد اسواق اسطنبول الوجهة المفضلة لمحبي التسوُّق والمنتجات التقليدية التي تعكس صورة البلد الجميلة.

تمتلئ اسطنبول بالثقافة الغنية بالعراقة والتقاليد، وهي بلا شك نقطة ساخنة للتسوق ابتداءً من الموضة الجذابة والحلويات اللذيذة والتوابل وانتهاءً بالهدايا التذكارية الأكثر جاذبية والفريدة من نوعها لمحبيك وأصدقائك.

ولا تكتمل السياحة في تركيا إلى بزيارة أسواقها ومحالها التجارية، وتجربة حلوياتها الشهية والجلوس في مقاهيها ومطاعمها التي تقدم ألذ الأطباق.

وهنا نعرض أهم اسواق اسطنبول وأشهرها لرحلة غنية بأروع المنتجات التركية:

أشهر اسواق اسطنبول

تعتبر اسطنبول جنة التسوق؛ فالمناطق الجذب السياحي الرئيسية مثل البازار الكبير وسوق التوابل المصري تجمع بين مشاهدة المعالم اسطنبول التاريخية والتسوق المرح، لذلك حدد مسار التسوق الخاص بك من خلال قائمتنا لـ اشهر الاسواق في اسطنبول.

1. البازار الكبير (Kapali Carsi)



إذا كان هناك سوق في اسطنبول يتوجب عليك زيارته، فعلى البازار الكبير (Kapali Carsi) أن يكون وجهتك التالية؛ نظرًا لكونه أقدم وأكبر سوق في العالم.

يعتبر البازار واحدًا من أقدم اسواق اسطنبول المغطاة في العالم، ففيه تتواجد متاهة مكونة من 61 شارعًا تربط أكثر من 4000 متجر لبيع جميع أنواع الهدايا التذكارية، من المجوهرات إلى السجاد الحريري، إضافة إلى السيراميك وعناصر الموضة وأساسيات الحمام والحلي التي يجب شراؤها.

وبالعودة إلى تاريخ بنائه، فبعد فترة وجيزة من غزو القسطنطينية وهزيمة البيزنطيين عام 1453، كلف السلطان العثماني محمد الثاني ببناء البازار الكبير لتنشيط التجارة مع المدينة، وبعد أكثر من 550 عامًا، أصبح محط أنظار السياح الذين يتهافتون إليه لشراء السلع والمنتجات.







2. بازار التوابل المصري (Egyptian Spice Bazaar)



يعتبر هذا البازار من اشهر اسواق اسطنبول ويقع بمواجهة أرصفة عبّارات إمينونو، ويعود تاريخ المبنى الذي يضم بازار التوابل المصري إلى القرن السابع عشر وتم بناؤه بإيرادات الضرائب المستلمة من مصر الخاضعة للحكم العثماني.

إنه سوق شامل للمسافرين من عشاق الطعام الذين يرغبون في إعادة طعم والنكهة التركية إلى وطنهم، ويحتوي أكثر من 80 متجرًا يبيع التوابل والفواكه المجففة والمكسرات والمنتجات الغذائية التركية المتخصصة والزهور المجففة وشاي الأعشاب والحلويات المحلية مثل (حلويات الطحينة) ,والحلقوم والتي يطلق عليها اسم (البهجة التركية).

ويمكنك شراء التوابل التي تعد جزءًا لا يتجزأ من المطبخ التركي، مثل السماق ورقائق الفلفل التركي، ودبس الرمان عالي الجودة، والعسل التركي الذي لا بد تجربته.

ومن المتوقع أن يكون البازار مزدحمًا بشكل غير مريح في فترة الظهيرة حتى وقت متأخر بعد الظهيرة، لذا حاول زيارته في في فترة الصباح.

3. أراستا بازار (Arasta Bazaar)



يقع البازار، الذي يعتبر أحد اسواق اسطنبول الشعبية، في مكان مناسب خلف المسجد الأزرق (مسجد السلطان أحمد) في قلب المدينة القديمة.

وقد كان رواق المحلات هذا في الأصل جزءًا من مجمع المساجد وكان من الممكن أن يوفر إيرادات للمسجد. لكن اليوم، أصبحت المحلات التجارية تدور حول التجارة السياحية وتتخصص في السيراميك والمنسوجات.

