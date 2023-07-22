أفضل 6 أنشطة عند الجسر الحجري في اضنة

مدينة أضنة التركية من أكثر المدن التي تحظى بنصيب كبير من السياح كل عام، حيث يوجد فيها العديد من الأماكن السياحية التي تعتبر مصدر رئيسي لجذب السياح من كل صوب، خاصة الجسر الحجري في اضنة، وهو واحد من أبرز المعالم السياحية الموجودة في تركيا كلها، حيث يتوافد إليه الملايين سنويًا لرؤيته والتعرف على تاريخه العريق، وفي هذا المقال سنتعرف معًا على تاريخ الجسر الحجري ومن قام بإنشائه، وكذلك سنتعرف على أهم الأنشطة التي يمكنك ممارستها عند زيارتك له.

معلومات عن الجسر الحجري أضنة

الجسر الحجري في اضنة هو واحد من أهم المزارات السياحية الموجودة في تركيا، والذي يعد واحد من أقدم الجسور الموجودة في مدينة اضنة، حيث يعود تاريخه إلى أيام العصر الروماني، وتم بناؤه بالحجارة، لهذا أطلق عليه اسم الجسر الحجري، كما يتميز بأرضيته المرصوفة بالحجارة التي تطل على نهر سيحان، لذلك يطلق عليه في بعض الأحيان جسر سيحان.

تم بناء الجسر الحجري بمدينة اضنة تركيا في النصف الأول من القرن الثاني الميلادي، وكان مصدر رئيسي من مصادر التجارة العالمية بين بلاد الأناضول وبلاد فارس وبين بلاد البحر الأبيض المتوسط، تم إغلاقها كممر رئيسي للسيارات منذ عام 2017، وتم اعتبارها معبر للسير على الأقدام فقط، وتم اعتباره من أهم مصادر السياحة التركية منذ ذلك الوقت.

أهم الأنشطة في الجسر الحجري في أضنة

يعتبر الجسر الحجري من أفضل الأماكن السياحية في أضنة ، حيث يتميز بوجوده في مكان رائع على نهر سيحان، لذلك فهو مكان مميز لكثير من السياح، فيزوره عدد كبير جدًا كل عام، وأثناء تلك الزيارة يوجد العديد من الأنشطة التي يمكنكم ممارستها هناك، وهذا ما سنتعرف عليه من خلال السطور القادمة، ومن الأنشطة الترفيهية نذكر لكم:

1- التعرف على الحضارة التركية

من أهم الأنشطة التي يمكنك ممارستها داخل الجسر الحجري في اضنة تركيا هو التعرف على التاريخ العريق للحضارة التركية، فتركيا من الدول التي تتميز بتاريخ عريق خاصة ذلك الذي يعود إلى أيام الدولة الرومانية والعثمانية، فهناك ستجد بعض المنقوشات والرسومات التي تتعلق بالعمارة الرومانية، حيث تم بناء هذا الجسر بدقة وتميز والذي يدل على مدى تطور وجودة المباني الرومانية القديمة.

2- التجول والتنزه

كما ذكرنا أن الجسر الحجري بمدينة أضنه تركيا يطل على نهر سيحان والذي يحمل معه العديد من المناظر الطبيعية الخلابة في جميع أوقات السنة، وتتمتع المنطقة هناك باعتدال جوها صيفًَا وشتاءً، كما تتميز بالسماء الصافية الخلابة، ولا نعتقد أن هناك مكان أجمل من هذا المكان بهذه المواصفات للتجول والتنزه بداخله، والتعرف على قدرة الله سبحانه وتعالى في خلق الطبيعة، ويعد وقت مثالي لممارسة التمارين الخاصة بالاسترخاء مع خلفية من زقزقة العصافير.

3- التقاط الصور التذكارية

من ضمن الأنشطة المميزة داخل الجسر الحجري في اضنة هو إمكانية التقاط الصور التذكارية في أجمل الأماكن الطبيعية التي تطل على النهر والسماء الصافية، فهو مكان مناسب وممتاز لالتقاط الصور مع الأهل والأحبة، وليكون ذكرى دائمة معك لتذكرك بأجمل أيام قضيتها داخل الجسر الحجري بأضنة.

4- زيارة المسجد المركزي سبانجي

لن تجد فرصة أفضل من وجودك في مدينة اضنة لزيارة أشهر مسجد بداخل تركيا، وهو المسجد المركزي سبانجي، حيث يوجد على بعد مترات قليلة بالقرب من الجسر الحجري، وهو فرصة ممتازة لزيارته والصلاة فيه.

