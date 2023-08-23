دليل محلات اطياف مول الرياض: الموقع والخدمات والمواعيد

إذا أردت زيارة مركز تجاري متكامل يُقدم لك مجموعة مميّزة من الخدمات التي تحتاجها، فإن اطياف مول الرياض هو الخيار الأمثل لك، حيث تم افتتاحه عام 2018م، وأصبح واحدًا من أهم المراكز التجارية في العاصمة، إذ يوفر لك تجربة التسوق بشكل فريد من نوعه، إلى جانب توفير عدد من الأنشطة الترفيهية التي تضفي قدر من الاستمتاع على جولتك، لذا استطاع جذب عدد كبير من داخل وخارج المملكة، وحاز على شُهرة واسعة خلال فترة قصيرة، وكذلك اعتُبر وجهة سياحية مثالية للقادمين من دول العالم المختلفة، وفيما يلي نُقدم لك كافة المعلومات المتعلقة به بشيءٍ من التفصيل.

خريطة اطياف مول الرياض

استطاع اطياف مول الرياض أن يستقطب مئات الزوّار يوميًا؛ لما يوفره من الخدمات والأنشطة المتنوعة، وما يحتوي عليه من مراكز تجارية تضم منتجات من أشهر الماركات العالمية، ومطاعم تمنحك أفضل التجارب، ومقاهي توفر لك قدرًا من الراحة والهدوء، ويتكون المول من دور أرضي، ودور أول، ويتوافر فيه عدد كبير من مواقف السيارات، وبه العديد من بوابات الدخول تساعد على تقليل الازدحام حتى في أوقات الذروة، ودائمًا ما يمتاز بالتنظيم، وهو ما جعله مكان مناسب لإقامة الكثير من الفعاليات الخاصة بالأيام العالمية بشكل مميّز، كما تُزيّن ردهات المول بقبة مضيئة صغيرة، ونافورة مياه راقصة مُضاءة بألوان مختلفة، وهي الأشياء التي تُضيف لمسة جمالية إلى المكان وتجعله أكثر جذبًا للزائرين.

الخدمات الموجودة في اطياف مول الرياض

اعتبار أنَّ أطياف مول الرياض الأفضل بين منافسيه لم يكن عبثًا، فهو مزود بالخدمات التي يحتاجها الزائر في أي مركز تسوق متكامل، والتي ترضي جميع الزوّار، وتجعل المول يحظى برضاهم واستحسانهم، ومن أبرز الخدمات الموجودة في اطياف مول الرياض ما يلي:

يحتوي المول على مركز تجاري معروف وجاذب لعدد كبير من الزوّار، وهو "لولو هايبر ماركت" المتجر الشامل الذي يتكون من دور واحد، والذي يحتل مساحة كبيرة من الدور الأرضي، ويوفر الكثير من المنتجات الاستهلاكية المختلفة، مع مراعاة تجديدها من حين لآخر، وقد تميّز بالتنظيم من خلال تقسيمه إلى عِدة أقسام؛ حتى يتمكن العميل من إيجاد ما يحتاجه سريعًا.

يحتوي أيضًا على مركز تسوق شامل يُقدم أكثر المنتجات استهلاكًا بسعر في متناول اليد، وهو 5 ريال سعودي، ويُعرف باسم "عملاق التوفير"، وقد حاز على شُهرة واسعة خلال فترة قصيرة، أما عن مساحته فهي ضخمة، إذ يتكون من طابقين، في الدور الأول تجد كل ما يتعلق بالمأكولات والأدوات المنزلية، وفي الدور الثاني تجد الملابس والأحذية والألعاب، وغير ذلك الكثير.

يوجد جهاز أبشر للخدمات الذاتية في الدور الأرضي من اطياف مول الرياض، والذي يُعد بمثابة مكتب حكومي مُعتمد، يساعد على تقليل الضغط والازدحام اليومي في المقرات الحكومية المختلفة، ويوفر على المواطن جُهد ووقت كبير، وتجعله يحصل على خدمته في وقت أقصر.

يوجد مسجد داخل المول نظيف ومرتب، وبه بضعة خدمات ومُرفق بالحمامات النظيفة، إضافةً إلى وجود المكيفات.