ويعتبر البازار من أروع الوجهات والأماكن التي تمنح نظرة شاملة حول الحرف اليدوية، ونظرًا لمساحته الصغيرة مقارنة بـ"غراند بازار" فهو أقل ازدحامًا، فضلاً عن كونه في الهواء الطلق، كما يعتبر بديل مريح وأسهل لشراء الحرف اليدوية التركية.

وإذا كنت تبحث عن السيراميك، وخاصة بلاط "إزنيك" المرسوم يدويًا، فتعتبر هذه وجهة التسوق الأولى في المدينة، كما يتوافر العديد من المتاجر التي تعرض مجموعة كاملة من الأواني الخزفية.

وبعد مغادرة سوق أراستا، لا بد من التجول في الممرات الجبلية المرصوفة بالحصى التي تشع خلف البازار.

4. متجر حاجي بكر التاريخي (Ali Muhiddin Hacı Bekir)



لمحبي الحلويات التركية، فإن أحد أهم الأمور التي يجب القيام بها هي زيارة محال الحلويات والاستمتاع بحلوى الحلقوم اللذيذة.

ويعمل هذا المتجر المختص بصنع الحلقوم التركي منذ عام 1777؛ ففي القرن التاسع عشر، حصل المتجر على ختم الموافقة الرسمي للسلطان العثماني من خلال منحه لقب كبير حلواني القصر. وإذا كان ذلك جيدًا بما يكفي للسلطان، فيجب أن يكون جيدًا بما يكفي بالنسبة لك.

يتوفر الحلقوم بجميع أصنافه هنا: فيمكنك تناول الحلوق المصنوع من ماء الورد التقليدي، والرمان، ونكهات الفستق، والقرنفل أو المخفوق بالشوكولاتة، كما تتوافر الحلويات التقليدية الأخرى المصنوعة من اللوز المغطى بالسكر والحلاوة الطحينية المحشوة بالفستق.

5. بازار النساء (Women's Bazaar)



في حي الفاتح، يعد بازار النساء مكانًا مفضلاً للمسافرين من عشاق الطعام؛ إذ يعتبر المحور الحقيقي للحي فهو يضم الجزارين ومطاعم الكباب وأكشاك المنتجات الطازجة.

ويحتوي البازار، الذي يعتبر واحد من أبراز اسواق اسطنبول الشعبية الرخيصة، على معظم المنتجات الطازجة، لذا إن كنت تستعد للذهاب في نزهة عليك التوجه له لشراء الجبن المحلي والفاكهة والمخللات والفواكه المجففة والمكسرات والزيتون، أو ببساطة انضم إلى السكان المحليين الذين يشيدون متاجرهم البسيطة بشكل يومي وانظر إلى أكوام الخضار الضخمة في الأكشاك والجثث المتأرجحة في نوافذ محلات الجزارة.

وينحدر معظم التجار هنا في الأصل من جنوب شرق تركيا، وينعكس ذلك على مطاعم السوق ذات الطراز الكانتيني، التي تقدم أطباق الكباب الجنوبية الشرقية.

6. بازار بيازيت للكتاب ( Beyazıt Book Bazaar)



يتواجد البازار بين البازار الكبير وجامع بايزيد، ويمنح زائره تجربة مشوقة في السير بين الأزقة المتلألئة للبحث عن الخرائط القديمة والعناوين النادرة، بالإضافة إلى الكتب المستعملة.

ويعود تاريخ السوق الحالي إلى منتصف القرن العشرين، لكن موقعه نفسه يحتوي على روابط أدبية تمتد إلى أبعد من ذلك بكثير، فقد كان منطقة طباعة الكتب الرئيسية في المدينة خلال العصر العثماني.

أما في الوقت الحالي، بالإمكان شراء جميع أنواع الكتب، ابتداءً من الكتب الأكاديمية والقواميس وانتهاءً بالمصاحف.





7. أسواق زيتون بورنو



تعتبر هذه المنطقة من المناطق الصناعية، لكن هذا لا يمنع السياح من القدوم إليها كل يوم للاستمتاع بالتسوق.