5- زيارة جديقة زبيدة هانم

من أهم الحدائق العامة الموجودة بالقرب من الجسر الحجري في اضنة هي حديقة زبيدة هانم، والتي تتمتع بوجود مساحات خضراء كبيرة، كما يوجد بها العديد من مقاعد الجلوس، فيمكنك زيارتها للتمتع بالجو الطبيعي الخلاب الذي تتمتع به هذه الحديقة، مع أجمل المناظر الطبيعية الخلابة التي تطل على نهر سيحان.

6- زيارة برج الساعة

من أشهر الأماكن السياحية الموجودة في أضنة برج الساعة والذي يوجد بالقرب من الجسر الحجري، والذي يعد واحد من أقدم الآثار السياحية التي يعود بنائها إلى عام 1882، ويمكنك الصعود إليه ومشاهدة المكان كله من خلال أبراج المراقبة الموجودة هناك، ويجب أن لا تفوت مثل هذه الفرصة للتمتع بجمال هذا المكان.

مواعيد عمل الجسر الحجري وأسعار الدخول

الجسر الحجري في أضنة يتميز بمجانية الدخول، حيث أنك لن تحتاج إلى دفع أي مبالغ مالية لمشاهدة مثل هذا الجمال، كما أنه متاح للزيارة على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، ويمكنك الوصول لموقع المكان علي خرائط جوجل بالضغط هنا.

أهم المطاعم الموجودة بالقرب من الجسر الحجري في اضنة

من المميز في الجسر الحجري بأضنة هو وجود العديد من المطاعم القريبة التي يمكنك تناول وجبتك المفضلة داخلها، وفي نفس الوقت أخذ هدنة قصيرة مع الاستمتاع بأجمل الأطعمة التركية والشرقية والغربية، ومن أهم هذه المطاعم ما يلي:

دومينوز بيتزا: وهو أحد المطاعم المشهورة التي تقدم أنواع مختلفة من البيتزا، وهو مطعم عالمي وله فروع في كل أنحاء العالم.

وهو أحد المطاعم المشهورة التي تقدم أنواع مختلفة من البيتزا، وهو مطعم عالمي وله فروع في كل أنحاء العالم. ‪Kazım Büfe‬: وهو أحد المطاعم التركية الشهيرة التي تقدم المشويات بكل أنواعها.

وهو أحد المطاعم التركية الشهيرة التي تقدم المشويات بكل أنواعها. كباب ضياء باشا : مطعم تركي يقدم وجبات الكباب بكل أنواعها وكذلك الكفتة المشوية والدجاج المشوي على الفحم.

: مطعم تركي يقدم وجبات الكباب بكل أنواعها وكذلك الكفتة المشوية والدجاج المشوي على الفحم. Cikcik Ali: وهو واحد من أفضل مطاعم الستيك هاوس.

أهم الكافيهات القريبة من الجسر الحجري في اضنة

يوجد بالقرب من الجسر الحجري في اضنة العديد من الكافيهات والمقاهي التي تتميز بتقديم المشروبات اللذيذة، تعوج لأصول تركية أو مشروبات تعود لأصول أجنبية وغيرهم من المشروبات الباردة والساخنة، ومن ضمن هذه المطاعم ما يلي:

gloria jeans coffe: وهو واحد من أفضل المقاهي العالمية التي توجد بالقرب من الجسر الحجري في مدينة اضنة.

وهو واحد من أفضل المقاهي العالمية التي توجد بالقرب من الجسر الحجري في مدينة اضنة. ستاربكس: وهو مقهى عالمي تنتشر فروعه في كل أنحاء العالم، ومن أشهرها هذا الفرع الذي يقع في مدينة اضنة، حيث يقدم أفضل وألذ المشروبات الساخنة مثل الكابتشينو والباردة مثل العصائر الطازجة بجميع أنواعها.

في نهاية مقالنا حول الجسر الحجري في اضنة، لقد عرضنا عليكم جميع الأنشطة التي يمكنكم ممارستها داخل هذا المكان الرائع وتعرفنا على أهم المطاعم والكافيهات الموجودة بالقرب منه، ولم يتبق سوى قيامك بزيارة إلى هناك للتمتع بالجمال التركي الحقيقي.