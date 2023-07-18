أفضل 9 أنشطة ترفيهية مميزة في الحديقة الطبيعية اضنة

تتزين جبال طوروس جنوب تركيا بمدينة أضنة التي تتمتع بطبيعة خلابة، وعلى الرغم من أنها من أقدم المُدن التي احتفظت باسمها على مر السنين؛ إلا أنها تضم العديد من الأماكن السياحية والترفيهية الحديثة؛ التي منها الحديقة الطبيعية اضنة ذات المرافق المختلفة، حيث البرك الصناعية، والحدائق وألعاب الأطفال.

تعتبر الحديقة متنفسًا طبيعيًّا لأهل المنطقة والمناطق المجاورة، حيث أُنشئت لذلك الغرض، ووفرت بلدية المنطقة العديد من المرافق الترفيهية التي تخدم الزوار، وبالتالي أصبحت أحد الأماكن التي تتيح الأنشطة التي تستقطب الزوار على مدار العام.

أفضل الأنشطة في حديقة أضنة العامة

لم يكن هناك أفضل من ترفيه العائلات في أفضل حدائق اضنة العامة، والتي توفر مجموعة من الأنشطة التي تخدم العائلات بشكل خاص، ومن بين أجمل تلك الأنشطة ما يلي:

1- قراءة الكتب

إن كنتم من هواة القراءة؛ سوف تجدون ما يسركم بالحديقة، حيث يُمكنكم الجلوس في أي مكان بالحديقة والبدء في قراءة كتبكم المُفضلة في هدوء يتخلله أصوات العصافير ونسمات الهواء.

2- ركوب الدراجات

فرصة للشباب والأطفال على حدٍ سواء لقضاء المزيد من الوقت في الحديقة الطبيعية اضنة، حيث يمكنهم ركوب دراجاتهم الخاصة في الأماكن والممرات الممهدة في الحديقة، والاستمتاع بالهواء النقي أثناء ذلك.

3- المشي والتجول

يُمكنكم أيضًا الاستمتاع بالمشي والتجول في الحديقة، حيث الممرات الممهدة والأشجار المترامية على الجانبين، وهو ما يمنحكم هدوءًا وراحة نفسية لا مثيل لها.

4- مرح الأطفال

للأطفال فرصة كبيرة من الترفيه، حيث اللعب في المنطقة المخصصة لهم، وهي عبارة عن مساحة من الحديقة الطبيعية اضنة وضع بها مجموعة من الألعاب الآمنة لهم.

5- المزيد من المرح في المسبح

تضم الحديقة مجموعة من البرك الاصطناعية التي تُزيد من بهائها، إحدى تلك البرك الاصطناعية أُستغلت كمسبح للأطفال به مجموعة من الألعاب المائية البسيطة التي تُناسب الصغار.

6- مشاهدة الحيوانات والطيور

تضم الحديقة الطبيعية اضنة مساحة خُصصت للطيور، نجد بها بعض أنواع البط والأوز، بالإضافة إلى بيوت العصافير فوق أغصان الأشجار، وأيضًا مساحة أخرى بها مجموعة من الأرانب البرية.

7- الجلوس والاسترخاء

يُمكنكم الجلوس بصحبة العائلة والأصدقاء تحت المظلات على الكراسي الخشبية الموجودة في الحديقة، وهي فرصة أيضًا لتناول بعض التسالي مثل؛ الفوشار، والمكسرات، والآيس كريم في جو مليء بالمرح.

8- التقاط الصور التذكارية

فرصة رائعة لالتقاط الصور التذكارية في أنحاء الحديقة الطبيعية اضنة، حيث تتمتع الحديقة بديكورات ومناظر خلابة، فيُمكنكم التصوير فوق الجسور الخشبية الموجودة أو وسط الزهور والأشجار الطبيعية.

9- حضور العروض والاحتفالات

يُقام في الحديقة بعض العروض الترفيهية الخاصة بالأطفال لإدخال المزيد من الفرح والسرور عليهم، حيث نجد أغاني الأطفال، وعروض المهرج، وأيضًا فقرة الساحر التي تنال إعجاب كل الأطفال

أسعار دخول الحديقة العامة في أضنة

الدخول مجاني لكل الفئات والأعمار.