ولا بد الإشارة إلى أن منطقة زيتون بورنو لها عيبان، الأول أن مساحتها كبيرة جدًا، وثانيًا تقع في مكان غير ملائم يصعب الوصول إليه. لكن إذا كنت صبورًا لدرجة كافية ومستعدًا للتضحية بعدة ساعات من وقت الفراغ للحصول على ملابس أنيقة وعالية الجودة بتكلفة جيدة، فلن تخيفك وسائل النقل العام.

ويوجد في زيتون بورنو مول ضخم يدعى "أوليفيوم مول"، وهو المكان الذي تتوافر فيه متاجر الملابس والأجهزة والسلع المنزلية ومستحضرات التجميل وغيرها.

اسواق اسطنبول الرخيصة

يبحث بعض السياح عن أسواق رخيصة تناسب ميزانيتهم المتواضعة، وهنا نعرض أهم أسواق اسطنبول الرخيصة:

سوق محمد باشا

يعتبر شوق محمد باشا من ارخص اسواق اسطنبول وأقدمها؛ فهو يتضمن على متاجر متعددة توفر السلع والمنتجات بأسعار تنافسية ذات جودة عالية ابتداءً من الألبسة والإكسسوارت وانتهاءً بالمنتجات التقليدية.

سوق الجمعة في اسطنبول

يعتبر هذا السوق الواقع في منطقة فندق زادة واحدًا من ارخص اسواق اسطنبول، وحين السير خلاله ستتمتع أنظارك بالألوان المبهجة والمنتجات الأنيقة الفاخرة، حيث تنتشر فيه محال بيع الورود والفواكه والخضار بشتى أنواعها وألوانها، ومتاجر الملابس والحلي ومستلزمات التسوق.

سوق الفاتح اسطنبول

يعتبر هذا السوق أحد أهم اسواق الجملة في اسطنبول؛ فهو يضم عدد لا يحصى من منصات البيع التي تحظى بنسب مبيعات عالية لزائريها ابتداءً من الملابس والإكسسوارات والأواني المنزلية وانتهاءً بالفواكه والخضراوات والزهور

وتعد اسواق منطقة الفاتح في اسطنبول من اسواق اسطنبول الشعبية الرخيصة فهو يتميز بأسعاره المقبولة لذوي الميزانيات المنخفضة، فيمكنك شراء الملابس ومستلزماتك الأساسية منه.

ويطلق على سوق الفاتح اسطنبول بـ"سوق الأربعاء"، حيث يتهافت عليه الزائرون والمشترين في هذا اليوم الذي تفتح فيه أبوابه، حيث يملأ البائعون شوارعه الرئيسية الأربعة وشوارعه الفرعية 17 بمنتجاتهم.

أفضل شوارع التسوق في اسطنبول

حين اجتماع كلمة "تسوق" و"اسطنبول"، فيتبادر للأذهان على الفور البازار الكبير والشوارع المكتضة بالمحال التجارية التي تبيع شتى أنواع السلع بدءًا من الملابس وانتهاءً بالتوابل المبهجة بألونها المتنوعة، فضلًا عن الإنارة المضيئة والمارة السائرين ذهابًا وإيابًا في شوارها؛ التي تمنح المكان حيوية منعشة.

وفي حال، رغبت بالابتعاد عن الازدحام وصخب البازارات الكبيرة و اسواق اسطنبول المكتضة، فعليك التوجه إلى شوارعها المليئة بكل ما توَّد اقتنائه، وهنا نعرض أهم وأفضل شوارع التسوق في اسطنبول.

1. شارع سردار أكرم (Serdar-ı Ekrem)



يعتبر شارع "سردار أكرم" واحدًا من اسواق اسطنبول الراقية نظرًا لمكانه القريب من برج غلطة التاريخي، ولأنه يعتبر من الشوارع الصغيرة فقد رصف كاملًا بالحصى.

وفي حال كنت من الباحثين عن الماركات العالمية المشهورة، فإن هذا الشارع لا يوفر لك هذه التجربة، إذ لا تتواجد في محال خاصة لعلامات تجارية ذات أسماء كبيرة هنا؛ وبديلًا لذلك، فهو موطن لمجموعة من المحال التجارية المحلية الرائعة من بينها؛ صالة عرض لأزياء المصمم التركي أرزو كابرول، ومحل لعرض الأنتيكات والأثاث Kashif Sofa، ومتجر Atelier 55 للأزياء الأنيقة.

