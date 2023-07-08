أفضل 8 أنشطة يمكن ممارستها في الحديقة الكبيرة ازمير

تعرف مدينة أزمير بشهرتها السياحية الكبيرة؛ لكونها من أكثر المدن في الازدحام السكاني بتركيا بعد العاصمة أنقرة والمدينة الأشهر إسطنبول، وزاد من شهرتها أيضًا بأنها ميناء بحري مهم للاستيراد وتصدير المنتجات الزراعية والصناعية عبر الباخرات الكبيرة التي تمر في عرض البحر، كما يوجد في المنطقة الكثير من المراكز الثقافية والخدمية والمعالم الطبيعية كالقصور والقلاع والشواطئ والمتنزهات والحدائق الخاصة والعامة، والتي تساهم في جذب سياحي كبير.

ومن هذه الحدائق الحديقة الكبيرة ازمير، وهي عبارة عن حديقة مفتوحة لجميع الأفراد بمختلف الأعمار وبمساحة واسعة استطاعت جذب عددًا هائلاً من السياح، وخاصة بعد إحداث الكثير من التغييرات فيها من قبل المسؤولين عنها وتزويدها بالمرافق الضرورية لتوفير الراحة الكاملة لزوارها وجعلهم يرغبون في زيارتها بشكل دائم مع أطفالهم؛ ولذلك سنتعرف بالتفصيل على أهم المعلومات عن الحديقة الكبيرة ازمير من أنشطة وخدمات ووسائل ترفيه لكل شخص يقوم بزيارتها، فكونوا معنا.

الأنشطة الترفيهية في الحديقة الكبيرة ازمير

تعتبر الحديقة الكبيرة في ازمير من الوجهات السياحية في المنطقة، والتي يمكن التوجه إليها من قبل الكثير من الزوار والسياح لممارسة العديد من الأنشطة الترفيهية المسلية والممتعة في الوقت ذاته، وذلك بسبب مساحتها الخضراء الواسعة وقربها من الأحياء السكنية؛ مما يسهل للأفراد الوصول إليها سيرًا على الأقدام مع أطفالهم للتمتع في أحضان الطبيعية الخلابة، وخاصة في أيام الصيف الحار والجلوس تحت ظلال أشجارها الخضراء واستنشاق الهواء النقي بعيدًا عن التلوث الجوي؛ بسبب دخان السيارات، ومن الأنشطة التي يمكن القيام بها في الحديقة:

1- ممارسة رياضة المشي

تسمح الممرات الواسعة في الحديقة الكبيرة بازمير للزوار بممارسة رياضة السير على الأقدام، وخاصة في أوقات الصباح الباكر؛ للاستمتاع بصوت زقزقة العصافير على أغصان الأشجار وبرؤية أشعة الشمس وجمال انعكاسها على الحديقة لتوضح جمال معالمها الطبيعية من أعشاب خضراء وزهور ملونة.

2- ركوب الدراجات الهوائية

يمكن للأشخاص القيام بجولة داخل الحديقة الكبيرة ازمير بواسطة الدرجات الهوائية المناسبة لجو الحديقة الطبيعي مع التمتع باستنشاق الهواء النقي، وتعطي هذه الجولة فرصة للزوار للتعرف على معالم الحديقة واستكشاف ممراتها المزينة بالورود الملونة الزاهية والنباتات البرية النادرة.

3- الاستلقاء والاستجمام

يوجد في الحديقة مقاعد خشبية موزعة تحت كل شجرة؛ ليتمكن الأفراد من الجلوس عليها وقضاء وقت من الراحة والاسترخاء تحت ظلال هذه الأشجار العملاقة مع نسمات الهواء العليلة اللطيفة المنعشة.

4- لعب ألعاب الأطفال المسلية

تضم أهم المعالم السياحية في ازمير منطقة خاصة صغيرة تحتوي على ألعاب مسلية وآمنة للأطفال كالزحاليق والأراجيح، ويمكن اللعب بها مجاني دون الحاجة لدفع المال وفي أي وقت.