يحتوي على صالة بولينج توفر للزائرين تجربة مثالية، فلا يوجد أجمل من ممارسة الأنشطة الترفيهية بعد تجربة التسوق.

يوفر الكثير من الخدمات الترفيهية للزائرين وأطفالهم، حيث يوجد فيه عدد من الملاعب الخاصة بالأطفال.

المول مزود بصالة سينمائية مميّزة لمشاهدة أفضل الأفلام العالمية حصريًا، وتتميّز بالقاعات المكيفة.

يوجد داخل المول صالون حلاقة يُعرف باسم "حلاق أطفال المشاهير" وبه فريق عمل مُحترف يُقدم الخدمة بأعلى جودة.

يحتوي المول على متجر فوري، والذي يُمكن الاعتماد عليه في خدمات التحويل النقدي، ويتميّز بأنه قائم على فريق عمل متعاون ومُحترف وراقي في تعامله مع جميع الزوّار.

كما يضم اطياف مول في الرياض مركز تبرع بالدم، يقع في الدور الأول بجانب المصلى، وبه فريق عمل على قدر كبير من الاحترافية في ممارسة المهنة.

يوجد صيدلية تُسمى "بوتس" داخل المول، تُقدم الكثير من العروض من حين لآخر على بعض المنتجات، والتي تتميّز بجودة عالية.

يوجد متجر متخصص في عمليات بيع السيارات بسهولة وسرعة في الدور الأرضي بوابة 5 من المول.

مواعيد عمل اطياف مول الرياض

يستقبل اطياف مول اليرموك زوّاره طوال أيام الأسبوع بدءًا من الساعة الثامنة صباحًا، وحتى الحادية عشر والنصف مساءً، لكن يُمكن أن تتغير مواعيد عمل بعض المحلات والمرافق الموجودة داخله، وهو ما يُمكن الاستفسار عنه عبر الاتصال الهاتفي على الرقم 966549990715+

سينما اطياف مول الرياض

أثناء جولتك داخل اطياف مول بالرياض لا يُمكنك تفويت زيارة فوكس سينما، والتي تُمثل السينما الأكبر والأكثر ابتكارًا في الشرق الأوسط، وقد تم افتتاح فرعها الثاني في مول اطياف الرياض على قدر عالٍ من التطور والخدمة المميّزة في شهر يناير عام 2020م، علمًا بأن مساحة القاعات صغيرة، لكنّها مكيفة ومُريحة، وتضم أكثر من 11 شاشة عرض سينمائية ذات حجم كبير، كما تضم صالة مُخصصة لأفلام الأطفال، والتي تتسع لعدد 650 شخص تقريبًا، ومن أبرز مميزات السينما أنه في أي وقت تجد الهدوء يسود المكان، ويخلو من الازدحام، وتمتاز بتوفير بعض الأطعمة الخفيفة مثل الفشار بالكراميل، ناهيك عن تعامل الموظفين الراقي مع الزوّار، وتوفير حمامات مُرفقة، إضافةً إلى وجود جلسات مطلة بآخر السينما جميلة وهادئة، ويُمكنك الاطلاع على مواعيد الأفلام الحصرية وحجز التذاكر من خلال التطبيق الإلكتروني الخاص بالسينما من هنا، أما عن موقع السينما بالتفصيل على خرائط جوجل يُمكن معرفته مباشرةً من هنـا.

العاب اطياف مول الرياض

لم تقتصر الأنشطة الخاصة بمجمع أطياف مول الرياض على التسوق فحسب، بل تم اعتباره واحدًا من المراكز التجارية المتكاملة التي تجمع بين مُختلف الأنشطة، واعتبره الكثيرون من أجمل مولات الرياض وأكثرها تميّزًا؛ نظرًا لأنه يناسب العوائل والأطفال، وذلك لأن العاب اطياف مول الرياض تناسبهم بمُختلف فئاتهم العمرية، فيُقدم تجربة ممتعة فريدة من نوعها حتى بالنسبة إلى الصِغار، إذ يوجد داخله مدينة الملاهي المُسماة "قرية الألعاب" التي تحوي عدد كبير من الألعاب المختلفة توفر لهم قدر كبير من الاستمتاع بينما الكِبار يتسوقون، ومن أبرز الألعاب لعبة السيارات، قارب الماء، القطار السريع، أما عن الأسعار فهي متوسطة، ودائمًا ما يطلقون العروض والتخفيضات على الألعاب المختلفة.