وبإمكانك في هذا السوق الاستمتاع بكوب قهوة مع قطعة من الشوكولاتة المصنوعة منزليًا في مقهى Mavra، ثم تناول مشروب منعش من شرفة فندق جورج غالاتا (Georges Hotel Galata" المطلَّة على منظر خلاب للمدينة.





2. شارع جوكوركوما كاديسي (Çukurcuma Caddesi)



يعد شارع "كوجوركوما كاديسي" شارع صيد التحف الرئيسي في اسطنبول، كما أن المنازل الكلاسيكية الجديدة الجميلة المنتشرة في جميع أنحاء هذا الحي تلائم تمامًا موضوع الحنين إلى الماضي. يمكنك السير على طول شوارعه المتعرجة، ثم زيارة بوتيكاته العتيقة والعريقة بالإضافة إلى متحف البراءة، الذي يعد عرضًا عملاقًا للماضي.

ومن أفضل المتاجر المنتشرة في هذا الشارع هم تشمل أفضل المتاجر والمحال التجارية الموزعة في هذا الشارع؛ مطعم A La Turca، الذي يتميَّز بقائمة طعامه المتنوعة والمناسبة ولحومه النيئة الطازجة والمتبتله بجميع انواعها والمناقيش التركية، ومتجر التحف Aslı Gün.

3. شارع الاستقلال قادسي (İstiklal Caddesi)



يعتبر شارع الاستقلال، المزدحم دائمًا والممتد من ميدان تقسيم إلى ميدان تويل، أحد شوارع التسوق الرئيسية في المدينة؛ إذ يضم كل علامة تجارية يمكن تخيلها، من الأسماء المحلية إلى الأسماء الدولية والعالمية.

ويضم شارع الاستقلال بعض الشوارع الجانبية الفريدة والأروقة الصغيرة؛ لذلك عندما ترى شيئًا يلفت انتباهك، انعطف لمشاهدة الأسواق والمنتجات.

وحال وصولك لهذا الشارع، فلا بد من زيارة سوق الأسماك "بازار بيوغلو باليك" (Beyoğlu Balık Pazarı )، ثم التجول بجوار شارع ممر الزهورالشهير (Cicek Pasaji)، وهو رواق افتتح عام 1876.





4. شارع عبدي إيبكجي قادسي (Abdi İpekçi Caddesi)



يعتبر شارع "عبدي إيبكجي" أحد شوارع التسوق الرئيسية، والذي يقع في منطقة "شيشلي" ويمتد إلى منطقة "نيشان طاشي"، ويتميَّز باحتوائه على أغلى وأهم الماركات العالمية ابتدءًا من "برادا" وانتهاءً ب"لويس فيتون"، بالإضافة إلى العلامات الفاخرة الرائدة في تركيا من بينها "فاكو" و"Beymen".

وإذا كنت أكثر وعياً قليلاً وتمتلك ميزانية متواضعة، فما عليك سوى السير في شارع Te؛vikiye؛ للعثور على متاجر ذات أسعار معتدلة، مثل Zara و Massimo Dutti و Scotch & Soda.

كما يوفر مركز التسوق القريب من مدينة نيشانتاشي المزيد من المتاجر، بما في ذلك Banana Republic و Gap.

5. شارع بغداد



قد يُعرف الجانب الآسيوي من إسطنبول بأنه الشق الأكثر هدوءًا في الجانب الأوروبي، لكن هناك بالتأكيد فرص تسوق كافية لإغرائك لركوب العبارة، إضافة إلى حقيقة تواجد شاطئ البحر على بعد بضع بنايات فقط منه؛ فحين انتهائك من التسوق بإمكانك الاستمتاع بالأجواء الشاطئية.

ويمتد هذا الشارع الذي تصطف على جانبيه الأشجار لمسافة 14 كيلومترًا من منطقة كاديكوي إلى بوستانجي على الشاطئ الآسيوي في إسطنبول، ويعتبر شارع التسوق المفضل في المدينة ويزدحم في عطلات نهاية الأسبوع.