5- حفلات شواء وسمر

أغلب العائلات تتوجه إلى الحديقة الكبيرة ازمير من أجل الاجتماع مع أصدقائهم وأقربائهم، والقيام بحفلات الشواء والرقص والغناء مع تزايد ضحكات الأطفال وهم يلعبون أمام أسرتهم وفي أجواء عائلية ممتعة ودافئة مليئة بالمحبة والحنان.

6- التقاط الصور التذكارية

يمكن أخذ الكثير من اللقطات الفوتوغرافية الجميلة مع نوافير المياه، والتماثيل الأثرية الموزعة في كل ركن من أركان الحديقة كذكرى سوف تبقى محفورة بالذاكرة عن مكان لايمكن نسيانه من شدة سحره الخاص وروعة تفاصيله الأخاذة.

7- ممارسة رياضة كرة القدم

تحتوي أفضل حدائق في ازمير على ملعب معشب صغير الحجم يناسب الأطفال الذين يعشقون كرة القدم كهواية مفضلة لهم في وقت الفراغ، ويمتاز هذا الملعب بأرضيته النظيفة الخالية من الأحجار والحفر والأضواء الموزعة في كل زاوية منه؛ ليتمكن الأطفال من اللعب حتى في أوقات المساء.

8- مسرح موسيقي متطور

تقام فيه الكثير من العروض المسرحية الجميلة والموسيقية للأطفال كنشاط جديد ممتع يلفت الأنظار نحو المتنزه، ويساهم في جذب الكثير من الزوار للدخول إليه ورؤية ما هو جديد من حفلات موسيقية مع رقصات تتناسب مع أنغام الموسيقى الطفولية.

مطاعم في الحديقة الكبيرة ازمير

يتواجد في المنتزه مقاهي ومطاعم تختص بتقديم الوجبات الخفيفة الشهية التركية والغربية كالبيتزا والبرجر والبطاطا المقلية، ووجبات صغيرة للأطفال وحلويات كالكيك والكريب بأسعار معقولة ومناسبة، كما يمكن للزائرين إدخال طعامهم ومشروباتهم وأغراضهم معهم لكون الحديقة عامة ومصممة لتأمين راحة زوارها وللترفيه عن أنفسهم دون وضع أي عائق أمامهم يعرقل وجودهم بداخلها.

الخدمات في الحديقة الكبيرة بازمير

أصبح للحديقة شهرة كبيرة بين سكان المنطقة والمناطق القريبة منها، وبدأ الزوار بالتوافد إليها خاصة بعد زيادة المرافق الخدمية فيها من حمامات نظيفة للرجال والنساء ومواقف سيارات واسعة وأعمدة للإنارة موجودة في كل جزء من الحديقة، بالإضافة إلى سلات النفايات لرمي القمامة والأوساخ فيها، وعندما تصبح خالية من الزوار يقوم عمال النظافة بتنظيفها من كافة آثار وبقايا الزوار وتجميعها في أكياس ورميها خارج المتنزه مع العناية بتنظيف المقاعد وإصلاح أي عطل في الحديقة، والهدف من ذلك جعلها في مقدمة الأماكن التي يرغب الناس في زيارتها في مدينة أزمير.

مواعيد العمل والأسعار في الحديقة الكبيرة ازمير

يمكن الدخول إلى الحديقة في أي وقت وفي أي ساعة يريدها الفرد؛ لأنها تبقى مفتوحة على مدار 24 ساعة، ولكنها تزدحم بشكل كبير في أيام العطل وفي أوقات الصيف هربًا من الحر الشديد؛ لأن الجو رطب بداخلها بسبب وجود الأشجار التي تخفف من الحرارة الشديدة وتنعش المكان، ومن أهم مزايا الحديقة أيضًا الدخول دون الحاجة لدفع المال؛ فهي مجانية.

عنوان الحديقة الكبيرة ازمير

تتواجد الحديقة في وسط مدينة أزمير وبالقرب من الأحياء السكنية؛ مما يسهل الوصول إليها وإليك مكانها على خرائط جوجل من هنا.

وفي نهاية مقالنا تم تسليط الضوء على الحديقة الكبيرة ازمير، وعلى أهم الأنشطة الترفيهية والمرافق الخدمية الموجودة فيها، كما تم ذكر موقعها والمطاعم والمقاهي الموجودة فيها وأهميتها في جذب الزوار إلى الحديقة.