دليل محلات أطياف مول الرياض

يسهل العثور على أماكن حلوة في الرياض بينما الأكثر صعوبة هو أن تعثر على مكان متكامل من جميع النواحي، يوفر لك أنشطة مختلفة في آنٍ واحد، مع مراعاة تقديم الخدمات التي تحتاجها، وهو ما يتحقق في مول أطياف، إذ يُقدم لك مجموعة خدمات مميزة، إضافة إلى تجربة التسوق الرائعة التي تخوضها داخله، والتي تتم عن طريق التجول بين أفضل محلات أطياف مول الرياض المعروفة، المُقسمة على النحو التالي:

1- محلات الملابس في اطياف مول الرياض

دائمًا ما يبحث الزائر عن الملابس الأنيقة التي تجعله يظهر بأفضل إطلالة مُمكنة، وقد اهتم سوق اطياف مول الرياض بإنشاء محلات توفر أحدث الصيحات العالمية في مجال الأزياء، إضافةً إلى القطع التقليدية التي نحتاجها بشكل دوري، على أن تكون أسعارها مناسبة لمُعظم فئات الزوّار، ومن أشهر محلات الملابس في اطياف مول الرياض:

اتش اند ام : سلسلة متاجر تجزئة لبيع الملابس العصرية، وملابس السباحة، وبعض الأحذية، والإكسسوارات.

: سلسلة متاجر تجزئة لبيع الملابس العصرية، وملابس السباحة، وبعض الأحذية، والإكسسوارات. طباعة تيشرتات وأكواب : متجر متخصص في الطباعة على الملابس بجودة عالية، والأسعار مناسبة، والخدمة سريعة.

: متجر متخصص في الطباعة على الملابس بجودة عالية، والأسعار مناسبة، والخدمة سريعة. رد تاغ : يقدم مجموعة متنوعة من الملابس بشكل يرضي جميع الأذواق.

: يقدم مجموعة متنوعة من الملابس بشكل يرضي جميع الأذواق. متجر ماتلان : هو متجر تجزئة متخصص في بيع الملابس والإكسسوارات الكلاسيكية، والتي تناسب جميع الأعمار.

: هو متجر تجزئة متخصص في بيع الملابس والإكسسوارات الكلاسيكية، والتي تناسب جميع الأعمار. دراعة زوارة : متجر ملابس حريمي يوفر المقاسات الكبيرة من جميع القطع.

: متجر ملابس حريمي يوفر المقاسات الكبيرة من جميع القطع. محل ماكس: متجر متخصص في بيع ملابس الأطفال بمُختلف أشكالها.

2- محلات عبايات نسائية اطياف مول الرياض

تُعتبر العباءة الزيّ المُفضل للمرأة في دول الخليج، وتحديدًا في المملكة العربية السعودية، ولا شك أن كل امرأة ترغب في الظهور بأفضل إطلالة، وحتى تحققي ذلك يُمكن زيارة إحدى محلات العبايات الموجودة داخل اطياف مول الرياض، وهي:

خيوط زري : متجر متخصص في بيع أجمل العباءات الكويتية ذات الجودة العالية والمظهر الأنيق المتميّز.

: متجر متخصص في بيع أجمل العباءات الكويتية ذات الجودة العالية والمظهر الأنيق المتميّز. متجر ريو : متجر ملابس يُقدم للزائرين خيارات متنوعة من أشكال الأزياء المختلفة، بما تشمله من ملابس الأطفال، والنساء، والرجال، كما يوفر مجموعة من الأحذية.

: متجر ملابس يُقدم للزائرين خيارات متنوعة من أشكال الأزياء المختلفة، بما تشمله من ملابس الأطفال، والنساء، والرجال، كما يوفر مجموعة من الأحذية. بوتيك سعاد : متجر متخصص في توفير أجمل أشكال العباءات النسائية الأنيقة، ويقع في الدور الأول من المول.

: متجر متخصص في توفير أجمل أشكال العباءات النسائية الأنيقة، ويقع في الدور الأول من المول. رداء الأصالة : يُقدم الأشكال المختلفة من العباءات النسائية الأنيقة، بجودة ممتازة وسعر مناسب.