مواعيد العمل في الحديقة الطبيعية اضنة

تعمل الحديقة على مدار 24 ساعة، ولكن يُنصح بزيارتها خلال ساعات النهار للاستمتاع بمناظرها الخلابة.

موقع الحديقة العامة أضنة

تقع الحديقة في أضنة بتركيا، ويُمكن الاطلاع على الموقع من خلال الخريطة من هنا.

مطاعم قريبة من الحديقة الطبيعية في اضنة

يُمكنكم الاختيار من بين مجموعة من أفضل المطاعم بالقرب من الحديقة، ومنها:

مطعم ياجلار بوتشر

يقع على مقربة من الحديقة العامة، وعلى مسافة لا تتعدى 500 متر تقريبًا، ويُقدم الأكلات التركية الشعبية، بالإضافة إلى الوجبات السريعة من سندويتشات الشاورما، والبرجر، وأيضًا المشويات، وشيش طاووق، إلى جانب السلطات والمُقبلات، وأيضًا يُقدم المطعم مشروبات غازية حسب اختياركم.

مطعم برجر بار

أحد مطاعم الوجبات السريعة يقع على بُعد 3.6 كم تقريبًا عن الحديقة الطبيعية اضنة، ويوفر وجبات سريعة من برجر وشاورما وغيرها من الوجبات الأمريكية، كما يوفر إمكانية الجلوس في المطعم أو الطلب بالسيارة والتسليم بدون تلامس، ويتضح موقع المطعم من هنا.

مطعم النواعير أضنة

خيار آخر من خيارات المطاعم بالقرب من الحديقة، يوفر المطعم وجبات للإفطار، وهو مطعم راقٍ وجيد يُقدم ألذ الأطباق السورية التي تمتاز بالمذاق الشرقي، مثل؛ الفول والفلافل، والسلطات الشامية مثل سلطة الحمص، وسلطة الزبادي واللبنة وغيرها.

فنادق قريبة من الحديقة الطبيعية اضنة

قد يحتاج البعض من الزوار وخاصة من لديهم أطفال إلى الإقامة بأحد الأماكن القريبة للاستراحة بها قبل استكمال الجولة؛ لزيارة عدة أماكن سياحية في اضنة بعد الانتهاء من زيارة الحديقة، ومن أقرب الفنادق وأفضلها ما يلي:

Adana Plaza Hotel

أحد أفضل الفنادق التي تُقدم المرافق والخدمات كافة، ويبعد حوالي 7 كم عن الحديقة الطبيعية باضنة، يوفر الفندق مركزًا للياقة، وإنترنت مجاني في جميع أرجائه، بالإضافة إلى توفر إطلالات على المدينة.

فندق Sky Garden Suites

أحد أرقى الفنادق التي يُمكنكم الإقامة بها، ويقع في قلب المدينة، ويوفر أنظمة الدخول الذكي، ومواقف لسيارات النزلاء والضيوف، وأيضًا اتصال بالإنترنت في جميع أرجاء الفندق وطوال فترة الإقامة.

يوفر غرفًا فردية، وأخرى عائلية بها غُرف منفصلة للجلوس، وديكورًا راقيًّا هادئًا، ومطبخًا كاملاً مُجهزًا بأحدث الأجهزة الكهربائية اللازمة للإقامة.

فندق ماسيل أضنة

أحد الفنادق فئة 4 نجوم التي تُقدم إقامة مميزة مُقابل سعر الليلة الواحة، ويقع بالقرب من نهر سيحان، ومتحف أضنة، ومتنزه ميركيز، ويوفر وسائل الراحة كافة اللازمة للإقامة، بالإضافة إلى وجود مكتب خاص لتأجير السيارات وهو ما سوف يُساعدكم على تأجير سيارة والانطلاق بها من وإلى الأماكن الترفيهية بالقرب من الفندق.

أخيرًا، لا يُمكننا إجمال كل ما يُمكن الاستمتاع به في الحديقة الطبيعية اضنة في تركيا، حيث إن الأنشطة وكيفية الاستمتاع بها تختلف من شخص لآخر، كذلك العائلات تختلف أنشطتهم حسب عدد أفراد الأسرة وأيضًا حسب ما كان معهم صغار أم لا، وعلى أي حال ننصحكم بزيارة الحديقة للاستمتاع بجمال الطبيعة.