لن تجد الكثير من المنتجات الأصلية أو الفريدة هنا، لكن إذا كنت تبحث فقط عن التسوق بأسلوب الشارع الراقي فهو يعتبر الوجهة المعنية، إذ يتميز بإحتوائه متاجر ومحال تجارية ومطاعم تناسب كافة الميزانيات، كما يضم علامات تجارية عالمية مثل: "باربري" و"ماركس آند سبينسر" و"زارا" و"اتش آند إم"، إضافة إلى متجر "بوينر" التركي المحلي والعلامة التركية "مافي".





6. شارع عثمان بيه اسطنبول (Osman Bey Street Istanbul)



يقع شارع عثمان بيه، الذي يعتبر واحد من اسواق اسطنبول للملابس بالجملة، في منطقة شيشلي اسطنبول الشهيرة كما أنه قريب من ساحة تقسيم اسطنبول.

وهذه المنطقة، التي يطلق عليها اسم "شارع روملي"، هي واحدة من أكثر المناطق شهرة في المدينة لبيع الملابس والمنسوجات، والأكثر شعبية بين محبي التسوق في جميع أنحاء العالم؛ فهي تمتلئ بمتاجر الماركات التركية التي توفر الملابس ذات أسعار تناسب جميع الميزانيات.

ويمكنك أن تجد كل ما تريد في هذا الشارع، من الملابس والأحذية للنساء والرجال والأطفال، إلى الأجهزة المنزلية، والأدوات، وجميع أنواع الإلكترونيات، والهدايا التذكارية، ولعب الأطفال، وغيرها الكثير. بالإضافة إلى ذلك، بإمكانك شراء البضائع المصنوعة يديويًا، فالحرفيين في المتاجر المحلية ماهرون بعملهم.

ولا بد الإشارة أن السوق يحوي على مطاعم صغيرة ومقاهي وبقالات، إضافة إلى مقاهي إنترنت.

أفضل مولات اسطنبول



يعتبر التسوق في المولات أكثر راحة حين زيارتك تركيا، فهو يحتوي على متاجر من أشهر الماركات الأوروبية والتركية، كما هناك أيضًا مناطق ترفيهية وأماكن للاسترخاء ومطاعم وصالات طعام.



يقع أكبر مركز تسوق في اسطنبول وأوروبا في الجزء الأوروبي من المدينة، في منطقة شيشلي. ويضم المبنى المؤلف من ستة طوابق على أكثر من 350 متجرًا وبوتيكًا يمثلون العلامات التجارية العالمية الشهيرة، بما في ذلك التركية؛ فبمقدورك شراء كل ما تحتاجه من ابتداءً من الملابس والمنسوجات المنزلية إلى الأثاث والأجهزة المنزلية.

بالإضافة إلى التسوق، يمكنك المجيء إلى هنا للاستمتاع بوقتك، إذ يتضمن ألعاب ترفيهية وألعاب أركيد وصالة بولينج و 11 دار عرض سينمائية، والعديد من المقاهي والمطاعم وقاعة طعام ضخمة.







يقع أحد أكبر مراكز التسوق في اسطنبول على الجانب الآسيوي من المدينة، في منطقة بيرام باشا. ويضم مساحته الشاسعة أكثر من 300 متجر، ومطعم، ومقاهي، وصالات طعام، ودور سينما، وصالة بولينج، ومحاكاة طيران في طائرات الهليكوبتر، بالإضافة إلى مراكز ترفيه وقلعة رملية وملاعب وأكواريوم الحياة البحرية الأكثر شهرة في المدينة، والتي تضم أكثر من 15 ألف مخلوق بحري.

مول فورم مرمرة



يقع مركز التسوق الحديث في منطقة زيتون بورنو، وهو أحد الأماكن المفضلة لدى السكان المحليين؛ إذ يوفغر جميع المنتجات من ملابس وأحذية إلى منتجات الأطفال والأجهزة المنزلية والإكسسوارات، وغيرها الكثير. كما تعرض فيها العلامات التحارية التركية ذات الأسعار المنخفضة والجودة العالية.