: يُقدم الأشكال المختلفة من العباءات النسائية الأنيقة، بجودة ممتازة وسعر مناسب. عبايات البصمة الذهبية : متجر ملابس حريمي يوفر أفضل أشكال العباءات النسائية الجميلة.

: متجر ملابس حريمي يوفر أفضل أشكال العباءات النسائية الجميلة. عبايات لؤلؤة الخليج : متجر جميل يستحق الزيارة، يُقدم باقة متنوعة من العباءات النسائية بخامات عالية الجودة، وأسعار مناسبة.

: متجر جميل يستحق الزيارة، يُقدم باقة متنوعة من العباءات النسائية بخامات عالية الجودة، وأسعار مناسبة. الاختيار الواسع : متجر متخصص في بيع العباءات والملابس الفضفاضة بأسعار جيدة.

: متجر متخصص في بيع العباءات والملابس الفضفاضة بأسعار جيدة. محل شادر : يوفر تشكيلة منوّعة من العباءات والنقاب بأسعار متوسطة.

: يوفر تشكيلة منوّعة من العباءات والنقاب بأسعار متوسطة. متجر دريم: يقع في الدور الأرضي داخل مول أطياف، ويتخصص في بيع أجمل العباءات النسائية المميّزة.

3- محلات العطور في اطياف مول الرياض

تُعد العطور من أكثر المنتجات استهلاكًا، خاصةً في المملكة، التي تشتهر بمحلات العطور ذات الجودة العالية، والروائح المميّزة القوية، وتوجد أفضل محلات العطور في اطياف مول الرياض، يُمكنك الاختيار فيما بينها وفقًا لما يناسب احتياجاتك وذوقك الشخصي، ومن أبرزها:

ذي بيوتي سيكرتس : يُقدم باقة متنوعة من العطور ومنتجات العناية الشخصية أيضًا.

: يُقدم باقة متنوعة من العطور ومنتجات العناية الشخصية أيضًا. شركات العطور : يُقدم مجموعة كبيرة من العطور بماركات مشهورة.

: يُقدم مجموعة كبيرة من العطور بماركات مشهورة. قصة العطور : متجر نظيف يُقدم أجود أنواع العطور ترضي مُختلف الأذواق.

: متجر نظيف يُقدم أجود أنواع العطور ترضي مُختلف الأذواق. العربية للعود : متجر مميّز يُقدم مجموعة من العطور الشرقية، والبخور، والأعواد.

: متجر مميّز يُقدم مجموعة من العطور الشرقية، والبخور، والأعواد. نخبة العود : دائمًا ما يوفر التشكيلات المميّزة من العطور وأجود أنواع البخور.

: دائمًا ما يوفر التشكيلات المميّزة من العطور وأجود أنواع البخور. أتيلي ريبول : يُقدم تشكيلات جديدة من العطور والشموع المميّزة.

: يُقدم تشكيلات جديدة من العطور والشموع المميّزة. الدخيل للعود : يوفر مختلف روائح العطور والعود المميزة.

: يوفر مختلف روائح العطور والعود المميزة. ناتشورال تاتش : علامة تجارية معروفة ومتخصصة في صُنع أجود أنواع العطور، ومنتجات العناية بالبشرة والجسم، ويقع في الدور الأرضي أمام بوابة 3 من المول.

: علامة تجارية معروفة ومتخصصة في صُنع أجود أنواع العطور، ومنتجات العناية بالبشرة والجسم، ويقع في الدور الأرضي أمام بوابة 3 من المول. ذي بودي شوب: يوفر الأنواع المختلفة من العطور بأجمل الروائح الفريدة، ومستحضرات الاستحمام، والعناية بالجسم.

4- محلات ساعات في اطياف مول الرياض

إنّ الساعات جزء هام من الإطلالة المُلفتة للأنظار من فرط أناقتها، ولا شك أن هناك الكثير من الرجال والنساء على حدٍ سواء يُفضلون ارتداء الساعات الفخمة، أو الرقيقة، ذات الجودة العالية، وهو ما يتوفر في محلات الساعات داخل اطياف مول الرياض، ومن أشهرها:

الركن السويسري : متجر ساعات معروف في أطياف مول، ويوفر الساعات من ماركات عالمية شهيرة.

: متجر ساعات معروف في أطياف مول، ويوفر الساعات من ماركات عالمية شهيرة. محل كارديال : يُقدم عدد كبير من العروض على الساعات المتوفرة، ويمنح العملاء ضمان ويُقدم خدمات الصيانة.

: يُقدم عدد كبير من العروض على الساعات المتوفرة، ويمنح العملاء ضمان ويُقدم خدمات الصيانة. الشايع للساعات : يُقدم تشكيلة متنوعة من أفضل أشكال الساعات.

: يُقدم تشكيلة متنوعة من أفضل أشكال الساعات. تايم هاوس: يقع في الطابق الأرضي داخل أطياف مول، ويُقدم خدمة رائعة.

5- محلات مجوهرات في اطياف مول الرياض

دائمًا ما تضفي المجوهرات شيء من الجمال والأناقة على الإطلالة، وتسعى المرأة على الدوام إلى شراء أفضل القطع منها وأكثرها تميّزًا، ومن هنا يتهافت الزوار على محلات المجوهرات في أطياف مول الرياض، التي تُقدم خدمة ممتازة بأسعار تنافسية، ومنها:

نوادر الفيصل : متجر يُقدم خيارات مختلفة لأجمل أشكال المجوهرات الذهبية وأكثرها أناقة، بأسعار تنافسية مقارنةً بغيره من متاجر الذهب.

: متجر يُقدم خيارات مختلفة لأجمل أشكال المجوهرات الذهبية وأكثرها أناقة، بأسعار تنافسية مقارنةً بغيره من متاجر الذهب. العقد الراقي: اشتُهر بتعامل فريق العمل الراقي مع العملاء، وحرص على توفير أجمل أشكال المجوهرات.

6- محلات متنوعة في اطياف مول الرياض

هناك عِدة محلات داخل اطياف مول الرياض لا تقتصر على نوع معين من المنتجات، وإنما تعتبر متاجر شاملة تُقدم باقة متنوعة من المنتجات، سواء الاستهلاكية التي يحتاجها جميع الزوّار، أو التي يختلف مدى احتياجها وفقًا للذوق والرغبة الشخصية، وقد حرصنا على تقديمها في السطور التالية:

مازر كير : يُقدم كل أنواع مستلزمات الأطفال بأسعار تنافسية.

: يُقدم كل أنواع مستلزمات الأطفال بأسعار تنافسية. المهباج للمكسرات : من محامص البن المتميّزة التي توفر المكسرات بمُختلف أنواعها.

: من محامص البن المتميّزة التي توفر المكسرات بمُختلف أنواعها. متجر بيتالو : إنّه متجر زهور هولندية مميّز داخل المول، يوفر الأشكال المختلفة التي تناسب كافة الأذواق بأسعار تنافسية، كما يُقدم خدمة تغليف الهدايا.

: إنّه متجر زهور هولندية مميّز داخل المول، يوفر الأشكال المختلفة التي تناسب كافة الأذواق بأسعار تنافسية، كما يُقدم خدمة تغليف الهدايا. أنتيك لاند : متجر تحف يتميّز بديكور فريد من نوعه، وفيه تتوافر الكثير من الحلى الذهبية التي تناسب الديكور المنزلي.

: متجر تحف يتميّز بديكور فريد من نوعه، وفيه تتوافر الكثير من الحلى الذهبية التي تناسب الديكور المنزلي. عسل معجزة الشفاء : هو متجر سلع عضوية يُقدم أجود أنواع العسل المختلفة.

: هو متجر سلع عضوية يُقدم أجود أنواع العسل المختلفة. دكتور نيوتريشن : متجر خاص ببيع الفيتامينات والمكملات الغذائية ذات الجودة العالية، وفيه خدمة إجراء اختبار الدهون مجانًا، للتوصية بالنظام المثالي.

: متجر خاص ببيع الفيتامينات والمكملات الغذائية ذات الجودة العالية، وفيه خدمة إجراء اختبار الدهون مجانًا، للتوصية بالنظام المثالي. متجر فورسيثيا : إنّه متجر شامل يُقدم منتجات متنوعة، مثل الكريمات، والفواحات، والمعطرات، والشموع، كُلها بأسعار في متناول الجميع.