وإلى جانب التسوق، يأتي الزوار إلى المول لقضاء وقت ممتع في المقاهي والمطاعم المطلَّة على بحر مرمرة والمدينة.

كانيون مول



يقع مركز التسوق في قلب الحي التجاري في Levent ويتيح الوصول المباشر إلى محطة المترو التي تحمل الاسم نفسه.

وقد حصل مركز التسوق، الذي يعتبر أهم المعالم المعمارية في اسطنبول، على اسمه بسبب شكله غير المعتاد الذي يشبه الوادي؛ ففي عام 2006، فاز بجائزة أفضل مبنى تجاري في معرض دبي للتسوق.

ويضم المول محلات، وصالات رياضية، ومقاهي، ومطاعم، وسينمات، ومكاتب ،ومساحات سكنية. إضافة إلى أكبر مكتبة لبيع الكتب في المدينة. بالإضافة إلى العلامات التجارية المعروفة في السوق الشامل من بينها: "واجاماما"، و"دوجلاس"، و"بالي"، و"فريش لاين هوم ميد كوزميتيك".



يقع مركز التسوق على الجانب الأوروبي في منطقة بشيكتاش المرموقة، ويمكنك الوصول إليه مباشرة من محطة مترو Gayrettepe دون الحاجة إلى الخروج منه.

ويضم مركز التسوق 200 متجر للعلامات التجارية الفاخرة والمحلية والعديد من المطاعم والمقاهي، وقاعة طعام، وسينما متعددة، ومتنزه ترفيهي به بحيرة اصطناعية وأكثر من 200 نوع من النباتات (بما في ذلك حوالي 70 نوعًا من الأشجار)، بالإضافة إلى مركز للفنون المسرحية، وفندق، وملاعب.

مول أكوا فلوريا اسطنبول



يقع مركز التسوق والترفيه الصغير بالقرب من مطار أتاتورك الدولي سابقًا على امتداد شاطئ بحر مرمرة.

ويضم المول 145 متجراً وبوتيكًا من نخبة العلامات التجارية العالمية، وإلى جانب ذلك يحتوي على دور سينما، ومدرج في الهواء الطلق، وممر، ومساحات للمعارض والفعاليات، ومطاعم ومقاهي على التراسات الخارجية، ومناطق ذات مناظر طبيعية ومنتزهات.

وأكثر ما يميز هذا المول احتوائه على اسطنبول أكواريوم، أحد أكبر أحواض السمك في العالم ؛ حيث يضم 64 مسبحًا ويعيش فيه 15 ألف حيوان بحري.

مركز تسوق أكمركيز



يعتبر أحد مراكز التسوق الأولى في اسطنبول، ويقع في منطقة بشكتاش، ويتألف من برجين توأمين ومبنى سكني مكون من 24 طابقًا ومركزًا للتسوق يضم ثلاثة طوابق تتوافر فيها متاجر العلامات التجارية الفاخرة، والمتاجر الكبيرة، وصالونات التجميل، والمؤسسات المصرفية، والمقاهي، والمطاعم، وصالات الطعام، ودور السينما.

ويُقام في المركز معارض فنية، وفي الليل يجتمع السياح لمشاهدة عروض الليزر على واجهة المباني.

أسعار السلع في اسواق اسطنبول

تمتلك اسطنبول سلع كثيرة تناسب ميزانيات الجميع وأسلوب معيشتهم والمتوافرة في الأسواق الخارجية الشهيرة، والبازارات، وورش السجاد والكليم، ومحلات العمل النحاسية، ومحلات التحف والحرف اليدوية، إلى محلات المصممين، والمحلات التقليدية، والمتاجر الحديثة، ومحلات فساتين الزفاف، ومراكز التسوق الكبيرة جدًا.

وهنا نعرض أهم السلع التي لا بد اقتناها أثناء التسوق في اسطنبول:



1. لوحات سيراميك مرسومة باليد



إن السيراميك التركي، المشهور بألوانه الغنية وتصميماته المتقنة والمعروف باسم "إيزنيك"، متاح للبيع في إسطنبول بأسعار مناسبة للجميع، فقد صنعه الحرفيون في الأناضول تقليدًا للفخار الصيني، لكنهم استطاعوا تطوير نمطهم الخاص.