: إنّه متجر شامل يُقدم منتجات متنوعة، مثل الكريمات، والفواحات، والمعطرات، والشموع، كُلها بأسعار في متناول الجميع. ايس كريم موفنبيك : يقع في الدور الأول من مول أطياف عند زاوية ردهة الطعام ودور السينما، ويتخصص في تقديم البوظة بمُختلف وألذ النكهات، إضافةً إلى بعض أنواع القهوة اللذيذة.

: يقع في الدور الأول من مول أطياف عند زاوية ردهة الطعام ودور السينما، ويتخصص في تقديم البوظة بمُختلف وألذ النكهات، إضافةً إلى بعض أنواع القهوة اللذيذة. الخطوط الأولى للاتصالات : متجر هواتف جوالة مميّز داخل المول.

: متجر هواتف جوالة مميّز داخل المول. براند بازار: متجر شامل يُقدم خيارات متنوعة من المنتجات، والتي تناسب جميع زوّاره.

دليل مطاعم أطياف مول الرياض

تمتاز المطاعم الموجودة داخل أطياف مول بتقديم أشهى الأطباق العالمية والتقليدية على حدٍ سواء، فحتمًا تجد فيها ما يناسب ذوقك الشخصي؛ نظرًا لتنوع قوائم الطعام بين الأطعمة الشرقية، والغربية، والآسيوية، كما يوجد بضعة مطاعم تُقدم أطباقها على طريقة المطبخ الإيطالي، وإن كُنت من مُحبي التجارب الجديدة المميّزة، لا تفوّت فرصة زيارة أحد مطاعم أطياف مول الرياض، من بين الخيارات التالية:

بوتيتو كونر : يشتهر بتقديم أطباق البطاطس بمُختلف النكهات وأكثرها تميّزًا.

: يشتهر بتقديم أطباق البطاطس بمُختلف النكهات وأكثرها تميّزًا. مطعم تكساس : يُقدم وجبات الدجاج بألذ طعم، ويقع في الطابق الأول.

: يُقدم وجبات الدجاج بألذ طعم، ويقع في الطابق الأول. كرسبي كريم : مطعم متخصص في تقديم أشهى أنواع المخبوزات المحلاة.

: مطعم متخصص في تقديم أشهى أنواع المخبوزات المحلاة. فاير جريل : يُقدم تشكيلة مميّزة من أشهى الأكلات المكسيكية المعروفة.

: يُقدم تشكيلة مميّزة من أشهى الأكلات المكسيكية المعروفة. برجر كنج : سلسلة مطاعم همبرغر شهيرة تُقدم الوجبات السريعة بأفضل طعم وأعلى جودة.

: سلسلة مطاعم همبرغر شهيرة تُقدم الوجبات السريعة بأفضل طعم وأعلى جودة. شوكولاتة سراي : يقع في الدور الأرضي، ويُقدم مجموعة من الوجبات اللذيذة، والمشروبات الساخنة والباردة.

: يقع في الدور الأرضي، ويُقدم مجموعة من الوجبات اللذيذة، والمشروبات الساخنة والباردة. صب واي : مطعم متخصص في تقديم السندوتشات والسلطات المتنوعة.

: مطعم متخصص في تقديم السندوتشات والسلطات المتنوعة. مطعم هرفي : يُقدم الوجبات السريعة بشكل مميّز وجودة عالية.

: يُقدم الوجبات السريعة بشكل مميّز وجودة عالية. مطعم روشن : يوفر قائمة طعام ومشروبات متنوعة للغاية، وكلها مُقدمة على أفضل جودة.

: يوفر قائمة طعام ومشروبات متنوعة للغاية، وكلها مُقدمة على أفضل جودة. مطعم كنتاكي : مطعم وجبات سريعة يشتهر بتقديم الدجاج المقلي بأفضل جودة، إضافةً إلى الأطباق الجانبية، وأطباق الكومبو.

: مطعم وجبات سريعة يشتهر بتقديم الدجاج المقلي بأفضل جودة، إضافةً إلى الأطباق الجانبية، وأطباق الكومبو. كيتشن 35 : مطعم متميز يُقدم أكلات شهيّة، بالإضافة إلى مشروب القهوة.

: مطعم متميز يُقدم أكلات شهيّة، بالإضافة إلى مشروب القهوة. حمزة للأكلات الشعبية : يُقدم مجموعة من أجمل الأطباق الشعبية بأسعار جيدة للغاية.

: يُقدم مجموعة من أجمل الأطباق الشعبية بأسعار جيدة للغاية. الفولا الحلوة : مطعم متخصص في تقديم الأنواع المختلفة من الحساء.

: مطعم متخصص في تقديم الأنواع المختلفة من الحساء. مطعم البيك: يُقدم ما لذ وطاب من الوجبات السريعة الشهيّة، وهو فرع من سلسلة معروفة في الرياض.

دليل كافيهات أطياف مول الرياض

تمنحك كافيهات أطياف مول الرياض فرصة الاستمتاع بكوب من القهوة، أو طبق حلوى خفيف، أثناء جولة التسوق خاصتك، أو بعد الانتهاء منها، للحصول على طاقة تكفيك لاستكمال اليوم بنشاط وحيوية، وإيجاد الوقت والجُهد الكافي للتمتع بأفضل الأنشطة الترفيهية المتوفرة، كما أن أجواء كافة المقاهي داخل المول مُريحة وهادئة، لذا لا تتردد في الذهاب إلى أيٍ منها، مثل:

مولتن شوكلت كافيه : مقهى ذو خدمة ممتازة يُقدم أجود أنواع القهوة، والحلويات المختلفة.

: مقهى ذو خدمة ممتازة يُقدم أجود أنواع القهوة، والحلويات المختلفة. كافيه ستار بكس : من أشهر العلامات التجارية المتوفرة في المول، ويُقدم أنواع القهوة الفريدة، وبضع وجبات خفيفة.

: من أشهر العلامات التجارية المتوفرة في المول، ويُقدم أنواع القهوة الفريدة، وبضع وجبات خفيفة. ماما بنز كافيه : مقهى مساحته كبيرة، ويُقدم مجموعة متنوعة من المشروبات الحارة والباردة، وأطباق الحلوى.

: مقهى مساحته كبيرة، ويُقدم مجموعة متنوعة من المشروبات الحارة والباردة، وأطباق الحلوى. أطياف جاردن : كافيه متميّز يُقدم أشهى الحلويات، ومشروبات القهوة اللذيذة.

: كافيه متميّز يُقدم أشهى الحلويات، ومشروبات القهوة اللذيذة. كوستا كافيه : يُقدم مختلف أنواع المشروبات التي ترضي جميع الأذواق، علاوةً على بعض السندويتشات وأطباق الحلوى.

: يُقدم مختلف أنواع المشروبات التي ترضي جميع الأذواق، علاوةً على بعض السندويتشات وأطباق الحلوى. شوكلت سراي : مقهى مميّز يعتمد على الشوكولاتة كعنصر أساسي في كافة عناصر قائمة الطعام الخاص به.

: مقهى مميّز يعتمد على الشوكولاتة كعنصر أساسي في كافة عناصر قائمة الطعام الخاص به. ذوق الحلى : محل مشهور بتقديم أفضل أطباق الحلوى المختلفة، إضافةً إلى بعض أنواع القهوة العربية.

: محل مشهور بتقديم أفضل أطباق الحلوى المختلفة، إضافةً إلى بعض أنواع القهوة العربية. بسبوسة بوكس: متجر متخصص في تحضير أشهى وأجمل أنواع البسبوسة بمُختلف النكهات.

موقع اطياف مول الرياض

يقع اطياف مول في حي اليرموك، الذي يتواجد في شرق العاصمة، عند تقاطع طريقيّ الإمام عبد الله بن سعود بن عبد العزيز، وطريق اللواء، ليصبح بذلك واحدًا من أفضل وأكبر مولات شرق الرياض ، وللوصول إلى موقع أطياف مول حي اليرموك بشكل أسرع، يُرجى الدخول إلى موقعه على خرائط جوجل من هنا.

إنّ توفر الخدمات الترفيهية إلى جانب مُتعة التسوق أمر هام جدًا لاستقطاب أعداد ضخمة من الزوّار، وهو ما تحقق بالفعل في اطياف مول الرياض المميّز، وبعد أن قدمنا لك كافة التفاصيل المتعلقة به لا تتردد في زيارته في أقرب وقت.