بحلول القرن السادس عشر، في عهد سليمان القانوني، كان هذا النمط من الفخار على قدم وساق.؛ فقد أحب الحرفيون الأتراك الجمع بين الأنماط الهندسية مع رسومات القرنفل والورود والزنابق، ثم اكتشفوا العديد من التقنيات المختلفة للتزجيج والحرق والألوان على مر القرون، مما سمح بإنشاء العديد من منتجات السيراميك.

تبدأ أسعار اللوحات الصغيرة حوالي الـ 20 ليرة تركية ويمكن أن ترتفع الأسعار إلى حوالي 200 ليرة تركية للألواح الأكبر حجمًا والأكثر تعقيدًا.





2. أرجيلة



خلال الفترة العثمانية، كانت النرجيلة تحظى بشعبية كبيرة في تركيا، وبدأت بالانتعاش مرة أخرى بعد افتتاح مزيد من المقاهي والحانات.

وتأتي النرجيلة بألوان وأحجام مختلفة، وتبدأ أسعارها من 20 ليرة تركية، أما الحجم المتوسط يبلغ سعره 30 ليرة تركية.



3. مجوهرات عثمانية



يمكن للمجوهرات المنتجة محليًا والمستوحاة من القطع العثمانية الأصيلة أن تقدم كهدية فريدة من نوعها، إذ باستطاعتك شرائها من البازار الكبير أوسوق التوابل، لكن أفضل مكان للمجوهرات العثمانية هو معرض إيلر للفنون في بوستاسيلار سوكاك، قبالة استقلال كاديسي، بجوار القنصلية الهولندية.

وتبدأ أسعار المجوهرات من 50 ليرة تركية، ويزداد سعرها مع تعقيد تصميمها.





4. لعبة طاولة



في كل ركن من مقاهي اسطنبول تقريبًا، يمكنك أن ترى رجالًا يلعبون لعبة الطاولة، وهناك العديد من الأكشاك التي تبيع مجموعات مصنوعة يدويًا تجمع بين الصدف والأخشاب المختلفة في فسيفساء رائعة.

وتبدأ أسعار لعبة الطاولة في اسواق اسطنبول من 20 ليرة تركية إلى 50 ليرة تركية بناءً على الحجم.



5. حلويات تركية



لا تكتمل السياحة في اسطنبول إلَّا بشراء الحلقوم التركي بأصنافه المتنوعة ونكهاته الشهية، وقد تترواح أسعاره بين 8 ليرة تركي إلى 29 ليرة تركي في حال احتوت على المكسرات.

كما لا بد من تجربة وشراء حلوى "البشمانية"، والمعروفة باسم حلوى القصور العثمانية، وتتراوح أسعارها بين 5 إلى 10 ليرة تركية.





6. الآلات الموسيقية



تتضمن الموسيقى التركية التقليدية عددًا من الآلات التي يمكن وضعها بسهولة في حقيبة سفرك من بينها آلة "سبسي" التراثية، والجوزة، والناي، بالإضافة إلى الآلات الوترية المعروفة باسم "باغلاما".

يمكنك شراء آلة الناي من اسواق اسطنبول بـ30 ليرة تركية، أما الحد الأدنى لسعر "الباغلاما" 100 ليرة تركية، بينما تختلف أسعار الأدوات الأخرى اعتمادًا على جودتها.

7. صابون زيت الزيتون صناعة يدوية



تتوافر في اسواق اسطنبول العديد من المنتجات الصحة الطبيعية المصنوعة محليًا، وهي آخذة في الازدياد والانتشار حاليًا في تركيا؛ ويعد صابون زيت الزيتون المصنوع يدويًا جزءًا من هذا الاتجاه ويمثل التقاليد القديمة النابعة من الحمامات العثمانية التي اشتهرت قديمًا.

وأثناء تواجدك في اسطنبول، تأكد من تجربة بعض أفضل أنواع الصابون المصنوعة يدويًا في العالم "المستخلصة من الزيوت النباتية التي تناسب جميع أنواع البشرة، وتبدأ أسعارها من 10 ليرة تركية.



